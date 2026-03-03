Max Verstappen maakte McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vorig jaar het leven zuur. Hij kwam net te kort om de titel af te snoepen van Norris, maar het geeft de burger wel moed voor het komende seizoen. Verstappens manager Raymond Vermeulen grijnst dat McLaren-CEO Zak Brown nog wel eens droomt over de Red Bull-coureur.

Verstappen kende vorig jaar een opvallende opmars in de tweede helft van het seizoen. In de zomer leek hij knock-out te zijn geslagen, maar hij wist zich toch weer op te richten en deelde zelf een aantal keiharde klappen uit. Na de zomerstop stond Verstappen in elke Grand Prix op het podium, profiteerde hij van problemen bij McLaren en vocht hij zich zelfs terug in het titelduel.

Verstappen wist de hoofden bij McLaren op hol te laten slaan. McLaren-CEO Zak Brown omschreef Verstappen als een personage uit een horrorfilm, die maar bleef terugkomen. Verstappen greep uiteindelijk net naast de titel, maar liet wel zien dat hij nooit mag worden afgeschreven. Wat hem ook hielp, was het feit dat Norris en Piastri van McLaren vrij met elkaar mochten vechten.

Hoe is het gevoel bij het kamp Verstappen?

In het nieuwe seizoen van Lion Unleashed op Viaplay kijkt Verstappens manager Raymond Vermeulen terug op het duel met McLaren. Hij stelt dat Verstappen Norris en Piastri goed onder druk kon zetten: "Je kon zien dat we druk uit begonnen te oefenen op het systeem van McLaren. Dat is heel erg goed voor de sport, goed voor Max, maar het is ook voor mij goed om te zien."

'Brown droomt nog steeds over Verstappen'

Grijnzend stelt Vermeulen dat ze bij McLaren nog weleens zwetend wakker worden van Verstappen. Hij kijkt ook alvast vooruit naar het komende seizoen: "Ik denk dat Zak nog wel eens over Max droomt! Dus laten we maar eens gaan kijken of we dat ook dit jaar voor elkaar kunnen krijgen."

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start in Australië. Het is nog onduidelijk wie de grote favoriet is, al worden McLaren, Mercedes, Red Bull en Ferrari wel gezien als de koplopers.