George Russell heeft na de tweede vrije training in Melbourne plots een druk programma naast de baan. De Mercedes-coureur moet zich bij de stewards melden voor twee afzonderlijke incidenten tijdens VT2, waardoor zijn vrijdag op het Albert Park Circuit een vervelend staartje krijgt.

De FIA bevestigde na afloop van de sessie dat Russell onderzocht wordt voor een mogelijke overtreding bij zijn proefstart aan het einde van de training. Daarmee komt er een tweede onderzoek bovenop een eerder incident in de pitstraat. Daar dacht de Engelsman even gauw voor Arvid Lindblad te kunnen komen, maar beschadigde daarbij zijn voorvleugel.

Tweede onderzoek na proefstart van Russell

Volgens de melding van de FIA zou Russell mogelijk artikel 12.2.1.i van het sportief reglement hebben overtreden. Daarbij gaat het om het niet correct opvolgen van de instructies van de wedstrijdleider tijdens zijn proefstart na afloop van de sessie.

Het incident wordt momenteel onderzocht door de stewards, waardoor Russell zich opnieuw moet verantwoorden. De Brit lag echter al onder het vergrootglas na een eerder moment in de pitstraat tijdens dezelfde training.

Botsing met Lindblad in pitstraat

Aan het begin van de tweede vrije training ging het namelijk al mis toen de wagens de pitstraat wilden verlaten. Russell en Lindblad kwamen daarbij met elkaar in aanraking, waarbij de Mercedes-coureur schade opliep aan zijn voorvleugel.

Russell reageerde meteen gefrustreerd via de boordradio. “Die gast reed gewoon tegen mijn voorvleugel aan”, klonk het bij de Brit. De Mercedes-monteurs moesten de voorvleugel vervangen, waarna zowel Russell als Lindblad door de stewards werden opgeroepen om hun versie van de feiten te geven. Ook Franco Colapinto moet zich melden bij de wedstrijdleiding, nadat hij op het rechte stuk langzaam reed en Lewis Hamilton moest uitwijken om een incident te voorkomen.

Voor Russell zal een gridstraf een behoorlijke domper zijn. De eerste signalen lijken er sterk op dat de Brit een van de favorieten is voor de overwinning in Melbourne.