user icon
icon

Manager Verstappen grijnst: "Brown droomt nog steeds over Max!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Manager Verstappen grijnst: "Brown droomt nog steeds over Max!"

Max Verstappen maakte McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vorig jaar het leven zuur. Hij kwam net te kort om de titel af te snoepen van Norris, maar het geeft de burger wel moed voor het komende seizoen. Verstappens manager Raymond Vermeulen grijnst dat McLaren-CEO Zak Brown nog wel eens droomt over de Red Bull-coureur.

Verstappen kende vorig jaar een opvallende opmars in de tweede helft van het seizoen. In de zomer leek hij knock-out te zijn geslagen, maar hij wist zich toch weer op te richten en deelde zelf een aantal keiharde klappen uit. Na de zomerstop stond Verstappen in elke Grand Prix op het podium, profiteerde hij van problemen bij McLaren en vocht hij zich zelfs terug in het titelduel.

Meer over Max Verstappen FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Verstappen wist de hoofden bij McLaren op hol te laten slaan. McLaren-CEO Zak Brown omschreef Verstappen als een personage uit een horrorfilm, die maar bleef terugkomen. Verstappen greep uiteindelijk net naast de titel, maar liet wel zien dat hij nooit mag worden afgeschreven. Wat hem ook hielp, was het feit dat Norris en Piastri van McLaren vrij met elkaar mochten vechten.

Hoe is het gevoel bij het kamp Verstappen?

In het nieuwe seizoen van Lion Unleashed op Viaplay kijkt Verstappens manager Raymond Vermeulen terug op het duel met McLaren. Hij stelt dat Verstappen Norris en Piastri goed onder druk kon zetten: "Je kon zien dat we druk uit begonnen te oefenen op het systeem van McLaren. Dat is heel erg goed voor de sport, goed voor Max, maar het is ook voor mij goed om te zien."

'Brown droomt nog steeds over Verstappen'

Grijnzend stelt Vermeulen dat ze bij McLaren nog weleens zwetend wakker worden van Verstappen. Hij kijkt ook alvast vooruit naar het komende seizoen: "Ik denk dat Zak nog wel eens over Max droomt! Dus laten we maar eens gaan kijken of we dat ook dit jaar voor elkaar kunnen krijgen."

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start in Australië. Het is nog onduidelijk wie de grote favoriet is, al worden McLaren, Mercedes, Red Bull en Ferrari wel gezien als de koplopers.

HermanInDeZon

Posts: 690

Vermeulen mag grijzen, het was toch wel degelijk Brown die vorig jaar het hardste lachte met zijn twee titels ... tov nul voor kamp Vermeulen

  • 4
  • 3 maa 2026 - 08:35
F1 Nieuws Max Verstappen Zak Brown Raymond Vermeulen McLaren Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 690

    Vermeulen mag grijzen, het was toch wel degelijk Brown die vorig jaar het hardste lachte met zijn twee titels ... tov nul voor kamp Vermeulen

    • + 4
    • 3 maa 2026 - 08:35
    • snailer

      Posts: 32.043

      Het is maar goed dat er nep vrijheid was tussen de rijders, Ze mochten racen... tot er een poging werd gedaan.... En toen met die slechte pitstop van Norris was er ook nep vrijheid. Maar achteraf zeer cruciaal.


      Brown heeft het erg goed aangepakt. De 3 wk's, ze hebben er 3 gehaald de laatste 2 jaar. zijn volledig op het conto van Brown, die concentieus McLaren van de afgrond weg heeft gehaald en naar de hoogste berg van het land heeft getrokken.
      Brown is achteraf gewoon de beste taem baas/ceo van allemaal.
      Dat Zak het Brown door de broek deed, laat alleen maar zien hoe betrokken hij is geweest.

      • + 1
      • 3 maa 2026 - 09:08
    • Polleke2

      Posts: 1.917

      Zeker geen nul voor kamp Vermeulen als 80% nog steeds over de comeback van Max ging in een veel mindere wagen.

      • + 1
      • 3 maa 2026 - 10:34
    • HermanInDeZon

      Posts: 690

      Wel een nul.

      Pijlijk hoe Red Bull er in geslaagd is op anderhalf jaar zo'n grote dominantie weg te gooien

      Heb altijd dubbel gevoel dat iedereen hun comeback zo ophemelt. Ja, het was knap van Verstappen en hij heeft zichzelf overtroffen en al wat je wil daar niet van.

      Maar ze hadden met de voorsprong die ze hadden gewoon nooit in die situatie terecht mogen komen

      • + 2
      • 3 maa 2026 - 10:44
    • Polleke2

      Posts: 1.917

      Gelukkig niet zo belangrijk wat jouw gevoel is.

      • + 3
      • 3 maa 2026 - 10:50
    • snailer

      Posts: 32.043

      Mogelijk ligt er waarheid ingesloten dat men na een paar races in 2023 niet naar de feedback van de rijders luisterde, want ja. Ze wonnen alles. En Verstappen bleef winnen. Wat dat aangaat denk ik dat de nieuwe baas Mekies wel zou luisteren.

      Hoe dan ook heeft ook Mercedes een grote voorsprong weggegooid. Maar die wisten dat in Silverstone 2021 te herstellen. Beste auto tot dan toe in de hybride periode.
      Alleen maakte Verstappen toen ook het absolute verschil.
      Wat dat betreft is Verstappen een zegen en een ramp tegelijk. Ik roep het al 2,5 jaar. Verstappen is de issue.

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 10:59
    • f(1)orum

      Posts: 9.606

      Hard lachen v.w.b. WCC? Zeker. Hard lachen v.w.b. WDC? Wat mij betreft, zeker niet. Ondanks (voor een deel van het seizoen) een dominante bolide is door met name ook eigen toedoen (blunders van zowel team, op meerdere fronten, als coureurs) dit kampioenschap op het laatste nippertje op een haar na beslecht. Uiteindelijk telt voor de boeken uiteraard het kampioenschap, maar zeer tevreden hierover zijn en dus hard lachen om het behaalde resultaat lijkt mij minder op z'n plaats.

      • + 1
      • 3 maa 2026 - 11:02
    • WickieDeViking

      Posts: 507

      Er viel voor Brown helemaal niet veel te lachen, ondanks dat Norris het WDC won. Natuurlijk waren de titels mooi om te winnen, maar het seizoen zat vol strategische fouten, gemiste kansen en momenten waarop de samenwerking tussen Norris en Piastri stroef liep en ze beiden ook nog veel fouten maakte.

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 11:15
  • Pietje Bell

    Posts: 33.447

    Max en Vermeulen zijn zojuist veilig in Melbourne geland na een vlucht van
    slechts 19,5 uur met 1 tussenstop in Sri Lanka.

    • + 2
    • 3 maa 2026 - 09:21
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.617

    "Brown droomt nog steeds over Max!"

    Gatverdamme, wat voor 'n raar figuur ben je dan om over Max te dromen.
    Ik droom dan weer over Kelly of over andere mooie vrouwen.

    Zelfs ome Ralf laat het uit zijn hoofd om over Max te dromen.

    Kijk, de horde....ja, die zullen dan weer wèl over Max dromen....maar dat zijn dan weer 'n stel viezeriken natuurlijk.

    • + 0
    • 3 maa 2026 - 11:57

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar