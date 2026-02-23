Het team van Aston Martin heeft een rampzalige voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen achter de rug. De Britse renstal barst van de ambitie, en met Honda hebben ze een nieuwe motorpartner aangetrokken. Vooralsnog loopt het niet op rolletjes, maar volgens Japanse media heeft Honda beloofd dat ze voor de Chinese Grand Prix met een oplossing komen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en bij Aston Martin hoopten ze de stap naar de top te zetten. Alle ingrediënten voor een goed resultaat lijken aanwezig te zijn. Ze openden een nieuwe campus in Silverstone, beschikken met Fernando Alonso over een absolute topcoureur en hebben met Adrian Newey de beste ontwerper uit de sport in huis gehaald. Daarnaast werken ze nu samen met Honda, dat in de afgelopen jaren successen beleefde met Red Bull.

Wat ging er mis?

Het team van Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-tijdperk. Ze arriveerden laat in Barcelona, maar toen Lance Stroll de AMR26 de baan opdraaide, zag men een zeer radicaal design. In Bahrein bleek echter dat er grote problemen waren. Naar verluidt ging het vooral om problemen met de versnellingsbak en de krachtbron, en op de laatste testdag konden ze slechts zes rondjes rijden. Eén dag eerder was Alonso stilgevallen met motorproblemen, en ze hadden te weinig reserveonderdelen voor het einde van de test.

Honda doet Aston Martin een opvallende belofte

Er werd gewezen naar Honda, en bij de Japanners doen ze er alles aan om de opgelopen schade goed te maken. Er wordt hard gewerkt in de fabriek in Sakura, en volgens het Japanse medium Shiga Sports heeft Honda een opvallende belofte gedaan aan Aston Martin.

Volgens Shiga Sports heeft Honda Aston Martin beloofd dat ze met een oplossing komen voor de grote technische problemen. Deze oplossing zou dan worden doorgevoerd vóór de Chinese Grand Prix, wat de tweede race op de F1-kalender is. Of dit gaat gebeuren, en of dit daadwerkelijk een oplossing is, moet nog blijken.