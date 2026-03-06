Max Verstappen is tegen zijn eerste grote problemen aangelopen van het nieuwe Formule 1-seizoen in Australië. De Nederlander wilde de pitstraat uitrijden toen de lampen op groen sprongen, maar kwam met zijn RB22 tot stilstand. Wat er precies aan de hand is met de machine van Red Bull Racing, is nog niet helemaal duidelijk geworden.

Verstappen kende een probleemloze eerste oefensessie in Melbourne. De Nederlander greep de derde tijd achter de Ferrari's en slaagde erin om een rondenaantal van 27 stuks neer te zetten. Echter heeft die situatie een kwinkslag gekregen, aangezien de viervoudig wereldkampioen in de F1 - tot dusver - nog geen enkele ronde heeft neer kunnen zetten.

Verstappen in de problemen

Nadat de lichten in Melbourne voor de tweede oefensessie op groen waren gesprongen, hervatte de gehele paddock het restant van het weekend. Alleen Verstappen slaagde er niet in om de baan op te komen. Bij het uitrijden van de garage, kwam de RB22 stil te staan in de pitstraat, waarna hij door monteurs werd teruggeduwd. Vervolgens veel radioverkeer tussen hem en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase, maar wat er aan de hand is met de auto, is nog een raadsel.

Technologie nog fragiel

De technologie in het nieuwe Formule 1-tijdperk is nog fragiel. Door de entree van de nieuwe reglementen, besloot Red Bull om - in samenwerking met Ford - zelf de motor te bouwen en afscheid te nemen van Honda. In de wintertest bleek dat de Red Bull Powertrains betrouwbaar was, zeker aangezien Verstappen en ook Arvid Lindblad een behoorlijk aantal ronden wist neer te zetten in Bahrein, maar lijkt nu tegen de eerste problemen zijn aangelopen.

Red Bull zal op moeten schieten, willen zij niet teveel op achterstand raken. De concurrentie zal moordend zijn aangezien Ferrari, Mercedes en ook McLaren er heel sterk uitzagen.