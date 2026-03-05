user icon
Verstappen gebombardeerd tot titelfavoriet: "Max is een extremist"

Verstappen gebombardeerd tot titelfavoriet: "Max is een extremist"

De Formule 1 staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk in zijn geschiedenis. Max Verstappen is nog niet tevreden over de nieuwe auto's, maar veel kenners verwachten wel dat hij kan gaan schitteren. Gerhard Berger durft zelfs te stellen dat deze nieuwe wagens perfect bij Verstappen passen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt ervoor dat de wagens er compleet anders uitzien. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein maakten de coureurs voor het eerst kennis met de nieuwe wagens, en de reacties waren wisselend. Max Verstappen was kritisch op de manier waarop ze om moeten gaan met de batterijen, terwijl Lando Norris en George Russell positiever waren.

Dit weekend gaan de teams en coureurs voor het eerst racen met de nieuwe bolides. In Melbourne werken ze de Australische Grand Prix af, en het is nog niet duidelijk wie de grote favoriet is. Veel mensen wijzen naar Mercedes, terwijl ze bij de Duitse renstal vooral naar Red Bull en Verstappen wijzen.

Wie heeft er een voordeel?

De Oostenrijkse oud-coureur Gerhard Berger heeft heel erg veel zin in het nieuwe F1-tijdperk. Berger is enthousiast, en legt in gesprek met zijn landgenoten van Krone uit dat de coureurs andere kwaliteiten moeten gebruiken: "Het gaat nu niet langer om wie er als laatste remt, maar ook om wie er weet welke stappen er nodig zijn om genoeg batterijcapaciteit te hebben."

Volgens Berger is er één coureur die hierdoor een groot voordeel heeft. De Oostenrijker wijst naar Verstappen: "Hij beheerst die beide aspecten en hij programmeert soms zelf ook zijn eigen simulatoren."

'Max Verstappen is een extremist'

Berger maakt er geen geheim van, hij ziet Verstappen hierdoor als de favoriet: "Daarom is hij ook zo goed. Max is echt een extremist op het circuit, en hij is een waanzinnig obsessieve, gepassioneerde kerel. Hij doet altijd zijn uiterste best om de autosport tot in het kleinste detail te begrijpen." 

Redcarsmatter

Posts: 5.603

Applaus voor de bedenker van deze kop.

  • 7
  • 5 maa 2026 - 19:15
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.603

    Applaus voor de bedenker van deze kop.

    • + 7
    • 5 maa 2026 - 19:15
    • SennaS

      Posts: 11.639

      Vrij extreme kop

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 19:33
    • Larry Perkins

      Posts: 63.280

      En dezelfde bedenker heeft ook nog steeds niet meegekregen dat Norris 180 graden gedraaid is in zijn mening en nu ook in de tent van Verstappen-Hamilton-Alonso zit, en kritisch op de manier waarop ze om moeten gaan met de batterijen...

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 19:50
    • f(1)orum

      Posts: 9.632

      Is nogal explosief idd

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 19:55
    • Pietje Bell

      Posts: 33.498

      Sorry mensen, maar Berger heeft het echt gezegd in der Krone:

      Berger: „Es geht nicht mehr nur darum, wer als Letzter bremst, sondern
      auch, wer weiß, welchen Schritt man machen muss, um genug
      Batterieleistung zu haben.“ Verstappen decke beide Seiten ab,
      programmiere mitunter sogar seine Simulatoren selbst.
      „Deswegen ist er so gut. Er ist ein Extremist auf der Strecke und
      ein irrsinnig besessener, leidenschaftlicher Kerl, der Rennsport versucht bis ins letzte Detail zu verstehen.“


      “Daarom is hij zo goed. Hij is een extremist op de baan en een ongelooflijk obsessieve, gepassioneerde man die de autosport tot in de kleinste details probeert te begrijpen.”


      Artikel: "Berger-Kritik: „Geht in meinen Kopf nicht rein!“"

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 20:16
    • Larry Perkins

      Posts: 63.280

      Thanx @Pietje.

      Overigens had ik het over een ander punt dat wel van de schrijvert zelf is, niet van Berger...

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 20:58
    • Pietje Bell

      Posts: 33.498

      Jôh! 😜

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 21:24
    • Larry Perkins

      Posts: 63.280

      Hahaha...

      ... tsjoe!

      Gezondheid!

      Dank je!

