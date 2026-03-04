user icon
Sainz verwacht titanenstrijd tussen Verstappen en Russell

Het Formule 1-seizoen 2026 moet nog beginnen, maar de eerste voorspellingen vliegen al in het rond. Volgens Carlos Sainz zijn er slechts twee échte titelkandidaten: George Russell en Max Verstappen. Een opvallende uitspraak, zeker gezien de twijfels rond Red Bull en de nieuwe krachtbron.

Sainz deed zijn voorspelling in de podcast van de Formule 1 - Beyond the Grid - en hield het opvallend kort. Geen uitgebreide analyse, geen lange onderbouwing – gewoon twee namen.

Sainz wijst naar Russell én Verstappen

Russell geldt voor velen als dé favoriet. De verwachting is dat Mercedes met de snelste wagen aan de start verschijnt en bovendien maakte de Brit vorig seizoen korte metten met rookie-teamgenoot Kimi Antonelli. Dat geeft vertrouwen richting 2026.

Toch sluit Sainz Verstappen allerminst uit. De Nederlander strandde in 2025 op amper twee punten van een vijfde opeenvolgende wereldtitel – een prestatie die hem op gelijke hoogte had gebracht met Juan Manuel Fangio. Hoewel sommige kenners Red Bull slechts als vierde kracht inschatten, is dat volgens Sainz geen reden om de viervoudig wereldkampioen af te schrijven.

Indrukwekkende eerste indruk van Red Bull-motor

Wanneer hem gevraagd wordt één naam te kiezen als wereldkampioen voor 2026, weigert Sainz dat resoluut. “Ik noem er twee: George Russell of Max Verstappen”, klinkt het veelzeggend. Op de vraag om dat verder toe te lichten, blijft hij mysterieus. “Nee, dat ga ik niet uitleggen”, lacht de Spanjaard.

Toch laat hij tussen de regels door iets los. Wat hij zag tijdens de driedaagse test in Bahrein, maakte indruk. Daarmee doelt hij op de eerste krachtbron van Red Bull Powertrains. Eerder stelde Mercedes-teambaas Toto Wolff al dat Red Bull mogelijk over de beste motor beschikt, al werd dat destijds weggewuifd als tactisch spel. Mocht het effectief uitdraaien op een rechtstreeks titelgevecht tussen Russell en Verstappen, dan belooft dat vuurwerk. De onderlinge relatie kende eind 2024 nog een explosieve episode en echte concurrentie om de wereldtitel zou oude spanningen zomaar weer kunnen doen oplaaien.

Larry Perkins

Posts: 63.257

@Pietje (bedankt!) heeft al een link van deze podcast geplaatst, zie onder het bericht:
Exclusief: "Verstappen kan profiteren van rivaliteit bij McLaren en Mercedes"
(gepubliceerd op 04 maart 2026 om 16.46 uur)

  • 1
  4 maa 2026 - 17:42
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr George Russell Mercedes Red Bull Racing

Reacties (2)

    Pietje Bell

      Posts: 33.481

      Bedankt @Larry, want ik ga hier die link niet nogmaals plaatsen, want dan begint die Williams lover weer te zeiken dat iedereen die daarin geïnteresseerd is dat zelf wel op kan zoeken.

Iets anders:

      Iets anders:

      Virutas de Goma™
      @VirutasF1 (betrouwbare bron)

      El alerón rotativo de Ferrari debe ir bien. Ya hay varios equipos trabajado en la idea. Red Bull tendrá su versión en Japón, y Aston Martin en Miami, o esas son las fechas previstas

#Macarena

      #Macarena
      De roterende vleugel van Ferrari zou goed moeten werken. Verschillende teams werken al aan het idee. Red Bull zal zijn versie in Japan presenteren en Aston Martin in Miami, of dat zijn in ieder geval de geplande data.

      • + 1
      4 maa 2026 - 18:36

