user icon
icon

Russell op het matje geroepen: Brit mag zich melden bij de stewards vanwege twee incidenten

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell op het matje geroepen: Brit mag zich melden bij de stewards vanwege twee incidenten

George Russell heeft na de tweede vrije training in Melbourne plots een druk programma naast de baan. De Mercedes-coureur moet zich bij de stewards melden voor twee afzonderlijke incidenten tijdens VT2, waardoor zijn vrijdag op het Albert Park Circuit een vervelend staartje krijgt.

De FIA bevestigde na afloop van de sessie dat Russell onderzocht wordt voor een mogelijke overtreding bij zijn proefstart aan het einde van de training. Daarmee komt er een tweede onderzoek bovenop een eerder incident in de pitstraat. Daar dacht de Engelsman even gauw voor Arvid Lindblad te kunnen komen, maar beschadigde daarbij zijn voorvleugel.

Meer over George Russell Russell vertrouwt Verstappen niet: "Red Bull was verdacht langzaam"

Russell vertrouwt Verstappen niet: "Red Bull was verdacht langzaam"

5 maa
 Verstappen totaal niet bezig met Russell: "Maak me niet druk om wat zij doen"

Verstappen totaal niet bezig met Russell: "Maak me niet druk om wat zij doen"

5 maa

Tweede onderzoek na proefstart van Russell

Volgens de melding van de FIA zou Russell mogelijk artikel 12.2.1.i van het sportief reglement hebben overtreden. Daarbij gaat het om het niet correct opvolgen van de instructies van de wedstrijdleider tijdens zijn proefstart na afloop van de sessie.

Het incident wordt momenteel onderzocht door de stewards, waardoor Russell zich opnieuw moet verantwoorden. De Brit lag echter al onder het vergrootglas na een eerder moment in de pitstraat tijdens dezelfde training.

Botsing met Lindblad in pitstraat

Aan het begin van de tweede vrije training ging het namelijk al mis toen de wagens de pitstraat wilden verlaten. Russell en Lindblad kwamen daarbij met elkaar in aanraking, waarbij de Mercedes-coureur schade opliep aan zijn voorvleugel.

Russell reageerde meteen gefrustreerd via de boordradio. “Die gast reed gewoon tegen mijn voorvleugel aan”, klonk het bij de Brit. De Mercedes-monteurs moesten de voorvleugel vervangen, waarna zowel Russell als Lindblad door de stewards werden opgeroepen om hun versie van de feiten te geven. Ook Franco Colapinto moet zich melden bij de wedstrijdleiding, nadat hij op het rechte stuk langzaam reed en Lewis Hamilton moest uitwijken om een incident te voorkomen.

Voor Russell zal een gridstraf een behoorlijke domper zijn. De eerste signalen lijken er sterk op dat de Brit een van de favorieten is voor de overwinning in Melbourne.

Maxravi

Posts: 153

Wordt de druk hem nu al te veel?

  • 8
  • 6 maa 2026 - 08:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Maxravi

    Posts: 153

    Wordt de druk hem nu al te veel?

    • + 8
    • 6 maa 2026 - 08:44
    • snailer

      Posts: 32.069

      Russell en straffen krijgen? Dacht het niet.

      • + 3
      • 6 maa 2026 - 08:48
    • F1jos

      Posts: 5.084

      Vooral als het Kimi beter doet

      • + 3
      • 6 maa 2026 - 08:52
    • zoefroef

      Posts: 1.669

      I think Ericsson hit me. Zelf fouten maken en direct schreeuwen. Bah

      • + 3
      • 6 maa 2026 - 09:33
    • HermanInDeZon

      Posts: 703

      Wordt bij jullie de angst al te groot dat hij een bedreiging voor Max gaat zijn dit jaar?

      Aan de vijandigheid en reacties hier te zien de afgelopen weken precies wel ;)


      ( ... stop met dat zielig gedoe, het is gewoon lachwekkend hoe hard sommigen zich hier aanstellen als om Russell gaat - probeer toch een beetje sportief te zijn - jullie lijken wel een bende kleuters )

      • + 7
      • 6 maa 2026 - 09:39
    • Maximo

      Posts: 9.826

      Herman, niemand vindt Russell leuk, fans niet, andere coureurs niet, zelfs zijn eigen engineers ziet en Toto diep van binnen ook niet.

      De man is een matennaaier pur sang, iedereen ziet het en niemand vindt dat leuk.

      • + 8
      • 6 maa 2026 - 10:07
    • HermanInDeZon

      Posts: 703

      @Maxravi sure mate.

      • + 3
      • 6 maa 2026 - 10:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.636

      Vergeet je mij niet Maximo?

      Ik vind namelijk vriend George 'n topgozer.

      • + 0
      • 6 maa 2026 - 10:35
    • Maxravi

      Posts: 153

      @Herman: Sterk, hoor.

