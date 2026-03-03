user icon
Sky-commentator gelooft in comeback Hamilton: "Hij is de GOAT"

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Vorig jaar werd hij bij Ferrari verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc, en de teleurstelling was heel erg groot. Sky Sports-commentator David Croft gelooft in de wederopstanding van Hamilton, en hij verwacht dat zijn landgenoot Leclerc dit jaar wél gaat verslaan.

Hamilton stapte begin vorig jaar over van Mercedes naar Ferrari. Het wordt gezien als één van de grootste transfers in de hedendaagse geschiedenis van de Formule 1, maar vooralsnog pakt de overstap nog niet goed uit voor Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wist vorig jaar geen race te winnen, en stond zelfs in geen enkele Grand Prix op het podium.

Aan het einde van het seizoen wist Hamilton zelfs niet meer door Q1 van de kwalificatie te komen, en hij leek geen zelfvertrouwen meer te hebben. Hij eindigde 'slechts' op de zesde plaats in het wereldkampioenschap, en had een flinke achterstand op zijn teamgenoot Leclerc. De Monegask wist 242 punten bij elkaar te rijden, terwijl Hamilton niet verder kwam dan 156 punten.

Kan Hamilton zijn teamgenoot verslaan?

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze nog steeds veel vertrouwen in Hamilton. Commentator David Croft reageerde enthousiast toen hij bij Sky Sports News werd gevraagd of Hamilton in staat is om dit jaar Leclerc te verslaan: "Natuurlijk kan hij dat. Zelfs op dit moment is Lewis nog net zo goed als elke andere topcoureur in de Formule 1. Hij is de GOAT."

"Hij is een zevenvoudig wereldkampioen en de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij wordt er alleen niet jonger op, en hij neemt het op tegen een teamgenoot die heel erg indrukwekkend presteert."

Hamilton voelt zich meer op zijn gemak

Croft heeft gezien wat Hamilton zei tijdens de testweken, en dat stelt hem gerust: "Ik denk dat Lewis heeft aangegeven dat hij zich meer op zijn plek voelt in deze nieuwe auto's. Hij voelt zich meer thuis, en hij zei dat zijn DNA meer in deze auto zit. Ik denk dat hij daardoor beter kan presteren."

Volgens Croft had Hamilton het zwaar tijdens het afgelopen tijdperk in de Formule 1: "Hij was niet per se een fan van de ground effect-auto's die we gebruikten van 2022 tot en met 2025. Dit jaar is voor hem een soort reset en het is dé kans om te bewijzen hoe goed hij nog is."

DutchTifosi

Posts: 2.807

Hij gaat Leclerc niet verslaan.

  • 6
  • 3 maa 2026 - 12:56
  • Pipje

    Posts: 672

    Hoop doet leven David

    • + 1
    • 3 maa 2026 - 12:36
  • Beri

    Posts: 6.855

    Behehehe

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 12:43
  • Regenrace

    Posts: 2.366

    Ik vind het prima, dat ophemelen - ik vermoed dat er halfweg het seizoen opnieuw nog weinig van over is.
    Eerlijk is eerlijk, Ferrari kwam sterk uit de wintertest, maar dat zegt natuurlijk weinig over de vorm van Hamilton zelf. Die moet zich concentreren op horde Leclerc en die opgave wordt groter en groter.
    Van alle teamgenoten had Hamilton zelfs de grootste afstand - ook dat kun je uit de wintertest halen.

    • + 3
    • 3 maa 2026 - 12:51
  • DutchTifosi

    Posts: 2.807

    Hij gaat Leclerc niet verslaan.

    • + 6
    • 3 maa 2026 - 12:56
  • Larry Perkins

    Posts: 63.237

    Kan me niet voorstellen dat Croft zo dom is dat hij zijn eigen woorden gelooft...

    Hamilton zal Leclerc over een seizoen nooit verslaan, maar als hij een aantal podia haalt en een (verdwaalde) overwinning, of twee, dan heeft hij het uitstekend gedaan!

    • + 1
    • 3 maa 2026 - 13:06
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.122

      Ik wil ook jouw glazen bol!

      We hebben maar 1 seizoen waarin we vergelijkingsmateriaal hebben; en op basis van dat seizoen kun je hooguit zeggen dat het moeilijk wordt voor Hamilton en de kansen laag zijn. Uitgesloten echter, is het absoluut niet.

      • + 1
      • 3 maa 2026 - 13:22
    • Regenrace

      Posts: 2.366

      De beste glazen bol blijft de combinatie Statistieken/Nuchter verstand.
      Ik niet dat veel forummers hier gebruik van maken. Ik laat 'm zelf ook wel eens in de kast.

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 14:28
  • Ferrari412T1

    Posts: 474

    Ah....Sky.....ze hemelen zichzelf nogal op die Britten!

    • + 2
    • 3 maa 2026 - 13:09
  • snailer

    Posts: 32.045

    Voor mij was hij al niet de goat. Maar wat hij sinds 2021 heeft laten zien diskwalificeert hem er nog verder van.

    Voor mij is het vrij simpel. Mocht de Ferrari geod genoeg zijn, dan gaat niet alleen Hamilton sneller. Leclerc was al sneller en hij zal dat ook gewoon zijn als de Ferrari beter is.

    • + 4
    • 3 maa 2026 - 14:00
  • Maximo

    Posts: 9.820

    Ach, een beetje een narratief maken dat waarschijnlijk na een paar races de prullenbak in kan en dan kan het ineens gaan over Lewis zijn afscheidsjaar

    • + 1
    • 3 maa 2026 - 14:03
  • Aajd Flupke

    Posts: 92

    Lewis de GOAT noemen terwijl hij 3x op rij niet uit Q1 kwam en niet 1 podium wist te scoren terwijl zijn teamgenoot dat 6x? wist te doen. Dan ben je dus absoluut geen GOAT

    • + 3
    • 3 maa 2026 - 14:17

