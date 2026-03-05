De kans is groot dat Max Verstappen later deze maand terugkeert op de iconische Nürburgring Nordschleife. De Nederlander droomt van een deelname aan de 24-uursrace op de 'Groene Hel', maar wil zich daar wel goed op voorbereiden. Op 21 maart lijkt hij weer te gaan racen in de NLS, in een Mercedes.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot fan is van de langeafstandsracerij. De Nederlander droomt van deelnames aan de grote 24-uursraces, en heeft ook een eigen GT3-team. Met deze auto's werkte hij in de afgelopen jaren regelmatig tests af, en hij heeft ook stappen gezet om dit project meer te professionaliseren.

Vorig jaar nam Verstappen zelf voor het eerst deel aan races in GT-bolides. Hij nam samen met zijn protegé Chris Lulham deel aan een NLS-race in een teruggeschroefde Porsche Cayman, zodat ze de juiste licenties konden halen. Met dit papiertje op zak keerden Verstappen en Lulham een paar weken later terug op de Nordschleife, en maakten ze hun debuut in een GT3. Ze stuurden de Ferrari direct naar de zege, en Verstappen stak zijn ambities niet onder stoelen of banken: hij wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

Met welke auto gaat Verstappen rijden?

Afgelopen winter zette Verstappens raceteam een grote stap, en werd er een exclusieve deal gesloten met Mercedes. De Duitse fabrikant gaat GT3's leveren aan Verstappens team, en hij heeft ook de ervaren Jules Gounon en Daniel Juncadella vastgelegd. Verstappen testte in de wintermaanden zelf met de Mercedes op de circuits van Estoril en Portimão.

Wat gaat er gebeuren?

De NLS paste in de tussentijd de kalender aan, zodat Verstappen kan deelnemen aan een voorbereidende race op de 24 uur van de Nürburgring. Volgens het Duitse Motorsport-Total heeft dit plan nu vorm gekregen, en is het vrijwel zeker dat Verstappen op 21 maart terugkeert op de Ring. Voor de Nederlander komt dit perfect uit, want het is het weekend tussen de Grands Prix van China en Japan.

Wie worden de teamgenoten van Verstappen?

Volgens Motorsport-Total zal Verstappen aan de start verschijnen van de 4-uursrace in een Mercedes die wordt gerund door het team van Winward. De wagen zal gehuld zijn in de kleuren van Verstappens raceteam, en ook de logo's van snoepgigant Haribo zullen op de bolide te zien zijn.

Het Duitse medium stelt dat het de verwachting is dat Verstappen de auto deelt met sowieso Lucas Auer. Mogelijk worden ook Gounon en Juncadella toegevoegd aan de line-up, want zij hebben ineens een vrij weekend. Ze hadden eigenlijk verplichtingen in het WEC, maar door de onrust in het Midden-Oosten zijn de test en de race in Qatar geschrapt.

Kans voor de fans

Voor de Nederlandse fans is deze stap van Verstappen een kans om hun held in actie te zien. Tijdens Verstappens voorgaande deelnames aan de NLS-races was de aandacht enorm, en zaten de tribunes vol met oranjefans.