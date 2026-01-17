user icon
Williams kondigt reservecoureur aan: "Zo begeleiden wij jong talent"

Williams kondigt reservecoureur aan: "Zo begeleiden wij jong talent"

Williams heeft duidelijkheid verschaft over de rol van Luke Browning in 2026. De Brit wordt volgend seizoen reservecoureur van het Formule 1-team en combineert die functie met een overstap van de Formule 2 naar het Japanse Super Formula Championship.

De 23-jarige Browning werkte in 2025 zijn eerste volledige F2-seizoen af en deed dat met succes. Met één overwinning, acht podiumplaatsen en een vierde plek in het eindklassement speelde hij zich nadrukkelijk in de kijker binnen het Williams-programma.

Belangrijke rol binnen Williams

Als reservecoureur blijft Browning nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Williams-bolide voor het nieuwe tijdperk. Hij ondersteunt het team via simulatorwerk en data-analyse en staat daarnaast paraat voor vaste coureurs Alex Albon en Carlos Sainz.

"Ik ben ontzettend blij dat ik in 2026 als reservecoureur aan de slag mag bij het Atlassian Williams F1 Team", reageert Browning. "De Driver Academy is cruciaal geweest voor mijn ontwikkeling. Ze hebben me gesteund in zowel de Formule 3 als de Formule 2 en me via tests en vrije trainingen laten wennen aan moderne Formule 1-auto’s."

Debuut in Japanse Super Formula

Naast zijn werkzaamheden bij Williams kiest Browning voor extra race-ervaring. Hij komt volgend jaar uit voor Team Kondo Racing in de Super Formula, de hoogste eenzitterklasse van Japan. "Ik kijk ernaar uit om samen met Alex en Carlos het team verder te helpen in dit nieuwe tijdperk van de Formule 1", aldus de Brit. "Daarnaast wordt 2026 mijn debuutseizoen in de Super Formula. Dat is een compleet nieuwe uitdaging en daar ga ik vol voor."

Teambaas James Vowles spreekt van een logische volgende stap. "Luke heeft enorme progressie geboekt sinds hij in 2023 bij de Academy kwam. Zijn bijdrage in de simulator en tijdens vrije trainingen is van grote waarde geweest richting de nieuwe reglementen. De Super Formula geeft hem bovendien de kans om zich verder te ontwikkelen op de baan."

Ook sportief directeur Sven Smeets onderstreept het belang van de opleiding. "De Driver Academy blijft een essentieel onderdeel van hoe wij jong talent begeleiden. We zijn benieuwd hoe Luke zich in deze volgende fase van zijn carrière verder zal ontwikkelen."

Reacties (1)

    Maar ondertussen hebben ze wel 2 Red Bull coureurs als vaste coureurs in hun F1 team

    17 jan 2026 - 14:57

