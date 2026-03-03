user icon
Ferrari deelt duidelijk mening over FIA-ingreep bij Mercedes-motor

Ferrari deelt duidelijk mening over FIA-ingreep bij Mercedes-motor

Autosportfederatie FIA hakte afgelopen weekend een knoop door over de situatie omtrent de compressieverhoudingen van de motor. Nadat duidelijk werd dat het team van Mercedes gebruikmaakte van dit trucje, kwamen de andere motorleveranciers in opstand. De FIA heeft nu ingegrepen, en Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is er heel erg duidelijk over.

Begin dit jaar werd duidelijk dat Mercedes gebruikmaakte van een trucje met de compressieverhoudingen van de nieuwe motor. Deze truc voldeed aan de nieuwe regels, maar toch ontstond er onrust bij de andere motorleverancier. Ze vreesden dat Mercedes een oneerlijk voordeel zou hebben, en tijdens de testweken in Bahrein werd duidelijk dat de FIA had ingegrepen.

Er werd een e-vote uitgeschreven, en afgelopen weekend werd duidelijk dat de motorleveranciers voor een regelwijziging hebben gestemd. Dit heeft ervoor gezorgd dat er vanaf 1 juni nieuwe metingen worden uitgevoerd, waardoor Mercedes geen gebruik meer kan maken van de truc met de compressieverhoudingen. Voor hen is dit een pijnlijke klap, terwijl de andere teams en motorfabrikanten hiervan kunnen profiteren.

Wat is de mening van Vasseur?

In een interview met Motorsport.com krijgt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur de vraag of de FIA hier goed heeft gehandeld. De Fransman geeft een duidelijk antwoord: "Het probleem gaat verder dan één enkel onderwerp. Waar het op neer komt, is dat wanneer er een volledig nieuw reglement wordt ingevoerd, elk team te maken krijgt met een totale verandering. Het gaat hier om de motor, het chassis, de aerodynamica, de banden, de batterijen, alles. Zelfs de manier waarop de reglementen gestructureerd zijn."

Waarom is dit een ingewikkelde zaak?

Voor Vasseur is het feit dat een team een maas in de wet heeft gevonden, dan ook geen verrassing: "We hadden verwacht dat er aan het begin van dit seizoen grijze gebieden zouden ontstaan, verschillende interpretaties die allebei verdedigbaar lijken. Dat is precies wat er is gebeurd met de compressieverhoudingen. Het grootste probleem in dit specifieke geval, is dat wanneer het de Power Unit betreft, de reactietijden heel erg lang zijn. Daarnaast valt de motor ook onder de budgetcap, wat alles nog ingewikkelder maakt."

Volgens Vasseur kan dit voor grote problemen zorgen: "We hebben een vaste planning voor het aantal Power Units en de onderdelen worden ruim van tevoren besteld. Het gaat dus niet alleen om performance, maar ook de planning van het hele seizoen. Om deze reden is deze kwestie een saga geworden. En binnenkort beginnen we ook al aan 2027, dus duidelijkheid is echt essentieel."

jd2000

Posts: 7.615

Nogmaals, voor mij zijn het twee verschillende zaken. Innovatie of een truuk om de keuring te bedotten. Mercedes valt in de laatste categorie. Terecht dat ze terug gefloten worden.

  • 6
  • 3 maa 2026 - 10:51
F1 Nieuws Frédéric Vasseur Mercedes Ferrari

Reacties (7)

Reacties (7)
  • jd2000

    Posts: 7.615

    Nogmaals, voor mij zijn het twee verschillende zaken. Innovatie of een truuk om de keuring te bedotten. Mercedes valt in de laatste categorie. Terecht dat ze terug gefloten worden.

    • + 6
    • 3 maa 2026 - 10:51
    • Ernie5335

      Posts: 5.788

      Ja, maar tot 1 juni mogen ze het vrolijk wel gebruiken 🥴
      Als het werkt hebben ze tegen die tijd misschien wel een voorsprong op kunnen bouwen... Dat zou behoorlijk oneerlijk zijn.

      • + 3
      • 3 maa 2026 - 11:17
    • f(1)orum

      Posts: 9.606

      @Ernie: klopt, maar dit is de ICE en deze (eventueel.....) aanpassen aan de nieuwe regels kost wss meer tijd. Vergelijkbaar scenario was destijds flexiwing (achtervleugel) van RBR en Alfa. Hier kreeg men 2 races de tijd voor, maar dat aanpassen is wss simpeler en sneller dan een ICE welke wordt geleverd aan meerdere teams.

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 11:35
    • F1jos

      Posts: 5.072

      Voor 1 juli worden nog wat races geannuleerd, dus hun voordeel wordt ingeperkt.

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 11:37
    • F1jos

      Posts: 5.072

      * juni

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 11:39
    • SennaS

      Posts: 11.618

      Onder de motorkap barst het, naar verluid, van innovaties die buiten de radar blijven en door de keuring komen. Daar hoor je niemand over, immers je weet niet wat je niet weet.
      Mercedes is gewoon een legale auto en komt door de keuring en voldoet aan de regels. En zo niet, dan was de motor illegaal verklaard en per direct verboden. Net als boj ferrari destijds.
      Mercedes is bespioneerd en de rest heeft de krachten gebundeld om via de fia de vermoedelijke truc te laten verbieden. Rbr was eerst afzijdig maar heeft zich gauw aangeslopen nadat ze erachter kwamen dat het niet zo makkelijk na te maken is.

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 12:21
    • Regenrace

      Posts: 2.361

      Absoluut. De FIA had wat mij betreft nog veel strenger mogen optreden.

      Van voorstanders valt me overigens altijd op dat zij zich beroepen op 'innovatie'. Maar dat is een nogal misbruikt begrip. Innovatie is op zich goed, maar dit is een soort innovatie waar noch F1, noch de wereld op zit te wachten.
      Eigenlijk komt het steeds weer neer op schranderheid van de ontwerper en nul innovatie. Denk bv aan die dubbele stuurkolom - hoeveel auto's rijden daarmee inmiddels rond?

      • + 0
      • 3 maa 2026 - 12:23

