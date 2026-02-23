user icon
Lewis Hamilton heeft met een goed gevoel de testweken in Bahrein afgesloten. De zevenvoudig wereldkampioen ziet dat Scuderia Ferrari stappen heeft gezet en kijkt vol vertrouwen vooruit naar het nieuwe Formule 1-seizoen. Op sociale media sprak de Brit zijn dankbaarheid uit en benadrukte hij hoe bijzonder hij het vindt om nog altijd op het hoogste niveau te racen.

De Italiaanse renstal kende bovendien een opvallend sterke voorbereiding. In zowel Barcelona als Bahrein zette Ferrari de toon. Hamilton klokte in Catalonië de snelste tijd op de slotdag, terwijl Charles Leclerc dat kunstje herhaalde in de Golfstaat. Met een indrukwekkende ronde liet de Monegask onder meer Lando Norris ruim achter zich, wat het optimisme binnen het team verder aanwakkerde.

Hamilton lovend over Ferrari en testperiode

Na afloop van de tests blikte Lewis Hamilton uitgebreid terug op zijn eerste intensieve weken bij Ferrari. De Brit genoot zichtbaar van het proces en van de inzet van iedereen binnen het team.

“De tests zitten erop en het blijft inspirerend om te zien hoeveel werk er achter één auto schuilgaat”, klonk het. “Voor mij is dat misschien wel het mooiste aan dit vak. Alles begint vanaf nul, wordt voortdurend verbeterd en uiteindelijk zijn er maar een paar coureurs die die machine mogen rijden. Dat gevoel went nooit.”

Hamilton benadrukte ook zijn waardering voor het personeel in Maranello. “Ik wil iedereen in de fabriek bedanken voor het harde werk om hier te komen. Wat zij doen, maakt dit allemaal mogelijk. Ik ben enorm dankbaar dat ik daar deel van mag uitmaken.”

Brit barst van motivatie richting nieuw seizoen

De zevenvoudig wereldkampioen maakte duidelijk dat zijn honger naar succes nog altijd groot is. Na moeilijke jaren sinds 2021 wil Hamilton opnieuw meedoen voor de prijzen.

“Dit is het mooiste werk dat er is. Ik geniet van het samenwerken met mijn team en het racen voor de fans. Ik besef elke dag hoeveel geluk ik heb dat ik dit mag doen en ik kijk enorm uit naar wat komt.”

Hamilton sloot zijn boodschap af met een duidelijke waarschuwing voor de concurrentie. “Ik ben er klaar voor en voel me fris. Ik ga nergens heen, dus blijf me volgen. Ik weet weer precies wie ik ben en wat er moet gebeuren. Dit kan een geweldig seizoen worden. Ik heb alles gegeven om hier te staan en nu gaan we ervoor.”

DenniSNL1980

Posts: 427

We zullen zien hoe lang hij die nieuwe mindset vasthoudt. Zou leuk zijn, maar geloof er weinig van dat die dit over een paar maanden nog denkt.

  • 7
  • 23 feb 2026 - 14:59
Reacties (17)

  • DenniSNL1980

    Posts: 427

    We zullen zien hoe lang hij die nieuwe mindset vasthoudt. Zou leuk zijn, maar geloof er weinig van dat die dit over een paar maanden nog denkt.

    • + 7
    • 23 feb 2026 - 14:59
    • nr 76

      Posts: 7.329

      Vorig jaaar begon ie ook he-le-maal fris en opgeladen aan zijn nieuwe uitdaging. Eens kjken hoe de vlag er dit jaar na 5 races bij hangt...

      • + 3
      • 23 feb 2026 - 16:55
    • Larry Perkins

      Posts: 63.104

      Net als afgelopen seizoen: Steeds voor een GP zou het nu gaan beginnen, Lewis zou gaan 'risen', om vervolgens na de GP in zak en as te zitten...

      • + 2
      • 23 feb 2026 - 18:01
  • The Wolf

    Posts: 142

    Gebeurt me ook wel eens, vooral als ik heul diep in het glaasje gekeken heb..

    • + 6
    • 23 feb 2026 - 14:59
  • Regenrace

    Posts: 2.333

    Mooi dat nieuw elan (voor wat het waard is). Nogmaals zo'n uitgebluste Hamilton, daar zit niemand op te wachten.

