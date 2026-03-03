user icon
Verstappen gaat 'gewoon' voor vijfde titel: "Red Bull Ford-motor werkt goed"

Verstappen gaat 'gewoon' voor vijfde titel: "Red Bull Ford-motor werkt goed"

De twijfels waren groot, maar de eerste signalen zijn veelbelovend. Volgens Ralf Schumacher kan Max Verstappen in 2026 beschikken over een absolute topmotor. Voor het eerst rijdt de Nederlander met een krachtbron die volledig is ontwikkeld door Red Bull zelf – en daar fronste menig wenkbrauw bij aan de start van het seizoen.

Red Bull Powertrains moest het immers opnemen tegen gevestigde waarden als Mercedes, Ferrari en Honda, terwijl ook Audi al decennialang ervaring heeft met motorontwikkeling. Toch verliepen de wintertests in Barcelona en Bahrein opvallend vlekkeloos voor de formatie uit Milton Keynes.

Schumacher ziet duidelijke evolutie bij Verstappen

Volgens Ralf Schumacher is dat geen toeval. In de Backstage Boxengasse-podcast van Sky Deutschland wijst de Duitser niet alleen naar de technische vooruitgang, maar ook naar de rol van Verstappen binnen het team.

“Verstappen is intussen dé leider binnen dat team. Niet elke coureur kan zo’n rol opnemen, maar hij heeft die stap gezet”, klinkt het. “En we hebben het er al vaker over gehad: Christian Horner had gelijk toen hij zei dat die motor gewoon goed functioneert.”

Schumacher benadrukt dat het motorproject onder leiding stond van Christian Horner tot diens vertrek. “Dat dossier viel onder zijn verantwoordelijkheid. Blijkbaar hebben ze de juiste mensen aangetrokken. En vergeet ook de impact van Ford niet, vooral op elektronisch vlak. Die samenwerking lijkt bijzonder harmonieus te verlopen.”

Ford en Red Bull: een perfecte match?

De rol van Ford wordt volgens Schumacher cruciaal richting 2026. De Amerikaan is niet zomaar ingestapt, maar brengt specifieke knowhow mee die perfect aansluit bij de ambities van Red Bull Powertrains.

Daarbij verwijst Schumacher naar uitspraken van Peter Bayer, die zich eerder al lovend uitliet over de samenwerking. “Bayer was bijzonder enthousiast over hoe Ford werkt: familiaal, puur motorsport en zonder franjes. Dat sluit naadloos aan bij de cultuur van Red Bull”, aldus Schumacher.

De conclusie van de Duitser is dan ook helder: als die lijn wordt doorgetrokken, kan Verstappen in 2026 beschikken over een motor die niet alleen competitief is, maar mogelijk zelfs de norm zet in het nieuwe F1-tijdperk.

Cyril Ratatouille

Posts: 3.282

Met zoveel voormalig Mercedes-personeel (aangevuld met anderen) verwacht ik eerlijk gezegd meer van Red Bull dan van Mercedes zelf.

  • 1
  • 3 maa 2026 - 13:13
Reacties (5)

  • shakedown

    Posts: 1.708

    Nee, dat zou niet kunnen toch? Red Bull is een suikerdrank verkoper. Die kunnen geen motor bouwen toch?

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 12:54
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.282

      Met zoveel voormalig Mercedes-personeel (aangevuld met anderen) verwacht ik eerlijk gezegd meer van Red Bull dan van Mercedes zelf.

      • + 1
      • 3 maa 2026 - 13:13
    • hennie013

      Posts: 1.857

      Niet enkel Mercedes personeel maar vooral de hoge Honda motoren bouwers hebben voor deze motor gezorgd, Red Bull heeft veel van het Honda personeel ingelijfd na dat Honda aankondigde te stoppen en zo Red Bull eigenlijk verplichte zelf een motor te gaan ontwikkelen, hadden geen andere keuze ( de enige optie was toen nog terug te gaan naar Renault en die keuze was rampzalig geworden, zelfs Alpine stopte met hun eigen motor ) anders had RB nu zonder PU gezeten !
      De grote motorenbouwers Merc, Fer wilden niet leveren aan Red Bull.

      • + 1
      • 3 maa 2026 - 13:34
  • Vallie

    Posts: 486

    We gaan het zien.

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 13:07
  • meister

    Posts: 4.243

    Max moet zeggen ik ga voor de titel en wel elk jaar dat ben je als de beste coureur van de wereld aan je stand verplicht anders kun je beter niet mee doen.

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 13:34

show sidebar