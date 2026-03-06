user icon
Verstappen krijgt updates in Australië, ook Ferrari neemt nieuwe onderdelen mee

Verstappen krijgt updates in Australië, ook Ferrari neemt nieuwe onderdelen mee

Max Verstappen heeft updates gehad van Red Bull Racing aan zijn auto voor de race in Australië. Dat heeft de FIA bevestigd vanuit Melbourne. De RB22 heeft een aantal veranderingen aan de vleugels doorgevoerd. Ook Ferrari heeft kersverse onderdelen klaarliggen voor de machines van Charles Leclerc en Lewis Hamilton

De Formule 1 is gestrand in Melbourne voor de eerste race van het seizoen. Aangezien de reglementen drastisch zijn veranderd, is het nog maar de vraag wie daadwerkelijk de beste auto heeft gebouwd. Momenteel wordt er over een 'Big Four' gesproken die zou bestaan uit Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren

Red Bull en Ferrari hebben updates

Verstappen en Isack Hadjar zijn in ieder geval voorzien van een aantal updates aan de auto. Met name de voor- en achtervleugel zijn door Red Bull aangepast, om op die manier meer draagkracht te creëren. Met nog een derde vrije training en kwalificatie in het verschiet zal duidelijk worden of die updates ook daadwerkelijk de RB22 sneller maken. 

Ook Ferrari zal met frisse onderdelen voor de SF-26 verschijnen. De auto van Leclerc en Hamilton is aangepast aan meerdere onderdelen, namelijk de vleugels en het chassis. 

Eerste twee trainingen zitten erop

In de eerste twee vrije trainingen in Australië bleek met name Ferrari een goede indruk te maken. Leclerc en Hamilton klokten de twee snelste tijden in VT1, terwijl Oscar Piastri in VT2 de snelste tijd pakte. Verstappen worstelde hier en daar en lijkt nog een achterstand te hebben op de top van het F1-veld. 

 

"De Formule 1 is gestrand in Melbourne"
Wel een vreemde bewoording. Gestrand is niet bepaald positief. Dan heb je je doel meestal niet gehaald.
"Geland" of "Aangekomen" is beter.

    "De Formule 1 is gestrand in Melbourne"
    Wel een vreemde bewoording. Gestrand is niet bepaald positief. Dan heb je je doel meestal niet gehaald.
    "Geland" of "Aangekomen" is beter.

    • f(1)orum

      Posts: 9.633

      Ik denk dat ze hier ipv Formule 1 Aston Martin bedoelen. Die zijn na twee gestrande VT's met z'n allen lekker aan het chillen op het strand.