    • + 2
    • 23 feb 2026 - 15:33
  • Cherokee

    Posts: 5.354

    Ik ga nergens heen, dus blijf me volgen.



    Wat? Als je nergens heen gaat, wat valt er dan te volgen? Zeker Charles niet, want reken maar dat die wel ergens heen gaat als die lampen uitgaan...................

    • + 5
    • 23 feb 2026 - 15:41
  • Rimmer

    Posts: 13.165

    Vorig jaar klokte Sainz de aller snelste tijd in de wintertest.
    Hij werd op de voet gevolgd door Leclerc en Hamilton.
    Op de laatste dag waren Russel en Max de snelste maar wel langzamer dan Williams en Ferrari de dag ervoor.
    Verder is Ferrari bijna elk jaar de snelste of bijna snelste in de wintertest. Dat is al jaren zo.
    Ik denk dat wat de meeste analisten inmiddels denken vrij dicht bij de waarheid ligt.
    Mercedes zal enorm snel zijn want hoewel hun elektrische gedeelte misschien niet de beste is (misschien ook wel) is de ICE dat zeker wel. De ICE doet het altijd in tegenstelling tot het elektrische gedeelte dat maar af en toe gebruikt kan worden. Het is wat dat betreft denk ik heel slim geweest om te zorgen dat die ICE gewoon veruit het sterkste is.
    Dat betekent eveneens dat McLaren gewoon heel sterk zal zijn. Met Oscar en kampioen Lando zijn zij feitelijk de benchmark en zij zullen dan ook gelijkwaardige dan wel betere prestaties gaan leveren dan Mercedes zelf.
    Dat betekent dat Ferrari met Max om P5, 6 en 7 gaat vechten.
    Lec is sneller dan Lewis dus het wordt voor Lewis knokken met Max waarbij Max natuurlijk het wonderkind is dat als enige in het veld in staat is om op sommige dagen ineens bovenaan het podium te staan met een auto die daar niet hoort.
    Resumé: Lewis mag gaan vechten om P6 en P7 en is na drie keer door Lec verslagen te zijn al snel weer net zo down en gemotiveerd als afgelopen seizoen.

    • + 3
    • 23 feb 2026 - 15:54
    • Schumi86

      Posts: 594

      Pff hoef dit seizoen niet meer te kijken, brdankt.

      • + 2
      • 23 feb 2026 - 16:23
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.112

      Top stukje dit weer van onze Rimmer.

      Doet me denken aan Valentijn Driessen deze forumganger. Ofwel, Lewis wordt kampioen daar Rimmer er altijd naast zit.

      • + 2
      • 23 feb 2026 - 18:38
  • Schumi86

    Posts: 594

    Tja je bent op eerste plaats een acteur, daarna weet ik het niet meer, dj, regisseur, model, f1 coureur?

    • + 1
    • 23 feb 2026 - 16:22
    • F1jos

      Posts: 5.046

      Volgens mij weet hij nog steeds niet wie hij werkelijk is.

      • + 2
      • 23 feb 2026 - 16:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.551

      Maar hij ligt savonds wel op die dikke met siliconen volgespoten billen van Kardashian te golven.....ook lekker.

      • + 2
      • 23 feb 2026 - 17:54
    • Larry Perkins

      Posts: 63.104

      Alleen als er pers in de buurt is @Ouw...

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 18:06
  • Larry Perkins

    Posts: 63.104

    "Alles begint vanaf nul, wordt voortdurend verbeterd en uiteindelijk zijn er maar een paar coureurs die die machine mogen rijden. Dat gevoel went nooit.”

    Daarom is het zo donders jammer voor de tifosi dat Ferrari zo onzorgvuldig omgaat bij de keuze van de tweede coureur...

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 17:55
  • Kubica

    Posts: 5.687

    Hij past wel bij Serena Williams. Twee absolute drama queens.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 18:49
    • Robin

      Posts: 3.055

      En de twee die het meest hebben bereikt in hun sport👍🏻

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 20:50
  • schwantz34

    Posts: 41.825

    Wtf, Lewis was Ham kwijtgeraakt?

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 18:54

