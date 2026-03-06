De eerste vrije training van het nieuwe Formule 1-seizoen zit erop. Op het circuit van Albert Park in Melbourne werd in deze sessie genoteerd door Charles Leclerc. Achter hem ging de tweede tijd naar Lewis Hamilton, terwijl Max Verstappen de top drie compleet maakte.

Na een paar raceloze maanden, ging de actie vandaag eindelijk weer van start. Terwijl bijna heel Europa lag te slapen, schoten de lichten op groen aan het einde van de pitlane in Melbourne. Onder leiding van de Audi van Nico Hülkenberg stroomden alle coureurs de baan op. Bijna alle coureurs, want Fernando Alonso kwam in deze sessie niet in actie. Bij Aston Martin zijn de problemen groot, en ze zullen zondag niet de volledige race rijden.

Aston Martin was niet het enige team met problemen in deze sessie. Rookie Arvid Lindblad viel stil aan het einde van de pitlane, en de marshalls moesten zijn Racing Bulls terugduwen naar de pitbox. Door Lindblads problemen was er kort een Virtual Safety Car, en dat bood thuisfavoriet Oscar Piastri de mogelijkheid om ook wat problemen op te lossen.

Piastri meldde dat hij geen power had, en na het veranderen van een aantal settings op zijn stuur, kon hij het gas weer intrappen. Ook zijn teamgenoot Lando Norris kende een lastige start, en meldde dat zijn downshifts niet goed waren. De regerend wereldkampioen kon echter ook doorrijden.

Hoe begon Verstappen?

Max Verstappen begon op zijn beurt wél goed aan de training, en kon was één van de snelste mannen in de openingsfase van de sessie. Dat gold ook voor zijn nieuwe Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar, die zelfs eventjes de snelste tijd op zijn naam had staan.

Drukte op de baan

Voor het eerst in jaren staan er weer elf teams op de grid, en de nieuwe mannen en vrouwen van Cadillac kwamen direct in actie. Met 22 auto's op de baan was het drukker dan normaal, en Valtteri Bottas merkte dat direct. De terugkerende Fin kwam vast te zitten achter de Ferrari's, maar kon wel gewoon zijn weg vervolgen. Dat gold ook voor Lindblad, die na een halfuurtje weer de baan op kwam.

Wie was snel op snelheid?

Na een halfuur kwam Russell als eerste de baan op met een setje zachte banden onder zijn auto. Het leverde men niet direct de snelste tijd op. Iemand die wel direct snel was op de zachte banden, was Verstappen. De viervoudig wereldkampioen noteerde de snelste tijd, maar die werd snel de boeken uitgereden door Leclerc. Wereldkampioen Norris kon zich nog niet mengen in dit geweld, en stond zelfs rustig te praten met zijn engineers op het moment dat zijn concurrenten snelle rondjes noteerden.

Nog meer problemen

Norris leek genoegen te moeten nemen met een training zonder al te veel actie, want hij verliet even later de pitbox en keek toe vanaf een tafeltje in de hospitality unit van McLaren. Bij Cadillac waren er ook probleempjes, want zowel Bottas als Pérez verloor een spiegel.

Alexander Albon was de volgende coureur die tegen problemen aanliep, want zijn Williams viel stil met hydraulische problemen in de slotfase van de training. De Thaise Brit klom uit zijn wagen, en duwde het blauwe gevaarte samen met de marshalls terug achter de muur.

Winnaars en verliezers

De sessie ging gewoon verder, en Pérez was de volgende coureur met problemen. Hij spinde met zijn Cadillac, maar hield zijn gloednieuwe bolide uit de muur. Voor Cadillac was het verder een aardige sessie, en dat gold ook voor Red Bull, Ferrari en Racing Bulls. De verliezer van de sessie? Lando Norris.