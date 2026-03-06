user icon
Drama ontvouwt zich voor Aston Martin: team heeft nog maar twee batterijen

Aston Martin beleeft een bijzonder moeizame start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Het team kampt met hardnekkige problemen met de Honda-power unit en heeft tijdens het raceweekend in Melbourne nog slechts twee batterijen over. Volgens teambaas Adrian Newey maakt dat de situatie uiterst precair voor de rest van het weekend.

De kern van de problemen ligt bij extreme trillingen van de power unit, die regelmatig leiden tot defecte batterijen. Aston Martin werkt daarom nauw samen met Honda om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Een aantal medewerkers van het team is zelfs gestationeerd in de Honda-fabriek in Sakura, waar samen met de Japanse fabrikant aan een oplossing wordt gewerkt.

Aston Martin zoekt naar noodoplossing tijdens training

De problemen waren ook in Melbourne meteen zichtbaar. Tijdens de eerste vrije training reed Lance Stroll slechts drie ronden op het Albert Park Circuit, terwijl Fernando Alonso helemaal niet in actie kwam. Volgens Newey is er bovendien een nieuw technisch probleem opgedoken.

“Bij aankomst hier ontdekten we ook een communicatieprobleem tussen de batterij en het managementsysteem”, legt hij uit. “Maar de kern van het probleem blijft de vibratieproblematiek waar we al langer mee worstelen.”

Aston Martin probeerde tijdens de eerste training een alternatieve oplossing op de wagen van Stroll, al is nog niet duidelijk of die effect heeft gehad. “We hebben vandaag iets anders geprobeerd op de auto van Lance”, aldus Newey. “Nu analyseren we of dat daadwerkelijk geholpen heeft. Op basis daarvan beslissen we wat we doen voor de tweede vrije training.”

Tekort aan batterijen maakt situatie zorgwekkend

De situatie wordt echter vooral bemoeilijkt door het gebrek aan beschikbare batterijen. Aston Martin beschikt momenteel nog slechts over twee exemplaren, namelijk de batterijen die al in de wagens zitten.

“Realistisch gezien proberen we het probleem momenteel vooral te managen”, klinkt het bij Newey. “We hebben nog maar twee batterijen over. Als we er daar één van verliezen, zitten we met een serieus probleem. We moeten dus extreem voorzichtig zijn met hoe we ze gebruiken.”

Daarbovenop heeft Honda het team beperkt in het aantal runs met weinig brandstof dat het mag uitvoeren, wat het verzamelen van data bemoeilijkt. “In zekere zin voel ik me een beetje machteloos”, geeft Newey toe. “We hebben duidelijk een groot probleem met de power unit en door het gebrek aan baantijd leren we ook weinig over de auto zelf. Met het tempo waarop onze batterijen beschadigd raken, is dit eerlijk gezegd een behoorlijk beangstigende situatie. We hopen dat we het weekend doorkomen en met twee auto’s aan de start kunnen verschijnen, maar zekerheid daarover hebben we momenteel niet.”

Damon Hill

Posts: 19.715

Echt de enige voor wie ik oprecht medelijden heb is Alonso. Alonso is een groot kampioen en verdient een waardiger afscheid in de sport. Maar verder? Verder kan dit team wat mij betreft niet ver genoeg in de stront zakken, en dat heeft alles te maken met die misselijke vader en dat verwende zoont... [Lees verder]

  • 7
  • 6 maa 2026 - 08:41
  • Hagueian

    Posts: 8.376

    Ze hebben daar echr op alle fronten de plank misgeslagen. Newey lijkt zijn hand ernstig overspeeld te hebben met het ontwerp nog voordat hij in de verkeerde functie terecht kwam. Daarna plakt hij Honda achter het behang en is er totaal geen zicht op oplossingen. Als dat geld hadden ze net zo goed door de plee kunnen spoelen. Een gouden plee.

    • + 1
    6 maa 2026 - 07:42
    • markos

      Posts: 961

      Als ik Lawrence was zou ik zsm even bellen met een zekere Christian H.
      Laat Newey zich maar focussen op waar hij bewezen goed in is (hoewel die soms ook de plank misslaat).

      • + 3
      6 maa 2026 - 09:02
  • Spannenburg

    Posts: 147

    Maar ze hebben wel alle toppers aan boord, dat dan weer wel!

    • + 1
    6 maa 2026 - 07:45
    • Babs

      Posts: 242

      Ik zou Stroll jr. eerder kwalificeren als een tobber.

