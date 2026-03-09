Valtteri Bottas heeft nog meer zin in de Formule 1 dan voorheen. De Fin heeft een jaar pauze gehad, maar heeft daardoor extra veel zin om weer aan de slag te gaan. Als coureur van Cadillac moet hij voornamelijk respect af gaan dwingen van andere teams.

Bottas reed in 2024 zijn allerlaatste Grand Prix, maar is vanaf komend weekend weer officieel een Formule 1-coureur. De ervaren coureur heeft veel getest, zo laat hij weten, en dat wil hij in zijn voordeel gaan gebruiken. Bottas heeft sinds 2023 geen WK-punt meer behaald, hij wist in zijn laatste F1-jaar niet in de top-10 te finishen.

Bottas is heel blij weer terug te zijn

De ervaren coureur laat weten dat hij zich erg goed heeft voorbereid op het nieuwe seizoen. Hij heeft met de shakedown en twee testweken in Bahrein al heel wat ronden gereden met Cadillac."Ik heb veel getest, veel meer dan normaal gesproken voor het seizoen, en ik denk dat die paar testdagen die ik vorig jaar heb gehad, hebben geholpen om een beetje gevoel te behouden."

De Formule 1 is in de tussentijd erg veranderd, maar het perspectief van Bottas ook. Kleine dingen zoals de persconferenties zijn veel leuker voor de Cadillac-rijder. "Maar ik moet zeggen dat er toch een paar dingen anders zijn. Ik had nooit verwacht dat ik eigenlijk best blij zou zijn om op een persconferentie te zijn! Na een jaar pauze is het niet slecht. Dus ja, ik heb nu een ander perspectief."

Situatie van Bottas is anders dan voorheen

Nu de coureur een 'tussenjaar' heeft genomen in de koningsklasse van de motorsport, kan hij niet wachten om weer te starten. "Als je een jaar niet hebt geracet, ga je alles aan deze sport veel meer waarderen, en op de grid staan is een heel ander gevoel. Zoals ik al zei, zelfs de persconferentie voelt vandaag niet zo slecht, maar vraag het me nog maar eens in Abu Dhabi! Ik heb nu zeker een beter perspectief op de sport en zal het veel meer waarderen dan twee jaar geleden, dus hopelijk helpt dat me."

Het is de allereerste keer dat Bottas start in een compleet nieuw team. Omdat Cadillac nieuw is in de Formule 1, zit Bottas in een unieke situatie. Hij heeft niet gelijk materiaal waar hij vol mee kan gaan, toch hield het hem niet tegen om terug te keren. Ik denk dat het vrij uniek is om in een situatie te verkeren waarin je met een nieuw team in de sport begint. Dat gebeurt niet elke dag. Het is heel uniek."