user icon
icon

Vowles feliciteert Browning met rol als Williams-reservecoureur

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vowles feliciteert Browning met rol als Williams-reservecoureur

Williams-teambaas James Vowles heeft kersverse Williams-reservecoureur Luke Browning gefeliciteerd met zijn nieuwe rol binnen het team van Williams. Browning reed de afgelopen jaren al als jeugdcoureur bij Williams en zelfs een paar trainingen. 

Meer over Williams Alexander Albon en vriendin delen prachtig nieuws

Alexander Albon en vriendin delen prachtig nieuws

17 jan
 Williams kondigt reservecoureur aan: "Zo begeleiden wij jong talent"

Williams kondigt reservecoureur aan: "Zo begeleiden wij jong talent"

17 jan

Vowles heeft de jonge coureur, die dit jaar voor het eerst gaat uitkomen in de Japanse Super Formula, erg goed in de gaten. Browning heeft in 2024 zijn allereerste vrije training met F1-auto's gereden, namelijk tijdens de eerste training van de Grand Prix van Abu Dhabi. Vorig jaar reed hij er drie: Bahrein, Mexico en opnieuw Abu Dhabi.

'Succes Luke'

Op sociale media spreekt Vowles zich uit: "Felicitaties aan Luke Browning met het behalen van een plaats als onze reservecoureur voor het seizoen 2026. Luke is een van ons en zijn ontwikkeling in de afgelopen 18 maanden is voor iedereen duidelijk zichtbaar geweest. Hij is een ongelooflijk talent en we zijn trots dat hij bij ons komt rijden."

Super Formula wordt de nieuwe stap

Luke Browning gaat meer doen dan alleen reservecoureur bij Williams zijn: hij gaat namelijk in de Super Formula uitkomen. Vowles is erg trots op deze stap van Browning: "Hij zal komend seizoen ook de stap zetten naar de Japanse Super Formula en met Team Kondo Racing op tal van circuits in Japan racen. Ik kijk er erg naar uit om zijn vorderingen het hele jaar door te volgen en hem bij elke stap te ondersteunen terwijl hij aan het volgende hoofdstuk in zijn carrière begint."

Browning liet zelf via de officiële site van Williams weten:  "Ik ben ontzettend enthousiast om dit jaar als reservecoureur bij Atlassian Williams F1 Team aan de slag te gaan. De Academy heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling. Ze hebben me ondersteund tijdens zowel de Formule 3 als de Formule 2 en me de kans gegeven om vertrouwd te raken met moderne F1-machines door middel van tests en VT1-sessies. Ik kijk ernaar uit om samen met Alex en Carlos het team vooruit te helpen in dit nieuwe tijdperk voor de Formule 1."

F1 Nieuws James Vowles Luke Browning Williams

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB James Vowles -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 20 jun 1979 (46)
  • Geb. plaats Felbridge, West Sussex, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Dit is de nieuwe Red Bull-bolide van Max Verstappen ×