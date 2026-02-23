user icon
icon

Hadjar doet boekje open over samenwerking met Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar doet boekje open over samenwerking met Verstappen

De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen zit er bijna op en bij Red Bull Racing lijkt de sfeer goed. Isack Hadjargaf na de laatste testdagen in Bahrein aan dat zijn samenwerking met Max Verstappen voorlopig uitstekend verloopt. Met nog twee weken tot de openingsrace in Australië kijkt de jonge Fransman dan ook vol vertrouwen vooruit.

Hadjar wist zich tijdens de testweken, na de besloten sessies in Barcelona en de openbare tests in Bahrein, definitief te profileren als vaste Red Bull-coureur. De druk is groot, zeker gezien de geschiedenis van teamgenoten van Verstappen, maar de Frans-Algerijn benadrukt dat hij kan rekenen op steun van de viervoudig wereldkampioen.

Meer over Max Verstappen FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Hadjar lovend over samenwerking met Verstappen

Volgens Hadjar is de Nederlander een belangrijke factor in zijn ontwikkeling. Hij ziet dat Verstappen zijn kennis en ervaring niet voor zichzelf houdt en open communiceert binnen het team.

“Hij houdt niets achter en beantwoordt al mijn vragen”, liet Hadjar optekenen. “Omdat hij constant op topniveau presteert, is het voor mij heel waardevol om mijn prestaties met de zijne te vergelijken. Dat helpt enorm in mijn leerproces.”

De Fransman benadrukte bovendien dat hij volledig vertrouwt op de feedback van Verstappen. “Er wordt weleens gezegd dat teamgenoten elkaar op het verkeerde been proberen te zetten, maar dat is hier niet het geval. Wat hij zegt, komt altijd overeen met de data. Hij is eerlijk en duidelijk.”

Realistische blik op krachtsverhoudingen

Ondanks een positieve voorbereiding blijft Hadjar nuchter over de competitiviteit van Red Bull richting de eerste race in Melbourne. Hij verwacht dat het team niet meteen de toon zal zetten.

“We moeten realistisch zijn: op dit moment zijn we niet de snelste”, klonk het. “In het slechtste geval zitten we rond de vierde plaats bij de teams. Als ik dan rond de achtste plek kan vechten in Australië, zou dat een mooi resultaat zijn en zeker geen teleurstelling.”

De rookie verwacht vooral een spannende strijd tussen meerdere topteams. “Mercedes lijkt sterk, maar ik heb het gevoel dat Ferrari er ook goed bij zit. Daarnaast denk ik dat Mercedes en McLaren dicht bij elkaar liggen. Wij moeten vooral naar onszelf kijken. Over het algemeen ziet alles er goed uit, zeker qua betrouwbaarheid en racetempo. Ik verwacht in het begin misschien sterker te zijn in de race dan in de kwalificatie.”

 

Pietje Bell

Posts: 33.312

Vertaald vanuit het Italiaans:

[b]F1 2026, mogelijke vermindering van elektrisch vermogen: wat gebeurt er
achter de schermen?[/b]

Alle teams kampen met min of meer hetzelfde optimalisatieprobleem, omdat geen enkele coureur het gebrek aan energieterugwinning volledig kan compenseren.
Het turbos... [Lees verder]

  • 2
  • 23 feb 2026 - 17:33
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.314

    Vertaald vanuit het Italiaans:

    F1 2026, mogelijke vermindering van elektrisch vermogen: wat gebeurt er
    achter de schermen?

    Alle teams kampen met min of meer hetzelfde optimalisatieprobleem, omdat geen enkele coureur het gebrek aan energieterugwinning volledig kan compenseren.
    Het turbosysteem van een F1-auto blijft zeer geavanceerd, maar is toegankelijker voor een rookie.
    Het doel was om een ​​acceptabele balans te vinden tussen energieterugwinning bij het remmen en de inzet van de nieuwe 350 kW MGUK.

    De huidige regelgeving is als een driepotige tafel; zullen er ingrepen plaatsvinden om
    de hybride verhouding kunstmatig te verschuiven van de standaard 50/50
    naar 55/45 of 60/40?

