Het team van Aston Martin heeft een rampzalige voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen achter de rug. De Britse renstal barst van de ambitie, en met Honda hebben ze een nieuwe motorpartner aangetrokken. Vooralsnog loopt het niet op rolletjes, maar volgens Japanse media heeft Honda beloofd dat ze voor de Chinese Grand Prix met een oplossing komen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en bij Aston Martin hoopten ze de stap naar de top te zetten. Alle ingrediënten voor een goed resultaat lijken aanwezig te zijn. Ze openden een nieuwe campus in Silverstone, beschikken met Fernando Alonso over een absolute topcoureur en hebben met Adrian Newey de beste ontwerper uit de sport in huis gehaald. Daarnaast werken ze nu samen met Honda, dat in de afgelopen jaren successen beleefde met Red Bull.

Wat ging er mis?

Het team van Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-tijdperk. Ze arriveerden laat in Barcelona, maar toen Lance Stroll de AMR26 de baan opdraaide, zag men een zeer radicaal design. In Bahrein bleek echter dat er grote problemen waren. Naar verluidt ging het vooral om problemen met de versnellingsbak en de krachtbron, en op de laatste testdag konden ze slechts zes rondjes rijden. Eén dag eerder was Alonso stilgevallen met motorproblemen, en ze hadden te weinig reserveonderdelen voor het einde van de test.

Honda doet Aston Martin een opvallende belofte

Er werd gewezen naar Honda, en bij de Japanners doen ze er alles aan om de opgelopen schade goed te maken. Er wordt hard gewerkt in de fabriek in Sakura, en volgens het Japanse medium Shiga Sports heeft Honda een opvallende belofte gedaan aan Aston Martin.

Volgens Shiga Sports heeft Honda Aston Martin beloofd dat ze met een oplossing komen voor de grote technische problemen. Deze oplossing zou dan worden doorgevoerd vóór de Chinese Grand Prix, wat de tweede race op de F1-kalender is. Of dit gaat gebeuren, en of dit daadwerkelijk een oplossing is, moet nog blijken.

Politik

Posts: 9.749

Misschien wil Racing Bulls wel een jaartje onbeperkt testen voor Honda.
Hebben ze daar ervaring mee.

  • 1
  • 23 feb 2026 - 15:40
F1 Nieuws Aston Martin Honda

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.749

    Misschien wil Racing Bulls wel een jaartje onbeperkt testen voor Honda.
    Hebben ze daar ervaring mee.

    • + 1
    • 23 feb 2026 - 15:40
    • f(1)orum

      Posts: 9.566

      Of misschien wil McLaren nog wel wat oude data met Honda delen ,,daterend uit de size 0 periode.

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 15:45
    • Politik

      Posts: 9.749

      @f(1)orum,

      Het lijkt erop dat ze die oude data bij de bouw van deze PU al gebruikt hebben 🙈

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 15:53
  • F1 bekijker

    Posts: 10

    Komt niet goed.....

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 16:03
  • DutchTifosi

    Posts: 2.804

    Honda heeft waarschijnlijk net als tien jaar geleden de fout gemaakt om te lang te wachten met beslissen of ze überhaupt door willen gaan in de F1.

    • + 1
    • 23 feb 2026 - 16:11
    • Schumi86

      Posts: 594

      Yep helaas hekemaal waar.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 16:19
    • StevenQ

      Posts: 10.221

      Dat duurde inderdaad 18 maanden en in die tijd zijn er een hoop mensen weg gegaan of hebben al ander werk gevonden

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 17:46
  • Regenrace

    Posts: 2.333

    Van welke hoek je het ook bekijkt, de sterren staan oneindig veel ongunstiger.
    -een kluwen van problemen op velerlei gebied
    -slechts 1 team, dus weinig feedback motordata.
    -geen enkele indicatie van een warme onderlinge band (die mijns inziens wel nodig is, wil Honda zich het vuur uit de sloffen lopen (itt destijds met Red Bull).

    Aston Martin vertegenwoordigt eigenlijk alles wat fout is aan F1 - het idee dat je met een zak poen in de ene hand, en met een zak los zand in de andere kampioenschappen kunt kopen.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 16:29

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
