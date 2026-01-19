user icon
icon

Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

Alle ogen bij het team van Ferrari zijn gericht op Lewis Hamilton. Na een teleurstellend eerste seizoen in het scharlakenrood, moet de zevenvoudig wereldkampioen nu gaan scoren. Als Hamilton weer door het ijs zakt, dan is een vroegtijdig pensioen volgens Damon Hill zeker niet uitgesloten.

Hamilton maakte vorig jaar het dappere besluit om het warme nest van Mercedes te verruilen voor het uitdagende Ferrari. Elke topcoureur droomt ervan om te scoren bij de Scuderia, maar voor Hamilton veranderde die droom vorig jaar in een nachtmerrie. Hij was langzamer dan zijn teamgenoot Charles Leclerc, stond geen enkele keer op het podium en was volledig uit vorm.

Meer over Ferrari 'Hamilton dreigt met vertrek als Ferrari bijzondere keuze maakt'

'Hamilton dreigt met vertrek als Ferrari bijzondere keuze maakt'

6 jan
 'F1-rel geboren: Ferrari eist dat FIA Mercedes-motor per direct verbiedt'

'F1-rel geboren: Ferrari eist dat FIA Mercedes-motor per direct verbiedt'

9 jan

In de laatste drie raceweekenden van het seizoen viel Hamilton af in Q1 van de kwalificatie, en maakte hij een uitgebluste indruk. Hij telde de dagen af tot en met het einde van het seizoen, en ging daarna snel op vakantie. Inmiddels is hij weer begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, maar de eerste geluiden over Ferrari zijn niet positief. Zonder dat er ook maar één meter is gereden, is de kritiek vanuit de Italiaanse media al groot.

Gaat Hamilton met racepensioen?

De vraag is dan ook hoe goed Hamilton het gaat doen. Oud-wereldkampioen Damon Hill ziet het somber in, zo laat hij doorschemeren in de podcast The Undercut: "Als de motivatie verdwijnt, als Lewis weer zo'n jaar heeft als in de afgelopen twee jaar, dan zie ik hem het seizoen niet afmaken. Het lijkt wel alsof alle vreugde eruit is verdwenen."

Hill ziet Hamilton worstelen, en dat doet hem denken dat de zevenvoudig wereldkampioen de handdoek in de ring gaat gooien: "Hij hoeft niet in die auto te zitten om puntjes te pakken voor Ferrari als Charles Leclerc races wint of meer punten pakt dan hem. Hij hoeft daar helemaal niet te zijn."

Hoe slecht was Hamiltons seizoen?

Hamilton kende vorig jaar het slechtste seizoen uit zijn lange Formule 1-loopbaan. Hij won geen Grand Prix, en stond ook geen enkele keer op het podium. Het enige hoogtepuntje was de sprintzege in China, maar dat bleek slechts een doekje voor het bloeden te zijn.

misstappen

Posts: 3.456

als Hill het zegt is het waar... oo. wacht..

  • 1
  • 19 jan 2026 - 10:12
F1 Nieuws Lewis Hamilton Damon Hill Ferrari

Reacties (10)

Login om te reageren
  • misstappen

    Posts: 3.456

    als Hill het zegt is het waar... oo. wacht..

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 10:12
    • Golf-GTI

      Posts: 1.657

      Now it goes down Hill…

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 12:48
  • shakedown

    Posts: 1.558

    Hamilton stopt echt niet halverwege een seizoen. Wat je ook van hem vind hij zal echt niet opgeven omdat het niet lekker loopt.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 10:28
  • Snork

    Posts: 22.288

    Deze nieuwe generatie auto’s is minder afhankelijk van grondeffect voor downforce, iets waar Lewis meer dan andere coureurs moeite mee had. Kan zo maar zijn dat de nieuwe auto hem beter ligt. Maar hij is ook echt wel over zijn top heen, dus ik verwacht geen hoogstandjes meer van hem.
    Nu al zeggen dat hij het seizoen niet afmaakt, bwoah….

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 10:52
  • Regenrace

    Posts: 2.248

    Wat een relnichtenberichtgeving weer. Hamilton is gewoon een duurbetaalde secondant en contractueel is er geen alternatief voor handen anders dan uitzitten.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 11:05
  • HarryLam

    Posts: 5.159

    Wat Damon met zijn podcast over Lewis te zeggen heeft is totaal irrelevant.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 11:42
  • F1jos

    Posts: 4.957

    De transformatie van een rode naar een zwarte paard die door zijn hoeven zakt, geven die situatie bij Ferrari.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 11:48
  • mario

    Posts: 14.953

    " Hij was langzamer dan zijn teamgenoot Charles Leclerc, stond geen enkele keer op het podium en was volledig uit vorm."
    Lewis heeft een race gewonnen, dat kun je van Leclerc niet zeggen....

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 12:21
    • Rimmer

      Posts: 13.112

      Klopt, hij was Leclerc dik de baas vorig seizoen. Dat behalve jij niemand dat in ziet zegt vooral wat over de anderen maar niets over jou.
      #Get in there Lewis!
      #Kruip er maar in Lewis!
      #Bitte steck Ihn rein Lewis!

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 12:41
    • Golf-GTI

      Posts: 1.657

      Schwanz is it you?

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 12:49

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar