De motortruc van Mercedes hield de Formule 1 tijdens het voorseizoen in zijn greep. Mercedes haalt een slim trucje uit met de compressieverhoudingen, en dat zorgde voor woede bij de concurrentie. Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft erbij dat zijn team niets verkeerd doet, en zou in Bahrein een 'verhit' gesprek hebben gevoerd met zijn Red Bull-collega Laurent Mekies.

Het team van Mercedes wordt door veel mensen gezien als de grote favoriet voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Ze zagen er snel en betrouwbaar uit tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein, al is het natuurlijk nog niet duidelijk wie waar staat. Bij Mercedes maken ze ook gebruik van het trucje met de compressieverhoudingen, wat voor veel woede zorgde bij de concurrentie.

De FIA besloot in Bahrein in te grijpen, en koos voor een e-vote. De motorfabrikanten mogen stemmen over een regelwijziging, waardoor er vanaf augustus strenger kan worden gecontroleerd op de compressieverhoudingen. Bij Max Verstappens werkgever Red Bull leken ze ook gebruik te maken van dit trucje, maar dat verhaal verdween al snel naar de achtergrond. Daarna werd er zelfs gesteld dat Red Bull de verhalen over Mercedes had gelekt.

Wat was er aan de hand?

Deze verhalen bleven ook in Bahrein doorgaan en F1-reporter Tim Hauraney zag iets opvallends in de paddock tijdens de testweek. In de podcast Nailing the Apex, waar ook Viaplay-commentator Nelson Valkenburg te gast was, legt Hauraney uit wat hij zag: "Ik was op vrijdag in de paddock, en ik zag hoe Toto Laurent Mekies letterlijk vastgreep. Ze stonden te praten in de paddock. Ik dacht: 'Ik blijf even kijken wat er aan de hand is, want dit is interessant.'"

Volgens de verslaggever was dit een bijzondere situatie: "Normaal gesproken zie je twee teambazen zo'n discussie niet voeren in de openbaarheid. Maar het leek er ook op dat het nogal een verhit gesprek begon te worden."

Waar ging het gesprek over?

Waar het gesprek tussen Wolff en Mekies precies over ging, kon Hauraney niet opvangen, maar het was wel een bijzondere situatie: "Ik was nieuwsgierig, want Mekies is redelijk nieuw als teambaas van Red Bull. En de situatie met Toto en de compressieverhoudingen ging net rond. Ik vroeg me af wat er aan de hand was, en waarom Toto zo'n gesprek begon met Laurent terwijl iedereen het kon zien. Ik vond dat nogal bijzonder."