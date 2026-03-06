user icon
icon

Verstappen loopt tegen problemen aan: Red Bull komt stil te staan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen loopt tegen problemen aan: Red Bull komt stil te staan

Max Verstappen is tegen zijn eerste grote problemen aangelopen van het nieuwe Formule 1-seizoen in Australië. De Nederlander wilde de pitstraat uitrijden toen de lampen op groen sprongen, maar kwam met zijn RB22 tot stilstand. Wat er precies aan de hand is met de machine van Red Bull Racing, is nog niet helemaal duidelijk geworden. 

Verstappen kende een probleemloze eerste oefensessie in Melbourne. De Nederlander greep de derde tijd achter de Ferrari's en slaagde erin om een rondenaantal van 27 stuks neer te zetten. Echter heeft die situatie een kwinkslag gekregen, aangezien de viervoudig wereldkampioen in de F1 - tot dusver - nog geen enkele ronde heeft neer kunnen zetten. 

Meer over Red Bull Racing Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Verstappen in de problemen

Nadat de lichten in Melbourne voor de tweede oefensessie op groen waren gesprongen, hervatte de gehele paddock het restant van het weekend. Alleen Verstappen slaagde er niet in om de baan op te komen. Bij het uitrijden van de garage, kwam de RB22 stil te staan in de pitstraat, waarna hij door monteurs werd teruggeduwd. Vervolgens veel radioverkeer tussen hem en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase, maar wat er aan de hand is met de auto, is nog een raadsel. 

 

Technologie nog fragiel

De technologie in het nieuwe Formule 1-tijdperk is nog fragiel. Door de entree van de nieuwe reglementen, besloot Red Bull om - in samenwerking met Ford - zelf de motor te bouwen en afscheid te nemen van Honda. In de wintertest bleek dat de Red Bull Powertrains betrouwbaar was, zeker aangezien Verstappen en ook Arvid Lindblad een behoorlijk aantal ronden wist neer te zetten in Bahrein, maar lijkt nu tegen de eerste problemen zijn aangelopen. 

Red Bull zal op moeten schieten, willen zij niet teveel op achterstand raken. De concurrentie zal moordend zijn aangezien Ferrari, Mercedes en ook McLaren er heel sterk uitzagen. 

F1Grand Prix Australië - Vrije training 2

AU Albert Park - 06 maart 2026

Babs

Posts: 240

"Echter heeft die situatie een kwinkslag gekregen, aangezien de viervoudig wereldkampioen in de F1 - tot dusver - nog geen enkele ronde heeft neer kunnen zetten. "

Een kwinkslag is een gevatte, geestige of grappige opmerking waarmee iemand subtiel reageert, vaak om de spanning te doorbreken. Wat... [Lees verder]

  • 3
  • 6 maa 2026 - 06:55
Foto's Grand Prix van Australië 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Babs

    Posts: 240

    "Echter heeft die situatie een kwinkslag gekregen, aangezien de viervoudig wereldkampioen in de F1 - tot dusver - nog geen enkele ronde heeft neer kunnen zetten. "

    Een kwinkslag is een gevatte, geestige of grappige opmerking waarmee iemand subtiel reageert, vaak om de spanning te doorbreken. Wat precies is er grappig of geestig aan het stilvallen van Verstappen?

    • + 3
    • 6 maa 2026 - 06:55

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar