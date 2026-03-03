Het team van Aston Martin heeft een rampzalige voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen achter de rug. Ze kampten met grote problemen, en ook de krachtbron van Honda functioneerde niet naar wens. Honda-kopstuk Ikuo Takeishi gaat nu dieper in op de problemen. Hij stelt dat het voor een gevaarlijke situatie zorgde.

Het team van Aston Martin werd voorafgaand aan de testweken gezien als een mogelijke outsider voor de zeges, en misschien wel meer. De Britse renstal bouwde een gloednieuwe campus in Silverstone, nam topontwerper Adrian Newey over van Red Bull en trok Honda aan als motorleverancier. Alle ingrediënten voor een topseizoen leken in huis te zijn, maar tijdens de testweken kwamen er grote problemen aan het licht.

Aston Martin arriveerde laat in Barcelona, waardoor ze slechts anderhalve dag konden rijden. In Bahrein liepen ze tijdens de testweken tegen grotere problemen aan met de motor en de versnellingsbak. In de laatste testweek waren de problemen zeer groot, en wisten ze op de laatste testdag amper meters te maken. Een motorprobleem van een dag eerder had roet in het eten gegooid.

Wat was er aan de hand?

Achter de schermen doen Honda en Aston Martin er alles aan om de problemen op te lossen. In gesprek met de Japanse tak van Motorsport.com probeert Honda-kopstuk Ikuo Takeishi uit te leggen wat er aan de hand was: "De abnormale trillingen die we tijdens de tests hebben waargenomen veroorzaakten schade aan de batterij. Dat was de belangrijkste reden voor het stilzetten van de auto."

'We beschouwden het als gevaarlijk'

Volgens Takeishi zorgde dit probleem ook voor een gevaarlijke situatie. Honda vond het ongeoorloofd om de Aston Martin AMR26 de baan op te sturen: "We hebben de auto toen stilgezet, omdat we vonden dat verder rijden in die toestand niet verantwoord was. Het was niet zo dat er direct een crash dreigde, maar het werd wel als gevaarlijk beschouwd."

Aankomend weekend gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start in het Australische Melbourne. De vraag is hoeveel meters Aston Martin kan rijden, er gaan namelijk geruchten rond dat ze slechts de opwarmronde kunnen rijden.