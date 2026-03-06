Max Verstappen heeft updates gehad van Red Bull Racing aan zijn auto voor de race in Australië. Dat heeft de FIA bevestigd vanuit Melbourne. De RB22 heeft een aantal veranderingen aan de vleugels doorgevoerd. Ook Ferrari heeft kersverse onderdelen klaarliggen voor de machines van Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

De Formule 1 is gestrand in Melbourne voor de eerste race van het seizoen. Aangezien de reglementen drastisch zijn veranderd, is het nog maar de vraag wie daadwerkelijk de beste auto heeft gebouwd. Momenteel wordt er over een 'Big Four' gesproken die zou bestaan uit Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren.

Red Bull en Ferrari hebben updates

Verstappen en Isack Hadjar zijn in ieder geval voorzien van een aantal updates aan de auto. Met name de voor- en achtervleugel zijn door Red Bull aangepast, om op die manier meer draagkracht te creëren. Met nog een derde vrije training en kwalificatie in het verschiet zal duidelijk worden of die updates ook daadwerkelijk de RB22 sneller maken.

Ook Ferrari zal met frisse onderdelen voor de SF-26 verschijnen. De auto van Leclerc en Hamilton is aangepast aan meerdere onderdelen, namelijk de vleugels en het chassis.

1) Red Bull Racing restrict themselves to simply saying the front and rear wings and the nose have been revised in accordance with the 2026 regulations and to provide more load in each area.



2) For its first 2026 front wing Ferrari says it has focused on “optimising balance… pic.twitter.com/buTCDIDHTb — FIA (@fia) March 6, 2026

Eerste twee trainingen zitten erop

In de eerste twee vrije trainingen in Australië bleek met name Ferrari een goede indruk te maken. Leclerc en Hamilton klokten de twee snelste tijden in VT1, terwijl Oscar Piastri in VT2 de snelste tijd pakte. Verstappen worstelde hier en daar en lijkt nog een achterstand te hebben op de top van het F1-veld.