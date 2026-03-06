Aston Martin beleeft een bijzonder moeizame start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Het team kampt met hardnekkige problemen met de Honda-power unit en heeft tijdens het raceweekend in Melbourne nog slechts twee batterijen over. Volgens teambaas Adrian Newey maakt dat de situatie uiterst precair voor de rest van het weekend.

De kern van de problemen ligt bij extreme trillingen van de power unit, die regelmatig leiden tot defecte batterijen. Aston Martin werkt daarom nauw samen met Honda om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Een aantal medewerkers van het team is zelfs gestationeerd in de Honda-fabriek in Sakura, waar samen met de Japanse fabrikant aan een oplossing wordt gewerkt.

Aston Martin zoekt naar noodoplossing tijdens training

De problemen waren ook in Melbourne meteen zichtbaar. Tijdens de eerste vrije training reed Lance Stroll slechts drie ronden op het Albert Park Circuit, terwijl Fernando Alonso helemaal niet in actie kwam. Volgens Newey is er bovendien een nieuw technisch probleem opgedoken.

“Bij aankomst hier ontdekten we ook een communicatieprobleem tussen de batterij en het managementsysteem”, legt hij uit. “Maar de kern van het probleem blijft de vibratieproblematiek waar we al langer mee worstelen.”

Aston Martin probeerde tijdens de eerste training een alternatieve oplossing op de wagen van Stroll, al is nog niet duidelijk of die effect heeft gehad. “We hebben vandaag iets anders geprobeerd op de auto van Lance”, aldus Newey. “Nu analyseren we of dat daadwerkelijk geholpen heeft. Op basis daarvan beslissen we wat we doen voor de tweede vrije training.”

Tekort aan batterijen maakt situatie zorgwekkend

De situatie wordt echter vooral bemoeilijkt door het gebrek aan beschikbare batterijen. Aston Martin beschikt momenteel nog slechts over twee exemplaren, namelijk de batterijen die al in de wagens zitten.

“Realistisch gezien proberen we het probleem momenteel vooral te managen”, klinkt het bij Newey. “We hebben nog maar twee batterijen over. Als we er daar één van verliezen, zitten we met een serieus probleem. We moeten dus extreem voorzichtig zijn met hoe we ze gebruiken.”

Daarbovenop heeft Honda het team beperkt in het aantal runs met weinig brandstof dat het mag uitvoeren, wat het verzamelen van data bemoeilijkt. “In zekere zin voel ik me een beetje machteloos”, geeft Newey toe. “We hebben duidelijk een groot probleem met de power unit en door het gebrek aan baantijd leren we ook weinig over de auto zelf. Met het tempo waarop onze batterijen beschadigd raken, is dit eerlijk gezegd een behoorlijk beangstigende situatie. We hopen dat we het weekend doorkomen en met twee auto’s aan de start kunnen verschijnen, maar zekerheid daarover hebben we momenteel niet.”