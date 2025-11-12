user icon
Williams geeft nieuwe coureur de kans in Abu Dhabi

Williams geeft nieuwe coureur de kans in Abu Dhabi
  Gepubliceerd op 12 nov 2025 18:09
  • comments 6
  Door: Bob Plaizier

Het team van Williams heeft een rookie aangekondigd voor het raceweekend in Abu Dhabi. Formule 2-coureur Luke Browning mag meer zijn opwachting gaan maken in de eerste vrije training. Daarnaast heeft Williams ook besloten dat hij mag deelnemen aan de Young Driver Test.

Alle Formule 1-teams zijn dit seizoen verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Aangezien veel teams nog moeten voldoen aan deze eis, zullen er tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi veel nieuwe gezichten in actie komen. Het team van Williams heeft besloten om hun jonge coureur Luke Browning weer in te zetten.

Browning komt dit jaar in actie in de Formule 2, en is al geruime tijd verbonden aan het team van Williams. Hij maakte vorig jaar zijn trainingsdebuut in Abu Dhabi, en reed dit jaar al de eerste vrije training in Bahrein en Mexico. Bij Williams zijn ze onder de indruk van de prestaties van Browning, en ze lieten hem ook een aantal TPC-tests rijden.

Young Driver Test

Browning neemt in Abu Dhabi plaats in de FW47 van Alexander Albon. Na de seizoensfinale in Abu Dhabi blijft de jonge Brit nog even hangen op het circuit van Yas Marina, en zal hij ook in actie komen tijdens de Young Driver Test. Daags na de laatste race van het seizoen zullen alle teams hier een rookie inzetten, en een ervaren coureur voor de bandentest voor Pirelli. Browning is de eerste coureur die is aangekondigd voor de test in Abu Dhabi.

Onvergetelijke ervaring

Browning is heel erg blij met deze kans, zo liet hij weten in het persbericht van Williams: "Het gaat een onvergetelijk weekend worden in Abu Dhabi. Ik ben nog in gevecht voor de titel in de Formule 2 en ik mag weer gaan rijden in de FW47, het is een uitdaging waarvan ik ga genieten."

"De Young Driver Test geeft me een laatste kans om het team te helpen met de voorbereidingen op 2026, en ik kijk ernaar uit om onderdeel uit te maken van het laatste Formule 1-weekend van het seizoen."

Reacties (6)

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

