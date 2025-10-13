Het team van Williams zet over anderhalve week een rookie in tijdens het raceweekend in Mexico. De Britse renstal zal in de eerste vrije training weer een rookie laten rijden in de persoon van Luke Browning. Het wordt zijn tweede training van het seizoen.

Alle teams zijn verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Het team van Williams heeft dit seizoen al twee keer een rookie ingezet. Formule 2-coureur Browning nam in Bahrein deel aan de eerste vrije training, terwijl de Fransman Victor Martins in actie kwam in Barcelona. Nu valt wederom de keuze op Browning, die vorig jaar ook een vrije training reed in Abu Dhabi.

Meer jongelingen

Williams heeft bekendgemaakt dat Browning over anderhalve week plaats mag nemen in de FW47 van Carlos Sainz. De Spanjaard zal moeten toezien hoe Browning op zoek gaat naar meer ervaring. Williams is niet het enige team dat een rookie zal inzetten, want IndyCar-coureur Patricio O'Ward zal daar gaan rijden voor McLaren. Voor hem wordt het een sessie voor de ogen van zijn landgenoten.

Browning heeft er zin in

Browning rijdt dit seizoen in de Formule 2, en werkte al wat TPC-tests af. Hij reageert trots op deze nieuwe kans in het persbericht van Williams: "Ik ben enorm dankbaar voor deze kans in een vrije training met Williams, en ik heb er zin in om ervaring op te doen in de FW47."

De jonge Brit ziet genoeg kansen: "Ik heb hard gewerkt ter voorbereiding op deze sessie, zodat ik het meeste kan halen uit deze kans en dat ik het team kan helpen tijdens het raceweekend. Ik kan haast niet wachten om weer in een Formule 1-auto te stappen, en ik ben iedereen in de Driver Academy van Williams enorm dankbaar voor hun vertrouwen en steun."