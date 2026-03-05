user icon
Mol hekelt nieuwe F1-reglementen: "Meer controller, minder coureur"

Olav Mol is erg kritisch op de nieuwe reglementen. De F1-commentator noemt de nieuwe bolides Tesla's en is van mening dat de sport achteruit is gegaan met de nieuwe reglementen. De auto's zijn grotendeels elektrischer geworden.

De nieuwe krachtbronnen werken voortaan 50% op elektriciteit en 50% op benzine. Hierdoor zijn de wagens veel meer afhankelijk van de batterij, iets waar Mol helemaal niet achterstaat. Ook coureurs als Max Verstappen, Lance Stroll en George Russell hekelen de nieuwe reglementen al.

Nieuwe reglementen zijn vreselijk volgens Mol

In de aflevering van Vandaag Inside donderdagavond was Mol te gast en werd hem gevraagd naar het nieuwe seizoen. "We weten allemaal niet wat er gaat gebeuren", begint Mol. "Die auto's zijn veranderd. Het is 50/50 met power uit een motor en power uit een batterij. Die batterijauto's zijn net terror-Tesla's. Het gaat een beetje te veel die kant op", zo is Mol duidelijk. 

Mol ziet echter dat er niets meer aan veranderd kan worden voor dit seizoen. "Maar ze hebben ervoor gekozen, dus we moeten het ermee doen en we gaan wel kijken wat er gebeurt. "Ook Verstappen heeft er geen zin in, zo bevestigt Mol nogmaals. "Wat Verstappen natuurlijk heeft, en dat hebben veel coureurs: heel hard rechtuit rijden vinden ze helemaal niet zo leuk, want dat is niet moeilijk. Iedereen kan op de Afsluitdijk 300 rijden, maar als er een bocht komt, gaan deze auto's niet zo hard."

Verstappen vindt het minder interessant

Verstappen wil graag dat de sport lastig is, aldus de commentator. Toch gaat dat minder, omdat de bochten minder snel zijn met deze nieuwe bolides. "Die auto gaat ontzettend hard vooruit door die batterij en dat vindt Verstappen minder interessant. Hij moet heel veel dingen doen, dus ik denk dat het uiteindelijk alsnog goed komt", zo is Mol duidelijk. Volgens Mol worden de coureurs veel meer een soort bestuurder. "Door de nieuwe wagens worden de coureurs veel meer een controller en veel minder coureur."

De Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië is nog altijd op losse schroeven, door de aanslagen van en op Iran. Het gehele Midden-Oosten zit hierdoor in een lockdown, maar Mol weet te melden dat over 1.5 week bekend wordt gemaakt of de races doorgaan of niet. 

Slaat weer eens helemaal nergens op. Dit heeft niets te maken met Tesla, maar alles met plugin hybrides, met halfslachtige keuzes van de FIA en fabrikanten die groen willen lijken zonder het echt te zijn.

    Terror-Tesla's?? Bij Ollie geldt in elk geval wel hoe ouder hoe gekker.
    Misschien heeft die halve tandarts zijn verstandskiezen getrokken, dat kan ook nog.

    • + 2
    Ernie5335
    Zo blij dat ik zijn commentaar niet (meer) hoef aan te horen. Werd daar jaren door gekweld...

    • + 2
    Need5Speed
    Slaat weer eens helemaal nergens op. Dit heeft niets te maken met Tesla, maar alles met plugin hybrides, met halfslachtige keuzes van de FIA en fabrikanten die groen willen lijken zonder het echt te zijn.

    • + 3
    snailer
      Ik begreep zelfs dat ze voor Australie voor de race de hybride boel hebben teruggedraaid (gelimiteerd) tot 350 pk. (give or take.)
      En dus 150 pk minder
      En voor kwalificatie schijnen ze zelfs nog lager te zijn gegaan. Vergeten hoeveel er daar dan weer af is gehaald.

      Niet alleen een treurige regel-set. Maar ook nog eens de regels zelf terugschroeven. Treurnis troef als het klopt.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 22:58

