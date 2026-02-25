user icon
De motortruc van Mercedes hield de Formule 1 tijdens het voorseizoen in zijn greep. Mercedes haalt een slim trucje uit met de compressieverhoudingen, en dat zorgde voor woede bij de concurrentie. Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft erbij dat zijn team niets verkeerd doet, en zou in Bahrein een 'verhit' gesprek hebben gevoerd met zijn Red Bull-collega Laurent Mekies.

Het team van Mercedes wordt door veel mensen gezien als de grote favoriet voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Ze zagen er snel en betrouwbaar uit tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein, al is het natuurlijk nog niet duidelijk wie waar staat. Bij Mercedes maken ze ook gebruik van het trucje met de compressieverhoudingen, wat voor veel woede zorgde bij de concurrentie.

De FIA besloot in Bahrein in te grijpen, en koos voor een e-vote. De motorfabrikanten mogen stemmen over een regelwijziging, waardoor er vanaf augustus strenger kan worden gecontroleerd op de compressieverhoudingen. Bij Max Verstappens werkgever Red Bull leken ze ook gebruik te maken van dit trucje, maar dat verhaal verdween al snel naar de achtergrond. Daarna werd er zelfs gesteld dat Red Bull de verhalen over Mercedes had gelekt.

Wat was er aan de hand?

Deze verhalen bleven ook in Bahrein doorgaan en F1-reporter Tim Hauraney zag iets opvallends in de paddock tijdens de testweek. In de podcast Nailing the Apex, waar ook Viaplay-commentator Nelson Valkenburg te gast was, legt Hauraney uit wat hij zag: "Ik was op vrijdag in de paddock, en ik zag hoe Toto Laurent Mekies letterlijk vastgreep. Ze stonden te praten in de paddock. Ik dacht: 'Ik blijf even kijken wat er aan de hand is, want dit is interessant.'"

Volgens de verslaggever was dit een bijzondere situatie: "Normaal gesproken zie je twee teambazen zo'n discussie niet voeren in de openbaarheid. Maar het leek er ook op dat het nogal een verhit gesprek begon te worden."

Waar ging het gesprek over?

Waar het gesprek tussen Wolff en Mekies precies over ging, kon Hauraney niet opvangen, maar het was wel een bijzondere situatie: "Ik was nieuwsgierig, want Mekies is redelijk nieuw als teambaas van Red Bull. En de situatie met Toto en de compressieverhoudingen ging net rond. Ik vroeg me af wat er aan de hand was, en waarom Toto zo'n gesprek begon met Laurent terwijl iedereen het kon zien. Ik vond dat nogal bijzonder."

The Wolf

Posts: 172

Dat zal het niet zijn, dat zou namelijk terechte aanleiding zijn om iemand een welgemikte muilpeer te verkopen ipv slechts vast te pakken...

  • 5
  • 25 feb 2026 - 10:59
  • shakedown

    Posts: 1.688

    Waarschijnlijk ging het over wie de bier rekening moest betalen en dat Mekies dat vergeten was om te doen.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 10:55
    • The Wolf

      Posts: 167

      Dat zal het niet zijn, dat zou namelijk terechte aanleiding zijn om iemand een welgemikte muilpeer te verkopen ipv slechts vast te pakken...

      • + 5
      • 25 feb 2026 - 10:59
    • shakedown

      Posts: 1.688

      Daar heb je 100% gelijk!

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 11:05
    • Regenrace

      Posts: 2.342

      Inderdaad zeg, jezus, wat een ouwewijvengeleuter.

      • + 2
      • 25 feb 2026 - 11:21
    • Regenrace

      Posts: 2.342

      Het is echt waar, je ziet het keer op keer - F1 wordt omringd door lamlendig parasietenvolkje. Je kent het wel, de olifant en de vlooien die samen op een brug springen en zich beiden best gewichtig voelen. De enige die nog wel eens wat zinnigs zegt, is David Coulthard.

      • + 3
      • 25 feb 2026 - 11:29
    • snailer

      Posts: 31.963

      Ik vermoed dat de oppervlo tegen de Olifant zei: "Wat stampen we lekker, he?"

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 11:38
    • Larry Perkins

      Posts: 63.134

      Toffe toto had Horner al geappt dat hij hem mistte als vijand.
      Nu probeert hij in Mekies een nieuwe te creëren...

