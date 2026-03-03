Max Verstappen staat mogelijk voor een beslissende periode in zijn carrière. Mocht Red Bull Racing sportief terrein verliezen, dan wordt de toekomst van de viervoudig wereldkampioen automatisch onderwerp van gesprek. Juan Pablo Montoya analyseert de situatie en ziet vooral een interessante machtsstrijd ontstaan tussen sportieve ambities en financiële belangen.

Verstappen is afgelopen jaar veel gelinkt aan een vertrek bij Red Bull, maar Montoya heeft twijfels bij zijn vervolgstap. Volgens de Colombiaan draait alles om één fundamentele vraag: hoe graag wil Verstappen blijven winnen? En tegen welke prijs?

‘Wil hij winnen, of wil hij vooral betaald worden?’

Montoya schetst twee totaal verschillende onderhandelingsscenario’s. “Als jij als team de snelste auto hebt en Max klopt bij jou aan, dan praat je over een heel ander bedrag dan wanneer jij hem per se wilt binnenhalen”, legt hij uit aan Vision4Sport. “Sta je derde in het kampioenschap en wil je hem overnemen? Dan moet je betalen wat hij vraagt. Maar win jij alles en wil hij naar jou komen, dan verschuift de macht.”

De voormalig McLaren-coureur zet de motivatie van Verstappen centraal. “Max houdt van een uitdaging, dat weten we. Maar rijdt hij voor het geld of voor de glorie? Dat is de echte vraag. Ik denk dat hij al genoeg heeft verdiend om vooral voor de sportieve eer te gaan. Maar geloof me: hij zal altijd proberen het maximale eruit te halen.”

‘Hebben winnende teams hem echt nodig?’

Montoya wijst ook op de realiteit bij topteams als Mercedes en McLaren. “Als jij beide kampioenschappen wint, ga je dan echt nóg meer geld uitgeven om Max te halen? Of zeg je: we hebben het al op orde?”

Bij Mercedes zou dat zelfs pijnlijke keuzes betekenen. “Wat doe je dan met je jonge talent Andrea Kimi Antonelli? Stel dat je coureurs eerste en tweede worden in het kampioenschap, heb je Max dan echt nodig?”, vraagt Montoya zich hardop af.

Volgens hem kan de machtsverhouding volledig kantelen als een team al dominant is. “Als jij alles wint en Max wil bij je tekenen, dan heb jij de touwtjes in handen. Hij kan zeggen dat hij 70 miljoen verdient, maar zo’n team kan rustig antwoorden: wij bieden je 20. Dan is het aan hem: kies je voor het geld, of voor de kans om te blijven winnen?”