      • + 0
      • 6 maa 2026 - 10:50
    • snailer

      Posts: 32.069

      Bij jullie.... Werkelijk, Herman? Een zonnesteek opgelopen?

      F1 gaat niet om wie het best is. Het gaat om de beste auto.

      En heel soms maakt een rijder het verschil in een mindere auto dan de beste auto. Zie 2021 en 2024. En bijna in 2025.

      Als Russell kampioen wordt dan zal het verdiend zijn. Zo zit F1 in elkaar.

      Ik denk eerder dat jij het bruin in de broek doet. Stel je voor dat Verstappen toch weer kampioen zou worden.

      • + 0
      • 6 maa 2026 - 10:51
    • HermanInDeZon

      Posts: 703

      @Maxravi Welke reactie had je verwacht? Ik vind het kinderachtig dat jullie om geen reden altijd negatief doen om Russell en jouw verweer is ... een hoop ongefundeerde negativiteit.

      Dan kan ik niet anders dan je bedanken om mijn punt zo goed te bewijzen



      @snailer waarom zou ik het erg vinden moest Verstappen weer kampioen worden? Als hij dit jaar de titel pakt zou ik hem zelfs meer "waarderen" omdat het met een nieuwe generatie auto's is

      • + 0
      • 6 maa 2026 - 10:57
    • snailer

      Posts: 32.069

      Waarom zouden F1 fans het erg vinden als Russell kampioen wordt? Ik in ieder geval niet.

      • + 0
      • 6 maa 2026 - 10:58
    • snailer

      Posts: 32.069

      En over de gen auto's. Verstappen en Hamilton zijn de twee rijders van het huidige veld die in 2 verschillende gen auto's kampioen zijn geworden.

      Verstappen heeft niet te bewijzen. Hamilton ook niet. Maar Russell en Leclerc wel.

      Mocht ik een rijder aanwijzen. Dan Leclerc. Maar slecht slapen doe ik niet. De oude garde kijkt enorm lang F1. In het verleden werd zelden de beste rijder veel kampioen. Sommigen werden het nooit. En zo geldt het ook voor de favoriet van een fan. Ze zijn gewend dat de favoriet meestal geen kampioen wordt.

      Moet zeggen dat ik een redelijke dichtheid had met Rindt, Piquet, Senns en Verstappen. Maar de meesten zullen het met minder hebben gedaan.

      Dit soort opmerkingen die je plaatste getuigt niet bepaalddie van een echte F1 fan. En ik geef toe dat ik geen F1 fan meer ben. Het is een slappe hap geworden gelardeerd met bias-zaaierij en waar het echte racen met elke nieuwe regel meer en meer de nek om wordt gedraaid.

      De reden dat ik fan ben van Verstappen, Alonso en Leclerc is omdat die nog wel gewoon het harde maar faire racen hanteren. Die proberen nog het publiek te entertainen.

      • + 0
      • 6 maa 2026 - 11:05
    • HermanInDeZon

      Posts: 703

      "Verstappen heeft niet te bewijzen. Hamilton ook niet. Maar Russell en Leclerc wel."

      Nee, zei ik ook niet.
      Alleen zal voor mij de titel in 2026 meer waarde hebben dan moest hij het bvb in 2025 ook gehaald hebben (al is elke titel natuurlijk een extreem knappe prestatie, het is zoals je zegt nooit "geluk")


      "Mocht ik een rijder aanwijzen. Dan Leclerc"

      Ergens hoop ik dat Leclerc ooit kampioen wordt - hij heeft er zeker de snelheid voor.

      Maar is hij als Max een leidersfiguur die een team met zich mee trekt? Ik betwijfel het. Zelfs Sainz vond ik daar bij Ferrari sterker in dan Leclerc

      • + 0
      • 6 maa 2026 - 11:14
  • HermanInDeZon

    Posts: 703

    Ach, botsing met Lindblad was wat knullig maar 50/50 ... Lindblad leek hem voor te laten

    Verwacht niet dat er veel gevolgen gaan zijn - sowieso worden er amper straffen gegeven voor vrije training incidenten

    • + 0
    • 6 maa 2026 - 08:51
  • Starscreamer

    Posts: 1.416

    Op zijn helm staat ook NU!!!

    • + 0
    • 6 maa 2026 - 08:52
  • Maxravi

    Posts: 153

    Nee, Herman. Ik misgun geen enkele coureur van de grid een wereldtitel, behalve Russell. Ik vind het een smerige, geniepige, huichelachtige, matennaaiende rat.

    Dat gezegd hebbende: het is zeker een topcoureur, en ik verwacht dat hij minimaal meedingt om het WK.

    • + 7
    • 6 maa 2026 - 10:04
    • Maxravi

      Posts: 153

      Dit moet dus als reactie 3 op Herman draadjes hoger staan.

      • + 0
      • 6 maa 2026 - 10:06

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.032
  • Podiums 24
  • Grand Prix 152
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar