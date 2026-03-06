De eerste dag van het eerste raceweekend van het jaar zit erop. In de tweede vrije training in Melbourne werd de snelste tijd neergezet door Oscar Piastri, terwijl de tweede tijd ditmaal naar Andrea Kimi Antonelli ging. George Russell maakte de top drie in deze training op het circuit van Albert Park compleet.

Net als in de eerste vrije training, kwam Nico Hülkenberg als eerste coureur de baan op in de tweede vrije training. De Duitser was een soort machinist, want hij leidde een treintje van auto's de pitlane uit. Niet iedereen kwam direct de baan op, want her en der kampten er coureurs met flinke problemen.

Veel problemen

Zo kon Sergio Pérez zijn Cadillac niet naar buiten sturen, omdat ze kampten met een sensorprobleem. Ook bij Aston Martin werd er geklust, maar dat is inmiddels niet bijzonder meer. Bij het uitrijden van de drukke pitlane ging het mis voor Mercedes-coureur George Russell. De Brit probeerde zich de fast lane in te duwen, maar raakte daar de Racing Bull van Arvid Lindblad. De Mercedes kreeg een nieuwe voorvleugel, en de stewards besloten het moment te onderzoeken.

Ook Franco Colapinto had het niet makkelijk bij de start van de tweede vrije training. Hij reed zeer langzaam over het rechte stuk, en Lewis Hamilton kon de Alpine nog maar net ontwijken. Het leek erop dat de Argentijn er maar weinig aan kon doen, maar toch wilden de stewards even een praatje maken met Colapinto.

De problemen van Verstappen

Bij Max Verstappen ging het ook niet naar wens aan het begin van de vrije training. De viervoudig wereldkampioen probeerde de pitlane te verlaten, maar daar ging iets niet goed. De Red Bull leek in de eerste versnelling te blijven hangen, en hij werd teruggeduwd door de marshalls. Hij kwam pas na ruim 25 minuten weer de baan op, en verloor dus zeer veel tijd ten opzichte van de concurrentie.

Hoe ging het met Aston Martin?

Bij Aston Martin beleefde men een positiever moment, want zowel Lance Stroll als Fernando Alonso kwam de baan op. Ze moesten voorzichtig doen, want anders liepen ze tegen nieuwe problemen aan. Als een soort Bambi op het ijs reden ze rond over het circuit van Albert Park.

Wie zagen er snel uit?

Bij het team van Mercedes deden ze dat niet, en stuurden ze Russell en Andrea Kimi Antonelli al vroeg op de zachte banden naar buiten. Ze oogden snel, maar ook bij Ferrari zat de snelheid er goed in. Thuisfavoriet Oscar Piastri had zijn McLaren eerder al op de eerste plaats gezet, maar dat was nog ver voordat men op de zachte banden ging rijden.

Toen McLaren Piastri daarna de baan opstuurde met softs onder de auto, ging het weer goed. De Australiër liet zijn landgenoten op de tribunes weer juichen, en noteerde de snelste tijd. Er waren echter nog meer snelle coureurs, want ook bij Ferrari zagen ze er weer competitief uit.

Wie hadden het lastig?

Iemand die veel tijd moest toegeven, was regerend wereldkampioen Lando Norris. De Brit kampte in de eerste vrije training met de nodige problemen, waardoor hij slechts een handjevol rondjes kon rijden. In de tweede training kon hij meer rondjes rijden, maar kon hij zich niet mengen in de strijd om de snelste tijd.

Ook Verstappen kreeg dat nog niet voor elkaar na zijn eerdere problemen, maar was wel sneller dan zijn oude rivaal Norris. Voor de Nederlandse Red Bull-coureur was het een mindere sessie na een goede start van zijn dag. Aan het einde van de sessie maakte hij ook nog een foutje, ging hij vol door het grind en vlogen de onderdelen door de lucht. Verstappen hield de auto onder controle, en kon de auto terugbrengen naar de pits. Ook bij Aston Martin ging het toen wat minder, want Stroll had een probleem.