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 21:52
    • Pietje Bell

      Posts: 33.498

      Graag gedaan.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 21:59
  • Respect

    Posts: 61

    Larry: Norris is een vervelende leugenachtige jongeman aan het worden. Hij heeft inderdaad gezegd dat Max met de nieuwe regels niet moet zeuren en dan maar met pensioen moest gaan. Echter, een week later, toen hij in de gaten kreeg dat deze mening niet door andere coureurs en F1 fans wereldwijd werd gewaardeerd, trok hij zijn woorden in. Hij vertelde dat hij het had gezegd om reacties uit te lokken bij collega's. Wat een walgelijke houding. Niet mijn vriend.

    • + 4
    • 5 maa 2026 - 20:09
    • Larry Perkins

      Posts: 63.280

      Zo is het gegaan ja, Norris koos eieren voor zijn geld...

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 21:00
    • Aajd Flupke

      Posts: 96

      Met vrienden zoals Lando, heb je geen vijanden meer nodig

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 22:25
    • Babs

      Posts: 239

      Dat laatste dacht zijn vriendinnetje kennelijk ook...

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 22:46
  • Pietje Bell

    Posts: 33.498

    PJ SmileTech (mede oprichter) van AutoRacer had nieuws vandaag.

    PJ
    @SmileTech
    Verstappen come Leclerc in modalità Low Profile: "Penso che abbiamo ancora parecchio lavoro da fare per essere in prima fila, ma è un qualcosa che avevo già preventivato". C'è molta preoccupazione anche all'infuori di Honda (caso ecclatante) per quanto riguarda la vibrazioni generate dai motori. Red Bull PT ha dovuto abbassare la sua Power Unit nei secondi test proprio per questo e anche Mercedes non è totalmente confidente in termini di affidabilità. Sarà un fine settimana interamente da seguire #AutoRacer #AusGP #F1
    -------------------
    Verstappen, net als Leclerc in zijn 'low profile'-modus: "Ik denk dat we nog veel werk te doen hebben om op de eerste rij te staan, maar het is iets wat ik al had verwacht."
    Er bestaat veel bezorgdheid, zelfs buiten Honda (een prominent voorbeeld), over motortrillingen. Red Bull PT moest om die reden de motor in de tweede test verlagen, en Mercedes heeft ook niet helemaal vertrouwen in de betrouwbaarheid. Het wordt een weekend om nauwlettend in de gaten te houden #AutoRacer #AusGP #F1

    ============================================================================
    PJ
    @SmilexTech
    Come anticipato nella live della scorsa settimana, la FIA ha ridotto a 7 MJ il deployment dell'energia in qualifica. Sentendo un motorista, a Melbourne ci sono maggiori vantaggi ad utilizzare il super clipping piuttosto del Lift & Coast. Intanto, ecco come funzionano i periodi di Power Limited #AutoRacer #AusGP #F1
    --------------------
    Zoals vorige week al werd aangekondigd tijdens de live-uitzending, heeft de FIA ​​de
    energie-inzet in de kwalificatie teruggebracht tot 7 MJ.
    Volgens een race-ingenieur biedt het gebruik van super clipping in Melbourne meer
    voordelen dan Lift & Coast. Hieronder leggen we uit hoe de Power Limited
    -periodes werken. #AutoRacer #AusGP #F1

    It. artikel: F1 2026: come funzionano davvero i periodi Power Limited (e perché la FIA controlla la potenza)

    Mar 5, 2026

    • + 2
    • 5 maa 2026 - 20:54
    • Kampsie

      Posts: 1.591

      Bedankt voor je bijdragen, helaas geen Aziaat dit jaar, erg jammer

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 21:33
    • Pietje Bell

      Posts: 33.498

      Dat is zeker heel jammer@Kampsie en bedankt voor de positieve feedback
      om in F1 termen te blijven. 😜

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 21:46
    • Pietje Bell

      Posts: 33.498

      Yuki moest eerst naar San Francisco voor een demo event van Red Bull waar hij enorm van genoten heeft en van daaruit naar Melbourne. Als je de vele leuke reacties leest van over de hele wereld. Hartverwarmend. Hij wordt op handen gedragen en velen missen hem op de grid.

      https://postimg.cc/FdBL6MYk

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 22:43
    • Pietje Bell

      Posts: 33.498

      En dan van Melbourne naar China en vervolgens naar Japan en als hij geluk heeft kan hij daar 4 of 5 weken blijven.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 22:45
  • schwantz34

    Posts: 41.844

    Zelfs als Max niet meedoet is hij nog steeds de topfavoriet.....

    • + 1
    • 5 maa 2026 - 21:43
  • Ernie5335

    Posts: 5.793

    Zo blij met het einde van de 🥒tijd...

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 22:44

show sidebar