      • + 0
      6 maa 2026 - 10:53
  • ChrisFerrari15

    Posts: 494

    Ik voorspel dat deze bolide wel eens de boeken in kan gaan als een van de slechtste F1 auto’s ooit geproduceerd.

    • + 1
    6 maa 2026 - 08:09
    • Grand Prix 4

      Posts: 297

      En dat terwijl de F1 de afgelopen jaren is geprofessionaliseerd en er geen flierefluiterteams zich meer kunnen aandienen zoals in het verleden.

      • + 4
      6 maa 2026 - 08:15
    • Pietert

      Posts: 62

      "flierefluiterteams" 😂

      • + 1
      6 maa 2026 - 09:27
  • Damon Hill

    Posts: 19.715

    Echt de enige voor wie ik oprecht medelijden heb is Alonso. Alonso is een groot kampioen en verdient een waardiger afscheid in de sport. Maar verder? Verder kan dit team wat mij betreft niet ver genoeg in de stront zakken, en dat heeft alles te maken met die misselijke vader en dat verwende zoontje van hem. Dat het stoeltje van Lance jarenlang een garantie is, ondanks veel te matige prestaties, is één ding, maar dat alle teamleden ook nog continu veren in zijn reet moeten steken, hem op moeten hemelen en geen kritiek mogen hebben, vind ik echt ruiken naar een soort dictatuur, en daar ben ik heel fel op tegen. Lawrence die maar met wat geld strooit en Lance die in ieder interview doet alsof het hem allemaal geen reet kan schelen, en ondertussen zijn eigen monteurs afkaffert. Nee, zak lekker in de stront joh, zo diep mogelijk.

    En Newey? Ik zal het nooit begrijpen. Die man is financieel al dik en breed binnen. Waarom zou je dan ooit voor een verschrikkelijke vent als Lawrence willen werken? Had dan naar Williams gegaan, je oude liefde, nostalgie, het team waar je groot werd.

    Echt klote voor Alonso, maar verder... zak er lekker in jongens!

    • + 7
    6 maa 2026 - 08:41
    • Joeppp

      Posts: 8.341

      Helemaal eens. Wat Newey betreft snap ik het wel. De beste man heeft alles al gewonnen en zijn naam is al gevestigd. Dan krijg je een aanbod wat op papier goed klinkt, veel geld, goede faciliteiten, enorme budgetten om mensen te halen etc. Maar bovenal kan je van niets een winnend team maken wat leuker is dan een winnend team beter maken. Wellicht vergelijkbaar met toen hij bij RedBull instapte. Ik denk ook wel dat het op een geven moment goed komt en AM een top4 team wordt of er tegenaan tiks. RedBull stonmd er ook niet in 1x dat kan met AM ook niet echter wat er nu gebeurd is natuurlijk verschrikkelijk omdat de buitenwereld het tegenovergestelde had verwacht.

      • + 1
      6 maa 2026 - 08:49
    • snailer

      Posts: 32.067

      Ik had gehoopt dit jaar eindelijk mijn droom podium te krijgen.
      1- Verstappen
      2- Alonso
      3- Leclerc.

      Maar het zit er voorlopig niet in....

      Dus niet alleen medeleiden hebben met Alonso, he! Denk ook effe aan mij, Damon!

      • + 2
      6 maa 2026 - 08:53
    • snailer

      Posts: 32.067

      Owwww. Medelijden....

      • + 1
      6 maa 2026 - 08:53
    • Damon Hill

      Posts: 19.715

      @Snailer,
      Leclerc heeft een hele goede Ferrari dit jaar, dus dat wordt genieten! Zouden ze zelfs sneller zijn dan Mercedes?

      • + 0
      6 maa 2026 - 08:56
    • snailer

      Posts: 32.067

      Dat is de vraag.
      Ik denk dat Leclerc mee kan doen. Niet slecht voor de banden (gebaseerd op de laatste week testen). En zeer sterk op het gebied van harvesten. En dat is een groot voordeel in de race. Niet zo zeer bij kwalificatie. Maar daar maken vooral 2 rijders al het grote verschil. 1 er van is Leclerc.
      Mercedes leek het best voor de banden. Ook gebaseerd op de data van de laatste test week.

      Hoe dan ook WOrdt het voor mij pas leuk als Verstappen mee kan gaan doen. Mocht het een strijd worden tussen Leclerc en Verstappen, dan neem ik weer een abo en ga wat meer live kijken. Vorig jaar 1 volledige race gezien en ook nog eens live.

      • + 0
      6 maa 2026 - 09:42

