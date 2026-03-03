user icon
icon

Verstappen zorgt voor vraagtekens: "Waarom hebben McLaren en Mercedes hem nodig?"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen zorgt voor vraagtekens: "Waarom hebben McLaren en Mercedes hem nodig?"

Max Verstappen staat mogelijk voor een beslissende periode in zijn carrière. Mocht Red Bull Racing sportief terrein verliezen, dan wordt de toekomst van de viervoudig wereldkampioen automatisch onderwerp van gesprek. Juan Pablo Montoya analyseert de situatie en ziet vooral een interessante machtsstrijd ontstaan tussen sportieve ambities en financiële belangen.

Verstappen is afgelopen jaar veel gelinkt aan een vertrek bij Red Bull, maar Montoya heeft twijfels bij zijn vervolgstap. Volgens de Colombiaan draait alles om één fundamentele vraag: hoe graag wil Verstappen blijven winnen? En tegen welke prijs?

Meer over Mercedes <b> Officieel: </b> FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

Officieel: FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

28 feb
 Verstappen en Mercedes om de tafel: Wolff bevestigt gesprekken te hebben gevoerd

Verstappen en Mercedes om de tafel: Wolff bevestigt gesprekken te hebben gevoerd

27 feb

‘Wil hij winnen, of wil hij vooral betaald worden?’

Montoya schetst twee totaal verschillende onderhandelingsscenario’s. “Als jij als team de snelste auto hebt en Max klopt bij jou aan, dan praat je over een heel ander bedrag dan wanneer jij hem per se wilt binnenhalen”, legt hij uit aan Vision4Sport. “Sta je derde in het kampioenschap en wil je hem overnemen? Dan moet je betalen wat hij vraagt. Maar win jij alles en wil hij naar jou komen, dan verschuift de macht.”

De voormalig McLaren-coureur zet de motivatie van Verstappen centraal. “Max houdt van een uitdaging, dat weten we. Maar rijdt hij voor het geld of voor de glorie? Dat is de echte vraag. Ik denk dat hij al genoeg heeft verdiend om vooral voor de sportieve eer te gaan. Maar geloof me: hij zal altijd proberen het maximale eruit te halen.”

‘Hebben winnende teams hem echt nodig?’

Montoya wijst ook op de realiteit bij topteams als Mercedes en McLaren. “Als jij beide kampioenschappen wint, ga je dan echt nóg meer geld uitgeven om Max te halen? Of zeg je: we hebben het al op orde?”

Bij Mercedes zou dat zelfs pijnlijke keuzes betekenen. “Wat doe je dan met je jonge talent Andrea Kimi Antonelli? Stel dat je coureurs eerste en tweede worden in het kampioenschap, heb je Max dan echt nodig?”, vraagt Montoya zich hardop af.

Volgens hem kan de machtsverhouding volledig kantelen als een team al dominant is. “Als jij alles wint en Max wil bij je tekenen, dan heb jij de touwtjes in handen. Hij kan zeggen dat hij 70 miljoen verdient, maar zo’n team kan rustig antwoorden: wij bieden je 20. Dan is het aan hem: kies je voor het geld, of voor de kans om te blijven winnen?”

oale

Posts: 802

Probeer mij te herinneren wanneer Montoya voor het laatst iets zinvols heeft gezegd. Ik ben er nog niet achter

  • 4
  • 3 maa 2026 - 10:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Juan Pablo Montoya Mercedes McLaren Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • skibeest

    Posts: 2.021

    Montoya zou voor het geld kiezen

    • + 3
    • 3 maa 2026 - 09:52
    • Regenrace

      Posts: 2.360

      Ik weet wel zeker dat ALLE coureurs voor het geld kiezen - als je daarbinnen je teamgenoot kan verslaan is dat al goed genoeg voor je ego. De enige die zo gepassioneerd was dat ie desnoods gratis wilde rijden (gebeurde overigens niet), was Senna.
      Overigens ben ik het best eens met Montoya dat teambazen eigenlijk zo dienen te denken - maar we leven nu eenmaal in een andere realiteit dan toen hij achter het stuur zat; de wereld van sociale media.
      Daarin wordt de waarde van iets afgemeten naar de mate waarin het aandacht genereert. Zolang iedereen in die gebakken lucht gelooft kan een coureur nagenoeg vragen wat ie wil.

      De enige oplossing natuurlijk is een veel strakkere, echt waterdichte budgetcap en de teambaas gedwongen word om echt keuzes te maken - gaat mijn budget naar meer research of een dure rijder?
      Pas dan kun je spreken van een eerlijke sport. Maar kennelijk wil niemand daaraan. Noch de teams, noch de FIA, noch de fans.

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 12:09
  • oale

    Posts: 802

    Probeer mij te herinneren wanneer Montoya voor het laatst iets zinvols heeft gezegd. Ik ben er nog niet achter

    • + 4
    • 3 maa 2026 - 10:03
    • F1jos

      Posts: 5.072

      Ik herinner dat Pablo in Brazilië destijds door Jos is aangereden , vandaar die aversie jegens de Verstappen.

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 11:57
  • Joeppp

    Posts: 8.329

    Als team denk je heel simpel: Aan iwe verdien ik meer qua sponsoren en merchandise. Russel, Piastri, Norris of Verstappen.

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 10:25
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 915

    Die arepa doet écht z'n best om in beeld te blijven. Wat een Colombiaanse pannenkoek... Het zou een F1- team natuurlijk ook om andere inkomsten gaan, die Verstappen zou genereren...

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 10:42
  • jd2000

    Posts: 7.615

    Dit zijn heel wat open deuren achter elkaar. Het zijn de gangbare overwegingen die elk team of rijder moet nemen bij een eventuele transfer.

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 10:43
  • shakedown

    Posts: 1.707

    Je haalt Verstappen voor de marketing. Je weet dat als je hem tekent je een enorme exposure hebt in de media.En dat brengt geld op.

    Nu denk ik dat Verstappen niet zozeer voor geld voor hemzelf zal tekenen. nu is het ook weer zo dat je voor 20mil je hem laat tekenen. Maar voor 20mil voor zijn rekening en 50 mil voor zijn side projects, zal hij er eerder over nadenken.

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 11:10
  • snailer

    Posts: 32.043

    Er is nog een belangrijke reden. Stel je hebt een auto die gemiddeld het best is. Zeg 2 tiende. En Verstappen zit dan in de 2de beste auto. Met de budget cap is meer dan 2 tiende winst niet in geld uit te drukken.

    Dat is de belangrijkste reden om Verstappen te halen

    • + 2
    • 3 maa 2026 - 11:18

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar