Bottas geniet van F1-rentree: "Zelfs de persconferentie is leuk!"

Valtteri Bottas heeft nog meer zin in de Formule 1 dan voorheen. De Fin heeft een jaar pauze gehad, maar heeft daardoor extra veel zin om weer aan de slag te gaan. Als coureur van Cadillac moet hij voornamelijk respect af gaan dwingen van andere teams. 

Bottas reed in 2024 zijn allerlaatste Grand Prix, maar is vanaf komend weekend weer officieel een Formule 1-coureur. De ervaren coureur heeft veel getest, zo laat hij weten, en dat wil hij in zijn voordeel gaan gebruiken. Bottas heeft sinds 2023 geen WK-punt meer behaald, hij wist in zijn laatste F1-jaar niet in de top-10 te finishen.

Bottas is heel blij weer terug te zijn

De ervaren coureur laat weten dat hij zich erg goed heeft voorbereid op het nieuwe seizoen. Hij heeft met de shakedown en twee testweken in Bahrein al heel wat ronden gereden met Cadillac."Ik heb veel getest, veel meer dan normaal gesproken voor het seizoen, en ik denk dat die paar testdagen die ik vorig jaar heb gehad, hebben geholpen om een beetje gevoel te behouden."

De Formule 1 is in de tussentijd erg veranderd, maar het perspectief van Bottas ook. Kleine dingen zoals de persconferenties zijn veel leuker voor de Cadillac-rijder. "Maar ik moet zeggen dat er toch een paar dingen anders zijn. Ik had nooit verwacht dat ik eigenlijk best blij zou zijn om op een persconferentie te zijn! Na een jaar pauze is het niet slecht. Dus ja, ik heb nu een ander perspectief."

Situatie van Bottas is anders dan voorheen

Nu de coureur een 'tussenjaar' heeft genomen in de koningsklasse van de motorsport, kan hij niet wachten om weer te starten. "Als je een jaar niet hebt geracet, ga je alles aan deze sport veel meer waarderen, en op de grid staan is een heel ander gevoel. Zoals ik al zei, zelfs de persconferentie voelt vandaag niet zo slecht, maar vraag het me nog maar eens in Abu Dhabi! Ik heb nu zeker een beter perspectief op de sport en zal het veel meer waarderen dan twee jaar geleden, dus hopelijk helpt dat me."

Het is de allereerste keer dat Bottas start in een compleet nieuw team. Omdat Cadillac nieuw is in de Formule 1, zit Bottas in een unieke situatie. Hij heeft niet gelijk materiaal waar hij vol mee kan gaan, toch hield het hem niet tegen om terug te keren. Ik denk dat het vrij uniek is om in een situatie te verkeren waarin je met een nieuw team in de sport begint. Dat gebeurt niet elke dag. Het is heel uniek."

Sluweslager

Posts: 227

Ik vind Bottas echt de tofste gast op de Grid. Die nieuwe look van hem en de humor die hij tegenwoordig heeft... ik mag hem wel :D

  • 1
  • 9 maa 2026 - 19:45
Reacties (11)

  • Damon Hill

    Posts: 19.737

    Het viel mij op dat Perez in de kwalificatie echt een klap sneller was dan Bottas, bijna een seconde. Dat vind ik nogal wat en is toch verrassend imo.

    • + 0
    • 9 maa 2026 - 19:07
    • NicoS

      Posts: 20.244

      Mij verrast dat dan weer niet, Perez is zwaar onderschat door velen.

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 21:20
    • Damon Hill

      Posts: 19.737

      @NicoS,
      Bijna een seconde is in de moderne F1 bijna lichtjaren. Je weet dat ik Perez altijd een goede subtopper heb gevonden, dat heb ik hier vaak verkondigd, maar bijna een seconde.... poe, dat is ook Bottas-onwaardig.

      Ik denk zelf dat Bottas het vuur niet meer heeft en dat vuur zie ik nog wel bij Perez, die ook in de race nog wilde vechten. Mooi om te zien. Ben alleen bang dat ze t hele jaar geen punt gaan scoren, tenzij ze een keer absurd veel geluk hebben.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 21:27
    • NicoS

      Posts: 20.244

      Ik denk niet dat het verschil zo groot is, Cadillac zal nog veel moeten verbeteren, het kan ook iets technisch geweest zijn.
      Maar ik ben er zeker van dat Bottas een hele kluif gaat krijgen aan Perez. Zeker in de race….
      En punten zal inderdaad lastig worden, hooguit bij een knotsgekke race.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 22:29
  • Sluweslager

    Posts: 227

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 19:45
    • NicoS

      Posts: 20.244

      Tja, je moet wat om een beetje in de belangstelling te staan, als coureur merk je niet dat hij meedoet……
      Als er een coureur een grijze muis is, dan is het Bottas wel, qua persoon is het een beetje de Barrichello van weleer.

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 21:23
    • Damon Hill

      Posts: 19.737

      @NicoS,
      Barrichello toonde vaak nog wel echt emotie. Heb hem bij zijn eerste overwinning in huilen zien uitbarsten en ook op andere momenten heb emotie gezien bij Rubens.

      Zelf vind ik Bottas meer een type Kovalainen, vooral saai, alleen heeft Bottas nu een snor en Kovalainen niet.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 21:28
    • Larry Perkins

      Posts: 63.364

      í] 'Boring Bottas' [/i] kan beter aan de slag gaan met een haartransplantatie...

      Hij mag meedoen omdat ervaring voor Cadillac in deze fase nog een belangrijk issue is en er niks beters voorhanden was.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 22:08
    • Larry Perkins

      Posts: 63.364

      * [í] 'Boring Bottas' [/i]

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 22:08
    • Larry Perkins

      Posts: 63.364

      * 'Boring Bottas'

      Grrr.

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 22:10
    • NicoS

      Posts: 20.244

      @DH,
      Ik bedoel ook meer het clowneske, qua emotie is het zeker geen Barrichello nee….;)

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 22:32

show sidebar