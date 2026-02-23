Lewis Hamilton heeft met een goed gevoel de testweken in Bahrein afgesloten. De zevenvoudig wereldkampioen ziet dat Scuderia Ferrari stappen heeft gezet en kijkt vol vertrouwen vooruit naar het nieuwe Formule 1-seizoen. Op sociale media sprak de Brit zijn dankbaarheid uit en benadrukte hij hoe bijzonder hij het vindt om nog altijd op het hoogste niveau te racen.

De Italiaanse renstal kende bovendien een opvallend sterke voorbereiding. In zowel Barcelona als Bahrein zette Ferrari de toon. Hamilton klokte in Catalonië de snelste tijd op de slotdag, terwijl Charles Leclerc dat kunstje herhaalde in de Golfstaat. Met een indrukwekkende ronde liet de Monegask onder meer Lando Norris ruim achter zich, wat het optimisme binnen het team verder aanwakkerde.

Hamilton lovend over Ferrari en testperiode

Na afloop van de tests blikte Lewis Hamilton uitgebreid terug op zijn eerste intensieve weken bij Ferrari. De Brit genoot zichtbaar van het proces en van de inzet van iedereen binnen het team.

“De tests zitten erop en het blijft inspirerend om te zien hoeveel werk er achter één auto schuilgaat”, klonk het. “Voor mij is dat misschien wel het mooiste aan dit vak. Alles begint vanaf nul, wordt voortdurend verbeterd en uiteindelijk zijn er maar een paar coureurs die die machine mogen rijden. Dat gevoel went nooit.”

Hamilton benadrukte ook zijn waardering voor het personeel in Maranello. “Ik wil iedereen in de fabriek bedanken voor het harde werk om hier te komen. Wat zij doen, maakt dit allemaal mogelijk. Ik ben enorm dankbaar dat ik daar deel van mag uitmaken.”

Brit barst van motivatie richting nieuw seizoen

De zevenvoudig wereldkampioen maakte duidelijk dat zijn honger naar succes nog altijd groot is. Na moeilijke jaren sinds 2021 wil Hamilton opnieuw meedoen voor de prijzen.

“Dit is het mooiste werk dat er is. Ik geniet van het samenwerken met mijn team en het racen voor de fans. Ik besef elke dag hoeveel geluk ik heb dat ik dit mag doen en ik kijk enorm uit naar wat komt.”

Hamilton sloot zijn boodschap af met een duidelijke waarschuwing voor de concurrentie. “Ik ben er klaar voor en voel me fris. Ik ga nergens heen, dus blijf me volgen. Ik weet weer precies wie ik ben en wat er moet gebeuren. Dit kan een geweldig seizoen worden. Ik heb alles gegeven om hier te staan en nu gaan we ervoor.”