Williams-teambaas James Vowles heeft kersverse Williams-reservecoureur Luke Browning gefeliciteerd met zijn nieuwe rol binnen het team van Williams. Browning reed de afgelopen jaren al als jeugdcoureur bij Williams en zelfs een paar trainingen.

Vowles heeft de jonge coureur, die dit jaar voor het eerst gaat uitkomen in de Japanse Super Formula, erg goed in de gaten. Browning heeft in 2024 zijn allereerste vrije training met F1-auto's gereden, namelijk tijdens de eerste training van de Grand Prix van Abu Dhabi. Vorig jaar reed hij er drie: Bahrein, Mexico en opnieuw Abu Dhabi.

'Succes Luke'

Op sociale media spreekt Vowles zich uit: "Felicitaties aan Luke Browning met het behalen van een plaats als onze reservecoureur voor het seizoen 2026. Luke is een van ons en zijn ontwikkeling in de afgelopen 18 maanden is voor iedereen duidelijk zichtbaar geweest. Hij is een ongelooflijk talent en we zijn trots dat hij bij ons komt rijden."

Super Formula wordt de nieuwe stap

Luke Browning gaat meer doen dan alleen reservecoureur bij Williams zijn: hij gaat namelijk in de Super Formula uitkomen. Vowles is erg trots op deze stap van Browning: "Hij zal komend seizoen ook de stap zetten naar de Japanse Super Formula en met Team Kondo Racing op tal van circuits in Japan racen. Ik kijk er erg naar uit om zijn vorderingen het hele jaar door te volgen en hem bij elke stap te ondersteunen terwijl hij aan het volgende hoofdstuk in zijn carrière begint."

Browning liet zelf via de officiële site van Williams weten: "Ik ben ontzettend enthousiast om dit jaar als reservecoureur bij Atlassian Williams F1 Team aan de slag te gaan. De Academy heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling. Ze hebben me ondersteund tijdens zowel de Formule 3 als de Formule 2 en me de kans gegeven om vertrouwd te raken met moderne F1-machines door middel van tests en VT1-sessies. Ik kijk ernaar uit om samen met Alex en Carlos het team vooruit te helpen in dit nieuwe tijdperk voor de Formule 1."