Het team van Williams heeft een rookie aangekondigd voor het raceweekend in Abu Dhabi. Formule 2-coureur Luke Browning mag meer zijn opwachting gaan maken in de eerste vrije training. Daarnaast heeft Williams ook besloten dat hij mag deelnemen aan de Young Driver Test.

Alle Formule 1-teams zijn dit seizoen verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Aangezien veel teams nog moeten voldoen aan deze eis, zullen er tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi veel nieuwe gezichten in actie komen. Het team van Williams heeft besloten om hun jonge coureur Luke Browning weer in te zetten.

Browning komt dit jaar in actie in de Formule 2, en is al geruime tijd verbonden aan het team van Williams. Hij maakte vorig jaar zijn trainingsdebuut in Abu Dhabi, en reed dit jaar al de eerste vrije training in Bahrein en Mexico. Bij Williams zijn ze onder de indruk van de prestaties van Browning, en ze lieten hem ook een aantal TPC-tests rijden.

Young Driver Test

Browning neemt in Abu Dhabi plaats in de FW47 van Alexander Albon. Na de seizoensfinale in Abu Dhabi blijft de jonge Brit nog even hangen op het circuit van Yas Marina, en zal hij ook in actie komen tijdens de Young Driver Test. Daags na de laatste race van het seizoen zullen alle teams hier een rookie inzetten, en een ervaren coureur voor de bandentest voor Pirelli. Browning is de eerste coureur die is aangekondigd voor de test in Abu Dhabi.

Onvergetelijke ervaring

Browning is heel erg blij met deze kans, zo liet hij weten in het persbericht van Williams: "Het gaat een onvergetelijk weekend worden in Abu Dhabi. Ik ben nog in gevecht voor de titel in de Formule 2 en ik mag weer gaan rijden in de FW47, het is een uitdaging waarvan ik ga genieten."

"De Young Driver Test geeft me een laatste kans om het team te helpen met de voorbereidingen op 2026, en ik kijk ernaar uit om onderdeel uit te maken van het laatste Formule 1-weekend van het seizoen."