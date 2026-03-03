user icon
Honda verklaart Aston Martin-problemen: "We beschouwden het als een gevaar"

Honda verklaart Aston Martin-problemen: "We beschouwden het als een gevaar"

Het team van Aston Martin heeft een rampzalige voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen achter de rug. Ze kampten met grote problemen, en ook de krachtbron van Honda functioneerde niet naar wens. Honda-kopstuk Ikuo Takeishi gaat nu dieper in op de problemen. Hij stelt dat het voor een gevaarlijke situatie zorgde.

Het team van Aston Martin werd voorafgaand aan de testweken gezien als een mogelijke outsider voor de zeges, en misschien wel meer. De Britse renstal bouwde een gloednieuwe campus in Silverstone, nam topontwerper Adrian Newey over van Red Bull en trok Honda aan als motorleverancier. Alle ingrediënten voor een topseizoen leken in huis te zijn, maar tijdens de testweken kwamen er grote problemen aan het licht.

Aston Martin arriveerde laat in Barcelona, waardoor ze slechts anderhalve dag konden rijden. In Bahrein liepen ze tijdens de testweken tegen grotere problemen aan met de motor en de versnellingsbak. In de laatste testweek waren de problemen zeer groot, en wisten ze op de laatste testdag amper meters te maken. Een motorprobleem van een dag eerder had roet in het eten gegooid.

Wat was er aan de hand?

Achter de schermen doen Honda en Aston Martin er alles aan om de problemen op te lossen. In gesprek met de Japanse tak van Motorsport.com probeert Honda-kopstuk Ikuo Takeishi uit te leggen wat er aan de hand was: "De abnormale trillingen die we tijdens de tests hebben waargenomen veroorzaakten schade aan de batterij. Dat was de belangrijkste reden voor het stilzetten van de auto."

'We beschouwden het als gevaarlijk'

Volgens Takeishi zorgde dit probleem ook voor een gevaarlijke situatie. Honda vond het ongeoorloofd om de Aston Martin AMR26 de baan op te sturen: "We hebben de auto toen stilgezet, omdat we vonden dat verder rijden in die toestand niet verantwoord was. Het was niet zo dat er direct een crash dreigde, maar het werd wel als gevaarlijk beschouwd."

Aankomend weekend gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start in het Australische Melbourne. De vraag is hoeveel meters Aston Martin kan rijden, er gaan namelijk geruchten rond dat ze slechts de opwarmronde kunnen rijden.

jd2000

Posts: 7.615

Beschadigde batterijen kunnen in de brand vliegen

  • 4
  • 3 maa 2026 - 10:53
Reacties (11)

  • Babs

    Posts: 230

    Maar WAAROM was het gevaarlijk. Essentiële informatie in dit stukje ontbreekt...

    • + 0
    3 maa 2026 - 10:17
    • Joeppp

      Posts: 8.329

      Met een losgetrilde accu kom je niet door de APK.

      • + 0
      3 maa 2026 - 10:35
    • jd2000

      Posts: 7.615

      staat erbij, trillingen veroorzaken schade aan batterij.

      • + 1
      3 maa 2026 - 10:41
    • TheStijg

      Posts: 4.025

      Ja, maar wat doet die schade en wat zijn de consequenties? Het heeft weer de diepgang van een vizierscherm.

      • + 0
      3 maa 2026 - 10:49
    • jd2000

      Posts: 7.615

      Beschadigde batterijen kunnen in de brand vliegen

      • + 4
      3 maa 2026 - 10:53
    • snailer

      Posts: 32.043

      En als het compact genoeg is exploderen.

      Kan me nog als jongen herinneren dat elektriciteits draad met een cortgesloten circuit ging gloeien en doorbranden. Met een dikke kabel uit een auto, de aarding, vloog de accu uit elkaar.
      En bedenk dan dat er voor 500pk aan energie vrij komt.

      Ik snap het gevaar.

      • + 2
      3 maa 2026 - 11:08
  • HarryLam

    Posts: 5.306

    Dit is weer de halve waarheid, zorg toch eens voor een volledige verklaring !!
    De trillingen worden veroorzaakt door de Mgu die op een ongebruikelijke plaats gemonteerd zit n.l. direct naast de batterij, e.e.a op verzoek van Newey.
    Duidelijk is dat dit niet zo maar ff gewijzigd kan worden.

    • + 1
    3 maa 2026 - 10:44
    • Cyrus

      Posts: 677

      Interessante achtergrond informatie HarryLam. Wat is je bron? Ik zou er graag wat meer over lezen.

      • + 1
      3 maa 2026 - 11:05
    • f(1)orum

      Posts: 9.606

      Wanneer je de analyse van LawVs bekijkt zie dat hij een belangrijke nuance aanbrengt. Honda had het over mogelijke schade aan het batterij 'systeem'. Dat is omvangrijker dan enkel de batterij; dus incl. connecties, locatie, constructie, etc. In die zin wordt er dus ruimte gelaten dat het niet alleen aan de Honda onderdelen hoeft te liggen, maar aan de gehele constructie waarin dit systeem geplaatst is.

      • + 0
      3 maa 2026 - 11:10
    • WickieDeViking

      Posts: 507

      Ben ook benieuwd naar de bron.

      • + 0
      3 maa 2026 - 11:33
  • OrangeArrows

    Posts: 3.354

    Zag Aston Martin eerst als gevaarlijke outsider als beste team voor dit seizoen, nu dreigt het een soort Minardi te worden ondanks al het geld en een top ontwerper.

    • + 2
    3 maa 2026 - 11:37

