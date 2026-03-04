Het Formule 1-seizoen 2026 moet nog beginnen, maar de eerste voorspellingen vliegen al in het rond. Volgens Carlos Sainz zijn er slechts twee échte titelkandidaten: George Russell en Max Verstappen. Een opvallende uitspraak, zeker gezien de twijfels rond Red Bull en de nieuwe krachtbron.

Sainz deed zijn voorspelling in de podcast van de Formule 1 - Beyond the Grid - en hield het opvallend kort. Geen uitgebreide analyse, geen lange onderbouwing – gewoon twee namen.

Sainz wijst naar Russell én Verstappen

Russell geldt voor velen als dé favoriet. De verwachting is dat Mercedes met de snelste wagen aan de start verschijnt en bovendien maakte de Brit vorig seizoen korte metten met rookie-teamgenoot Kimi Antonelli. Dat geeft vertrouwen richting 2026.

Toch sluit Sainz Verstappen allerminst uit. De Nederlander strandde in 2025 op amper twee punten van een vijfde opeenvolgende wereldtitel – een prestatie die hem op gelijke hoogte had gebracht met Juan Manuel Fangio. Hoewel sommige kenners Red Bull slechts als vierde kracht inschatten, is dat volgens Sainz geen reden om de viervoudig wereldkampioen af te schrijven.

Indrukwekkende eerste indruk van Red Bull-motor

Wanneer hem gevraagd wordt één naam te kiezen als wereldkampioen voor 2026, weigert Sainz dat resoluut. “Ik noem er twee: George Russell of Max Verstappen”, klinkt het veelzeggend. Op de vraag om dat verder toe te lichten, blijft hij mysterieus. “Nee, dat ga ik niet uitleggen”, lacht de Spanjaard.

Toch laat hij tussen de regels door iets los. Wat hij zag tijdens de driedaagse test in Bahrein, maakte indruk. Daarmee doelt hij op de eerste krachtbron van Red Bull Powertrains. Eerder stelde Mercedes-teambaas Toto Wolff al dat Red Bull mogelijk over de beste motor beschikt, al werd dat destijds weggewuifd als tactisch spel. Mocht het effectief uitdraaien op een rechtstreeks titelgevecht tussen Russell en Verstappen, dan belooft dat vuurwerk. De onderlinge relatie kende eind 2024 nog een explosieve episode en echte concurrentie om de wereldtitel zou oude spanningen zomaar weer kunnen doen oplaaien.