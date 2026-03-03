Autosportfederatie FIA hakte afgelopen weekend een knoop door over de situatie omtrent de compressieverhoudingen van de motor. Nadat duidelijk werd dat het team van Mercedes gebruikmaakte van dit trucje, kwamen de andere motorleveranciers in opstand. De FIA heeft nu ingegrepen, en Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is er heel erg duidelijk over.

Begin dit jaar werd duidelijk dat Mercedes gebruikmaakte van een trucje met de compressieverhoudingen van de nieuwe motor. Deze truc voldeed aan de nieuwe regels, maar toch ontstond er onrust bij de andere motorleverancier. Ze vreesden dat Mercedes een oneerlijk voordeel zou hebben, en tijdens de testweken in Bahrein werd duidelijk dat de FIA had ingegrepen.

Er werd een e-vote uitgeschreven, en afgelopen weekend werd duidelijk dat de motorleveranciers voor een regelwijziging hebben gestemd. Dit heeft ervoor gezorgd dat er vanaf 1 juni nieuwe metingen worden uitgevoerd, waardoor Mercedes geen gebruik meer kan maken van de truc met de compressieverhoudingen. Voor hen is dit een pijnlijke klap, terwijl de andere teams en motorfabrikanten hiervan kunnen profiteren.

Wat is de mening van Vasseur?

In een interview met Motorsport.com krijgt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur de vraag of de FIA hier goed heeft gehandeld. De Fransman geeft een duidelijk antwoord: "Het probleem gaat verder dan één enkel onderwerp. Waar het op neer komt, is dat wanneer er een volledig nieuw reglement wordt ingevoerd, elk team te maken krijgt met een totale verandering. Het gaat hier om de motor, het chassis, de aerodynamica, de banden, de batterijen, alles. Zelfs de manier waarop de reglementen gestructureerd zijn."

Waarom is dit een ingewikkelde zaak?

Voor Vasseur is het feit dat een team een maas in de wet heeft gevonden, dan ook geen verrassing: "We hadden verwacht dat er aan het begin van dit seizoen grijze gebieden zouden ontstaan, verschillende interpretaties die allebei verdedigbaar lijken. Dat is precies wat er is gebeurd met de compressieverhoudingen. Het grootste probleem in dit specifieke geval, is dat wanneer het de Power Unit betreft, de reactietijden heel erg lang zijn. Daarnaast valt de motor ook onder de budgetcap, wat alles nog ingewikkelder maakt."

Volgens Vasseur kan dit voor grote problemen zorgen: "We hebben een vaste planning voor het aantal Power Units en de onderdelen worden ruim van tevoren besteld. Het gaat dus niet alleen om performance, maar ook de planning van het hele seizoen. Om deze reden is deze kwestie een saga geworden. En binnenkort beginnen we ook al aan 2027, dus duidelijkheid is echt essentieel."