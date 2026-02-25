Williams-reserve Luke Browning is dit jaar actief in de sterk bezette Super Formula in Japan. De 24-jarige Brit hoopt te kunnen scoren in Japan, en is momenteel bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Vandaag ging het echter helemaal mis tijdens een test op het circuit van Suzuka. Wonder boven wonder bleef Browning ongedeerd.

Browning combineert dit jaar zijn rol als reservecoureur van Williams met een seizoen in de Super Formula. Hij rijdt in Japan voor het team van Kondo Racing, waar hij de teamgenoot is van de Japanner Ukyo Sasahara. Browning en zijn collega's bereiden zich momenteel voor op het nieuwe seizoen, en ze werken een test af op het circuit van Suzuka.

Wat ging er mis?

Vandaag regende het echter zeer hard, maar de test ging wel gewoon van start. Op beelden is te zien hoe Browning in de gevreesde 130R-bocht in de stromende regen de macht over het stuur verliest, en in volle vaart richting de bandenstapels glijdt. De blauwe bolide van Browning stuitert achterwaarts de banden in, waarna deze begint te tollen.

Op de onboardbeelden is te zien hoe Browning over de kop vliegt, en uiteindelijk ondersteboven in de grindbak tot stilstand komt. De camerabeelden worden daarna zwart, maar volgens Japanse media wist Browning ongedeerd uit het wrak te klimmen. Het was een angstaanjagende crash die al snel het internet overging, maar Williams en Browning kunnen dus opgelucht ademhalen.

Wat zijn de kansen voor Browning?

Het is de verwachting dat Browning later dit jaar een aantal vrije trainingen voor zijn rekening mag nemen. Tijdens welke races Browning plaats zal nemen in de auto's van Carlos Sainz en Alexander Albon, is nog niet bekend. Het circuit van Suzuka werd in de afgelopen jaren meerdere keren gebruikt voor rookies.

Sterk deelnemersveld

Browning zal dit jaar veelvuldig in actie komen op de Japanse circuits, in een kampioenschap waar hij onder meer voormalig Formule 1-coureur Kamui Kobayashi treft. Verder staan ook Red Bull-reserve Ayumu Iwasa, rallykampioen Kalle Rovanperä, voormalig Williams-talent Zak O'Sullivan en voormalig Formule 2-coureur Roman Stanek op de deelnemerslijst staan.