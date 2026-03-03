Lewis Hamilton staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Vorig jaar werd hij bij Ferrari verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc, en de teleurstelling was heel erg groot. Sky Sports-commentator David Croft gelooft in de wederopstanding van Hamilton, en hij verwacht dat zijn landgenoot Leclerc dit jaar wél gaat verslaan.

Hamilton stapte begin vorig jaar over van Mercedes naar Ferrari. Het wordt gezien als één van de grootste transfers in de hedendaagse geschiedenis van de Formule 1, maar vooralsnog pakt de overstap nog niet goed uit voor Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wist vorig jaar geen race te winnen, en stond zelfs in geen enkele Grand Prix op het podium.

Aan het einde van het seizoen wist Hamilton zelfs niet meer door Q1 van de kwalificatie te komen, en hij leek geen zelfvertrouwen meer te hebben. Hij eindigde 'slechts' op de zesde plaats in het wereldkampioenschap, en had een flinke achterstand op zijn teamgenoot Leclerc. De Monegask wist 242 punten bij elkaar te rijden, terwijl Hamilton niet verder kwam dan 156 punten.

Kan Hamilton zijn teamgenoot verslaan?

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze nog steeds veel vertrouwen in Hamilton. Commentator David Croft reageerde enthousiast toen hij bij Sky Sports News werd gevraagd of Hamilton in staat is om dit jaar Leclerc te verslaan: "Natuurlijk kan hij dat. Zelfs op dit moment is Lewis nog net zo goed als elke andere topcoureur in de Formule 1. Hij is de GOAT."

"Hij is een zevenvoudig wereldkampioen en de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij wordt er alleen niet jonger op, en hij neemt het op tegen een teamgenoot die heel erg indrukwekkend presteert."

Hamilton voelt zich meer op zijn gemak

Croft heeft gezien wat Hamilton zei tijdens de testweken, en dat stelt hem gerust: "Ik denk dat Lewis heeft aangegeven dat hij zich meer op zijn plek voelt in deze nieuwe auto's. Hij voelt zich meer thuis, en hij zei dat zijn DNA meer in deze auto zit. Ik denk dat hij daardoor beter kan presteren."

Volgens Croft had Hamilton het zwaar tijdens het afgelopen tijdperk in de Formule 1: "Hij was niet per se een fan van de ground effect-auto's die we gebruikten van 2022 tot en met 2025. Dit jaar is voor hem een soort reset en het is dé kans om te bewijzen hoe goed hij nog is."