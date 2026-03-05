De Formule 1 staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk in zijn geschiedenis. Max Verstappen is nog niet tevreden over de nieuwe auto's, maar veel kenners verwachten wel dat hij kan gaan schitteren. Gerhard Berger durft zelfs te stellen dat deze nieuwe wagens perfect bij Verstappen passen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt ervoor dat de wagens er compleet anders uitzien. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein maakten de coureurs voor het eerst kennis met de nieuwe wagens, en de reacties waren wisselend. Max Verstappen was kritisch op de manier waarop ze om moeten gaan met de batterijen, terwijl Lando Norris en George Russell positiever waren.

Dit weekend gaan de teams en coureurs voor het eerst racen met de nieuwe bolides. In Melbourne werken ze de Australische Grand Prix af, en het is nog niet duidelijk wie de grote favoriet is. Veel mensen wijzen naar Mercedes, terwijl ze bij de Duitse renstal vooral naar Red Bull en Verstappen wijzen.

Wie heeft er een voordeel?

De Oostenrijkse oud-coureur Gerhard Berger heeft heel erg veel zin in het nieuwe F1-tijdperk. Berger is enthousiast, en legt in gesprek met zijn landgenoten van Krone uit dat de coureurs andere kwaliteiten moeten gebruiken: "Het gaat nu niet langer om wie er als laatste remt, maar ook om wie er weet welke stappen er nodig zijn om genoeg batterijcapaciteit te hebben."

Volgens Berger is er één coureur die hierdoor een groot voordeel heeft. De Oostenrijker wijst naar Verstappen: "Hij beheerst die beide aspecten en hij programmeert soms zelf ook zijn eigen simulatoren."

'Max Verstappen is een extremist'

Berger maakt er geen geheim van, hij ziet Verstappen hierdoor als de favoriet: "Daarom is hij ook zo goed. Max is echt een extremist op het circuit, en hij is een waanzinnig obsessieve, gepassioneerde kerel. Hij doet altijd zijn uiterste best om de autosport tot in het kleinste detail te begrijpen."