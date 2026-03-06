user icon
icon

Uitslag VT1 Australië: Ferrari's flink sneller dan Verstappen, grote problemen voor Norris

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag VT1 Australië: </b> Ferrari's flink sneller dan Verstappen, grote problemen voor Norris

De eerste vrije training van het nieuwe Formule 1-seizoen zit erop. Op het circuit van Albert Park in Melbourne werd in deze sessie genoteerd door Charles Leclerc. Achter hem ging de tweede tijd naar Lewis Hamilton, terwijl Max Verstappen de top drie compleet maakte.

Na een paar raceloze maanden, ging de actie vandaag eindelijk weer van start. Terwijl bijna heel Europa lag te slapen, schoten de lichten op groen aan het einde van de pitlane in Melbourne. Onder leiding van de Audi van Nico Hülkenberg stroomden alle coureurs de baan op. Bijna alle coureurs, want Fernando Alonso kwam in deze sessie niet in actie. Bij Aston Martin zijn de problemen groot, en ze zullen zondag niet de volledige race rijden.

Meer over Max Verstappen Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Aston Martin was niet het enige team met problemen in deze sessie. Rookie Arvid Lindblad viel stil aan het einde van de pitlane, en de marshalls moesten zijn Racing Bulls terugduwen naar de pitbox. Door Lindblads problemen was er kort een Virtual Safety Car, en dat bood thuisfavoriet Oscar Piastri de mogelijkheid om ook wat problemen op te lossen.

Piastri meldde dat hij geen power had, en na het veranderen van een aantal settings op zijn stuur, kon hij het gas weer intrappen. Ook zijn teamgenoot Lando Norris kende een lastige start, en meldde dat zijn downshifts niet goed waren. De regerend wereldkampioen kon echter ook doorrijden.

Hoe begon Verstappen?

Max Verstappen begon op zijn beurt wél goed aan de training, en kon was één van de snelste mannen in de openingsfase van de sessie. Dat gold ook voor zijn nieuwe Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar, die zelfs eventjes de snelste tijd op zijn naam had staan.

Drukte op de baan

Voor het eerst in jaren staan er weer elf teams op de grid, en de nieuwe mannen en vrouwen van Cadillac kwamen direct in actie. Met 22 auto's op de baan was het drukker dan normaal, en Valtteri Bottas merkte dat direct. De terugkerende Fin kwam vast te zitten achter de Ferrari's, maar kon wel gewoon zijn weg vervolgen. Dat gold ook voor Lindblad, die na een halfuurtje weer de baan op kwam.

Wie was snel op snelheid?

Na een halfuur kwam Russell als eerste de baan op met een setje zachte banden onder zijn auto. Het leverde men niet direct de snelste tijd op. Iemand die wel direct snel was op de zachte banden, was Verstappen. De viervoudig wereldkampioen noteerde de snelste tijd, maar die werd snel de boeken uitgereden door Leclerc. Wereldkampioen Norris kon zich nog niet mengen in dit geweld, en stond zelfs rustig te praten met zijn engineers op het moment dat zijn concurrenten snelle rondjes noteerden.

Nog meer problemen

Norris leek genoegen te moeten nemen met een training zonder al te veel actie, want hij verliet even later de pitbox en keek toe vanaf een tafeltje in de hospitality unit van McLaren. Bij Cadillac waren er ook probleempjes, want zowel Bottas als Pérez verloor een spiegel.

Alexander Albon was de volgende coureur die tegen problemen aanliep, want zijn Williams viel stil met hydraulische problemen in de slotfase van de training. De Thaise Brit klom uit zijn wagen, en duwde het blauwe gevaarte samen met de marshalls terug achter de muur.

Winnaars en verliezers

De sessie ging gewoon verder, en Pérez was de volgende coureur met problemen. Hij spinde met zijn Cadillac, maar hield zijn gloednieuwe bolide uit de muur. Voor Cadillac was het verder een aardige sessie, en dat gold ook voor Red Bull, Ferrari en Racing Bulls. De verliezer van de sessie? Lando Norris.

F1Grand Prix Australië - Vrije training 1

AU Albert Park - 06 maart 2026

Michael Schumacher

Posts: 2.124

De hele VT onboard bij Hamilton gekeken + geluisterd. Feit is dat Ferrari er absoluut goed bij zit. Hamilton worstelt nog met de batterij, hij zat er +0.4 achter waarna de engineer vertelde waar dit mis ging, prompt was hij sneller. Daarna ging hij naar medium dus heeft geen poging kunnen doen de... [Lees verder]

  • 4
  • 6 maa 2026 - 03:41
Foto's Grand Prix van Australië 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Wingleader

    Posts: 3.371

    Leclerc een klasse apart, Ham met een tow op 4/10. Rbr prima met hun eigen motor, petje af. AM is triest om te zien. Lindblad viel ook op met een goede tijd. Maar die starts van Ferrari zijn waanzinnig goed. Geweldig om te zien.

    • + 1
    • 6 maa 2026 - 03:41
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.124

      Dat Leclerc ongelofelijk sterk lijkt is een feit! Feit is ook dat Leclerc zijn tijd zette toen Hamilton al naar de mediums gewisseld was, dus geen poging heeft kunnen doen.

      Ferrari lijkt er echt heel goed bij te zitten, dat zegt niet alles maar als Charles en Lewis zich steevast op 1+2 kunnen kwalificeren + de goede starts dan ben je al een heel eind inderdaad haha. Hopium doet wonderen ;).

      • + 2
      • 6 maa 2026 - 03:44
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.124

    De hele VT onboard bij Hamilton gekeken + geluisterd. Feit is dat Ferrari er absoluut goed bij zit. Hamilton worstelt nog met de batterij, hij zat er +0.4 achter waarna de engineer vertelde waar dit mis ging, prompt was hij sneller. Daarna ging hij naar medium dus heeft geen poging kunnen doen de tijd van Charles aan te vallen.

    Communicatie lijkt dus beter en de leer curve enigzins stijl maar haalbaar. Charles zet vrij makkelijk deze tijden neer lijkt het. Waar de Mercedes motoren ineens zijn weet niemand. Of het is een belachelijke sandbag vertoning maar er lijkt toch meer aan de hand.

    Tot slot, hulde voor Hadjar. Clean, dicht op Max (wat we vaker zien bij begin seizoenen + nieuwe regelementen want de basis moet nog gevonden worden) maar dat geeft tenminste een kleine indicatie van een potentieel.

    • + 4
    • 6 maa 2026 - 03:41
  • F1jos

    Posts: 5.083

    Na de eerste vrije training moet je concluderen dat Red Bull gewoon heel goed bezig is, samen met Ferrari. Men gaat verder met waar men was gebleven in Bahrein, namelijk met het probleemloos en snel rijden van ronden en dat alles met die nieuwe Red Bull Powertrains-motor.

    • + 2
    • 6 maa 2026 - 03:43
  • nr 76

    Posts: 7.348

    Het lijkt erop dat Ferrari een goede wagen heeft neergezet, hulde!
    En als er iemand op de grid een eerste titel verdient is het Leclerc wel, of is dat nog te vroeg om te zeggen?
    Ziet er in elk geval veelbelovend uit!

    • + 0
    • 6 maa 2026 - 05:35
  • Williams_F1

    Posts: 1.363

    Lekker wakker worden hoor.
    Eindelijk weer begonnen!

    • + 0
    • 6 maa 2026 - 05:53

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar