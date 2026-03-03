De twijfels waren groot, maar de eerste signalen zijn veelbelovend. Volgens Ralf Schumacher kan Max Verstappen in 2026 beschikken over een absolute topmotor. Voor het eerst rijdt de Nederlander met een krachtbron die volledig is ontwikkeld door Red Bull zelf – en daar fronste menig wenkbrauw bij aan de start van het seizoen.

Red Bull Powertrains moest het immers opnemen tegen gevestigde waarden als Mercedes, Ferrari en Honda, terwijl ook Audi al decennialang ervaring heeft met motorontwikkeling. Toch verliepen de wintertests in Barcelona en Bahrein opvallend vlekkeloos voor de formatie uit Milton Keynes.

Schumacher ziet duidelijke evolutie bij Verstappen

Volgens Ralf Schumacher is dat geen toeval. In de Backstage Boxengasse-podcast van Sky Deutschland wijst de Duitser niet alleen naar de technische vooruitgang, maar ook naar de rol van Verstappen binnen het team.

“Verstappen is intussen dé leider binnen dat team. Niet elke coureur kan zo’n rol opnemen, maar hij heeft die stap gezet”, klinkt het. “En we hebben het er al vaker over gehad: Christian Horner had gelijk toen hij zei dat die motor gewoon goed functioneert.”

Schumacher benadrukt dat het motorproject onder leiding stond van Christian Horner tot diens vertrek. “Dat dossier viel onder zijn verantwoordelijkheid. Blijkbaar hebben ze de juiste mensen aangetrokken. En vergeet ook de impact van Ford niet, vooral op elektronisch vlak. Die samenwerking lijkt bijzonder harmonieus te verlopen.”

Ford en Red Bull: een perfecte match?

De rol van Ford wordt volgens Schumacher cruciaal richting 2026. De Amerikaan is niet zomaar ingestapt, maar brengt specifieke knowhow mee die perfect aansluit bij de ambities van Red Bull Powertrains.

Daarbij verwijst Schumacher naar uitspraken van Peter Bayer, die zich eerder al lovend uitliet over de samenwerking. “Bayer was bijzonder enthousiast over hoe Ford werkt: familiaal, puur motorsport en zonder franjes. Dat sluit naadloos aan bij de cultuur van Red Bull”, aldus Schumacher.

De conclusie van de Duitser is dan ook helder: als die lijn wordt doorgetrokken, kan Verstappen in 2026 beschikken over een motor die niet alleen competitief is, maar mogelijk zelfs de norm zet in het nieuwe F1-tijdperk.