Het team van Racing Bulls is een op zichzelf staand Formule 1-team, maar ze worden toch gezien als het zusterteam van Red Bull Racing. Volgens Damon Hill is er voor hen ook geen kans om uit te groeien tot een echt topteam. Hij stelt dat ze een matig team zijn.

Racing Bulls heeft al een enorm lange geschiedenis die helemaal teruggaat naar 2006. Minardi werd destijds overgenomen door Red Bull en omgedoopt tot Toro Rosso, want Italiaans is voor rode stier. Sindsdien heeft het team meerdere namen gekend en is het via AlphaTauri en VCARB nu Racing Bulls geworden.

Oud-coureurs verwachten lastig seizoen voor Racing Bulls

Oud-coureurs Johnny Herbert en Damon Hill spraken samen over Racing Bulls in hun podcast Stay on Track. Herbert vroeg zich af: "Kunnen ze vooruitgang boeken, of hun huidige positie behouden? Dat zal ook heel erg moeilijk worden." Hill antwoordde daarop met: "Maar ze zijn toch een klein opleidingsteam? Ze zijn een soort team dat het heel goed doet, maar ze hebben niet de massa en het momentum om een topteam te zijn."

Racing Bulls is natuurlijk een dochterteam van Red Bull en daardoor worden ze ook gesponsord door dezelfde bedrijven: "En natuurlijk worden ze gesponsord door hetzelfde frisdrankmerk", zo ziet Hill.

Racing Bulls is erg competitief

Toch ziet Hill dat het Italiaanse team erg competitief is: "Maar weet je, toen we begonnen in de Formule 1 waren er wel een paar kleine teams, maar die waren erg zwak en lagen ver achter op het tempo. Maar gezien hun kleine omvang zijn ze de afgelopen drie, vier, vijf jaar misschien wel erg competitief geweest."

Racing Bulls is sinds de naamwisseling achtste en zesde geworden in het constructeurskampioenschap en behaalde zelfs een podium. Vroeger was dit bijna onmogelijk voor een team van de grootte van Racing Bulls.