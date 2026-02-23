De voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen zit er bijna op en bij Red Bull Racing lijkt de sfeer goed. Isack Hadjargaf na de laatste testdagen in Bahrein aan dat zijn samenwerking met Max Verstappen voorlopig uitstekend verloopt. Met nog twee weken tot de openingsrace in Australië kijkt de jonge Fransman dan ook vol vertrouwen vooruit.

Hadjar wist zich tijdens de testweken, na de besloten sessies in Barcelona en de openbare tests in Bahrein, definitief te profileren als vaste Red Bull-coureur. De druk is groot, zeker gezien de geschiedenis van teamgenoten van Verstappen, maar de Frans-Algerijn benadrukt dat hij kan rekenen op steun van de viervoudig wereldkampioen.

Hadjar lovend over samenwerking met Verstappen

Volgens Hadjar is de Nederlander een belangrijke factor in zijn ontwikkeling. Hij ziet dat Verstappen zijn kennis en ervaring niet voor zichzelf houdt en open communiceert binnen het team.

“Hij houdt niets achter en beantwoordt al mijn vragen”, liet Hadjar optekenen. “Omdat hij constant op topniveau presteert, is het voor mij heel waardevol om mijn prestaties met de zijne te vergelijken. Dat helpt enorm in mijn leerproces.”

De Fransman benadrukte bovendien dat hij volledig vertrouwt op de feedback van Verstappen. “Er wordt weleens gezegd dat teamgenoten elkaar op het verkeerde been proberen te zetten, maar dat is hier niet het geval. Wat hij zegt, komt altijd overeen met de data. Hij is eerlijk en duidelijk.”

Realistische blik op krachtsverhoudingen

Ondanks een positieve voorbereiding blijft Hadjar nuchter over de competitiviteit van Red Bull richting de eerste race in Melbourne. Hij verwacht dat het team niet meteen de toon zal zetten.

“We moeten realistisch zijn: op dit moment zijn we niet de snelste”, klonk het. “In het slechtste geval zitten we rond de vierde plaats bij de teams. Als ik dan rond de achtste plek kan vechten in Australië, zou dat een mooi resultaat zijn en zeker geen teleurstelling.”

De rookie verwacht vooral een spannende strijd tussen meerdere topteams. “Mercedes lijkt sterk, maar ik heb het gevoel dat Ferrari er ook goed bij zit. Daarnaast denk ik dat Mercedes en McLaren dicht bij elkaar liggen. Wij moeten vooral naar onszelf kijken. Over het algemeen ziet alles er goed uit, zeker qua betrouwbaarheid en racetempo. Ik verwacht in het begin misschien sterker te zijn in de race dan in de kwalificatie.”