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 13:41
  • f(1)orum

    Posts: 9.579

    En was dit 'onderonsje' voor of na de week dat Mekkies afwezig was door ziekte? ;-)

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 11:03
  • Pietje Bell

    Posts: 33.336

    Hier is de hele uitzending te zien. Prettig om naar te luisteren.

    https://youtu.be/KsWXsVDzwfA

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 11:19
    • Pietje Bell

      Posts: 33.336

      Het begint over de Mercedes motor en na 11 minuten doet Tim Hauraney
      bovengenoemde uitspraak. Video staat scherp:

      https://youtu.be/KsWXsVDzwfA?si=-8KIhqyCxpTthc8A&t=676

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 11:23
    • snailer

      Posts: 31.963

      Net een stukje geluisterd.
      Die Nelson Valkenburg is toch van Viaplay? De man waar iedereen zo negatief over doet?

      Voor mij komt hij echt kundig over hier en geinformeerd. Helemaal niets mis mee wat mij betreft.

      Heb zelf 1 of 2 maal via f1tv naar ze geluisterd. Nooit voldoende om te oordelen. Dit is de eerste keer dat ik dat wel kan. Die Valkenburg lijkt mij een goede commentator en journalist.

      Heb nu geluisterd tot en met het onderwerp brandstof. Als ik tijd heb zal ik zeker meer beluisteren, maar ruim een uur is een lange zit.
      Dank voor deze link.

      • + 3
      • 25 feb 2026 - 12:01
    • WickieDeViking

      Posts: 474

      snailer, ik kijk F1TV met het Viaplay commentaar en ik snap best waarom mensen dat commentaar als negatief ervaren, maar ze zijn echt wel kundig en gaan soms veel dieper in op bepaalde onderwerpen dan bijvoorbeeld Mol doet/deed.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:53
    • RonHymer

      Posts: 149

      Ik vind vooral dat ze noemen wat ik zelf ook op dat moment zie. Ik mis daar juist een stukje inside informatie. Wat je bij Sky wel hoort. Of vroeger Mol.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 14:29
    • Pietje Bell

      Posts: 33.336

      Nelson Valkenburg is zeer zeker wel kundig en hier is te zien dat hij ook gewoon heel rustig kan zijn en antwoorden.
      Tijdens de sessies is hij echter heel erg druk, super enthousiast, praat veel te veel en te snel waardoor hij wel eens een foutje maakt. Ook is het alsof hij tegen mensen praat die voor de eerste keer kijken, steeds weer alles uitleggen. Dat is natuurlijk uit goeiigheid, maar komt erg kinderlijk over.
      Ik persoonlijk dat ze het niet met z'n tweeën moeten doen, maar door één persoon. Met z'n tweeën wordt het nog drukker.

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 14:30
  • NicoS

    Posts: 20.152

    Ik heb Mekies net opnieuw laten vullen vanmorgen….;)

    • + 3
    • 25 feb 2026 - 11:19
    • f(1)orum

      Posts: 9.579

      En de rekening naar Toto gestuurd?

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 11:31
    • NicoS

      Posts: 20.152

      Heb jij z’n e-mail adres….?

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 11:35
    • f(1)orum

      Posts: 9.579

      Yep, Toto-Mickeythisissonotright@Benzcompression.f1

      • + 5
      • 25 feb 2026 - 11:42
    • NicoS

      Posts: 20.152

      Thanks!
      Denk dat hij wel zal betalen…..;)

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 12:33
    • snailer

      Posts: 31.963

      Toto.wolffy@mercedes.comma.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:06
    • Snork

      Posts: 22.390

      Tikkie werkt het snelst.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:08
    • Larry Perkins

      Posts: 63.134

      Ik heb vannacht mijn buurvrouw weer gevuld...

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 14:01
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 884

    Goed verhaal, beetje kort...

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 11:37
    • Snork

      Posts: 22.390

      Kort verhaal, beetje slecht?

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 13:08
  • Knalpijp

    Posts: 2.417

    Het ging over brekkies, wolf had honger.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 11:56
  • gridiron

    Posts: 3.219

    Dat doen ze op vraag van Netflix om volk te trekken.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 12:07
  • F1 bekijker

    Posts: 15

    Toto laat niks heel van Laurent als het er op aankomt.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 12:14
  • WalterWhite

    Posts: 468

    Tja, RBPT had wel de sleutel in handen rondom deze saga. Stemmen ze voor aanpassingen van het reglement omdat ze dit trucje niet goed onder de knie kregen of lukt dat wel zodat we een voorsprong hebben op 3 andere leveranciers? En natuurlijk had RBPT ook dit balletje net rollen gebracht met de kennis die ze hadden over het trucje van Mercedes. Kortom: Toto wist goed dat hij Mekies moest hebben. En Toto kennende zal dat niet bepaald vriendelijk zijn.

    • + 2
    • 25 feb 2026 - 12:53