    De engineers zijn druk bezig met het optimaliseren van wat ze hebben, maar de grootste zorgen na het zien van de auto's op het circuit zijn er minstens twee. Enerzijds is er tijdens de verkenningsronde nog geen manier om de krachtbron volledig voor te bereiden en de vertraging bij het wegrijden te voorkomen. Aan de andere kant heeft niemand de mogelijkheid om de hele ronde elektrisch te rijden zonder volledige energieterugwinning, zelfs niet in de fase waarin de coureur alleen maar zou moeten denken aan zo hard mogelijk rijden. Dit is het grootste probleem dat de verschillende coureurs, waaronder Stefano Domenicali in Bahrein, hebben aangetoond, terwijl ze tegelijkertijd de grotere wendbaarheid en het lagere gewicht van de nieuwe F1 waarderen. Logischerwijs zal het energietekort worden versterkt door de lay-out en heeft het ook te maken met de lengte van het circuit.
    Momenteel zijn er, zonder ingrijpen, zorgen voor Melbourne, maar het echte probleem zou zijn om een ​​auto zonder vermogen te besturen op circuits met een hoge efficiëntie en beperkte vermogens, zoals Shanghai (met slechts één vrije test), om nog maar te zwijgen van Jeddah. De meest ervaren engineers zijn het er allemaal over eens: de regels voor motoren zijn slecht doordacht en waarschijnlijk nog slechter opgeschreven, zoals blijkt uit de discussies die zijn ontstaan ​​door de gaten die de toezichthouder heeft laten vallen met betrekking tot de compressieverhouding of het probleem van turbogat.

    • + 2
    • 23 feb 2026 - 17:33
    • Pietje Bell

      Posts: 33.314

      Daarom worden er onvermijdelijk veranderingen besproken als er zich kritieke problemen voordoen in de eerste twee races, waarbij de FIA ​​en Liberty Media vrij flexibel zijn met betrekking tot raceaanpassingen.

      Een plan B, dat al is besproken in de F1-commissie van Bahrein, ligt klaar: een compromis over een reductie van 15% tot 30% van het maximale elektrische vermogen om de inzet van de MGUK-motor aanzienlijk te verlengen. Mercedes is van mening dat 300 kW (in plaats van 250 kW) een goed compromis is, terwijl anderen een grotere reductie zouden willen. Om die reden heeft de FIA ​​de teams gevraagd om in de laatste twee testdagen te testen met een lager elektrisch vermogen: eerst met 50 kW, vervolgens met 100 kW en ook met een extremere reductie van meer dan 150 kW, oftewel van 80 tot 200 pk minder, om data te verzamelen. Dit betekent ook dat de auto's 1,5 tot 2,5 seconden langzamer kunnen zijn. Logischerwijs zullen de coureurs dit merken, maar ze zullen in ieder geval een minder onnatuurlijke rijstijl hanteren. In geval van nood zou dit voldoende moeten zijn. De feiten tonen duidelijk aan dat het percentage elektrische aandrijving op dit moment te hoog is voor de beschikbare technologie. Het verbranden van meer benzine om de accu's op te laden bleef immers de oplossing. De nieuwe mobiele vleugels bieden onvoldoende compensatie. Christian Horner zat er niet helemaal naast toen hij het in de toekomst had over 'Frankenstein-auto's'. Als dat het geval is, zullen we te maken krijgen met een krachtige, maar niet al te extreme elektrische auto. De prijs die daarvoor betaald moet worden, is een verbrandingsmotor met een vermogen dat voor een Formule 1-auto wat ontoereikend is. Eerlijk gezegd is er ook een keerzijde: technisch gezien zou de energieboost toenemen van 11 seconden naar ongeveer 14 seconden, terwijl de boost-overtake-knop voor de inhaalactie bijna 2 seconden langer zou duren. Veel insiders denken echter dat dit alles niet zo'n groot verschil zou maken als de tegenmaatregelen meegroeien met de ontwikkelingscurve. Mario Isola is van mening dat er bij deze auto's "minder dingen onder controle van de techniek vallen, wat misschien juist voor de show zorgt".
      Auteurs
      Julian Duchess

      Piergiuseppe Donadoni

      • + 2
      • 23 feb 2026 - 17:33
    • Pietje Bell

      Posts: 33.314

      Schrijvers zijn natuurlijk Giuliano Duchessa en Piergiuseppe Donadoni.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 17:35
  • Dale U

    Posts: 1.829

    Hadjar zal zijn bewijs drang moeten beperken, veel schade rijden zal druk creëren bij hem, wordt je ook niet sneller van.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 17:39
  • elflitso

    Posts: 1.787

    Max kan zeker gewoon openlijk praten over zijn tactiek en inzicht. Hij weet toch wel dat er geen enkele andere coureur is die dat ook weet te interpreteren op de baan. Dat heet uitmuntend talent.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 20:15

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar