Arvid Lindblad debuteerde afgelopen weekend op sterke wijze in de Formule 1. De jonge Brit reed rond als een ervaren rot, en wist iedereen te verbazen door zich te mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Lindblad pakte direct WK-punten, en treedt daarmee in de voetsporen van Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli.

Lindblad wordt gezien als een groot talent, maar kon zich vorig jaar niet mengen in de strijd om de titel in de Formule 2. Hij had echter al genoeg punten op zak voor een superlicentie, en Red Bull vroeg dispensatie aan bij de FIA waardoor Lindblad op zijn zeventiende dit belangrijke papiertje mocht ontvangen. Hij werkte vorig jaar een aantal vrije trainingen af voor Red Bull Racing, en werd bij Racing Bulls aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Liam Lawson.

Na een goede voorbereiding maakte hij ook in Australië een sterke indruk. Hij maakte weinig foutjes, en wist op zaterdag door te stoten naar Q3. Daar noteerde hij uiteindelijk de negende tijd, en in de race ging het zelfs nog beter. Na een sterke start meldde hij zich bij de kopgroep, en vocht hij zelfs kort mee om de podiumplekken. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de achtste plaats, maar dat leverde hem wel vier WK-punten op.

Staande ovatie

Lindblad kreeg een staande ovatie toen hij na afloop terugkeerde bij zijn team. Hij was tevreden, en was trots op het feit dat hij een duel had uitgevochten met Max Verstappen. Het was ook een historische middag, want in de hele geschiedenis van de Formule 1 waren er slechts twee coureurs jonger dan Lindblad toen ze voor het eerst WK-punten pakten.

Op welke manier schreef Lindblad geschiedenis?

Lindblad was afgelopen weekend precies 18 jaar en 7 maanden toen hij zijn eerste puntjes pakte. Hij was hiermee dertien dagen ouder dan Lance Stroll toen de Canadees in 2017 voor het eerst punten pakte. Alleen Verstappen en Andrea Kimi Antonelli waren jonger toen ze voor het eerst punten pakten. Antonelli was vorig jaar ongeveer een maand jonger dan Lindblad toen hij zijn eerste puntjes mee naar huis nam in Melbourne. Verstappen was in 2015 nog geen achttien toen hij in Maleisië voor het eerst punten mee naar huis nam.