Alle ogen bij het team van Ferrari zijn gericht op Lewis Hamilton. Na een teleurstellend eerste seizoen in het scharlakenrood, moet de zevenvoudig wereldkampioen nu gaan scoren. Als Hamilton weer door het ijs zakt, dan is een vroegtijdig pensioen volgens Damon Hill zeker niet uitgesloten.

Hamilton maakte vorig jaar het dappere besluit om het warme nest van Mercedes te verruilen voor het uitdagende Ferrari. Elke topcoureur droomt ervan om te scoren bij de Scuderia, maar voor Hamilton veranderde die droom vorig jaar in een nachtmerrie. Hij was langzamer dan zijn teamgenoot Charles Leclerc, stond geen enkele keer op het podium en was volledig uit vorm.

In de laatste drie raceweekenden van het seizoen viel Hamilton af in Q1 van de kwalificatie, en maakte hij een uitgebluste indruk. Hij telde de dagen af tot en met het einde van het seizoen, en ging daarna snel op vakantie. Inmiddels is hij weer begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, maar de eerste geluiden over Ferrari zijn niet positief. Zonder dat er ook maar één meter is gereden, is de kritiek vanuit de Italiaanse media al groot.

Gaat Hamilton met racepensioen?

De vraag is dan ook hoe goed Hamilton het gaat doen. Oud-wereldkampioen Damon Hill ziet het somber in, zo laat hij doorschemeren in de podcast The Undercut: "Als de motivatie verdwijnt, als Lewis weer zo'n jaar heeft als in de afgelopen twee jaar, dan zie ik hem het seizoen niet afmaken. Het lijkt wel alsof alle vreugde eruit is verdwenen."

Hill ziet Hamilton worstelen, en dat doet hem denken dat de zevenvoudig wereldkampioen de handdoek in de ring gaat gooien: "Hij hoeft niet in die auto te zitten om puntjes te pakken voor Ferrari als Charles Leclerc races wint of meer punten pakt dan hem. Hij hoeft daar helemaal niet te zijn."

Hoe slecht was Hamiltons seizoen?

Hamilton kende vorig jaar het slechtste seizoen uit zijn lange Formule 1-loopbaan. Hij won geen Grand Prix, en stond ook geen enkele keer op het podium. Het enige hoogtepuntje was de sprintzege in China, maar dat bleek slechts een doekje voor het bloeden te zijn.