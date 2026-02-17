Max Verstappen kan ook rekenen op lof van een van zijn grootste critici. Damon Hill, voormalig wereldkampioen en vaak scherp in zijn analyses, sprak verrassend positief over de Red Bull-coureur en legde uit waarin de Nederlander volgens hem het verschil maakt.

De Brit benadrukt dat Verstappen vooral uitblinkt in het benutten van de regels. Volgens Hill zoekt de regerend wereldkampioen de limiet op, maar gaat hij zelden echt over de schreef.

Hill ziet Verstappen als meester in het spelen met de regels

In de podcast van The Race analyseerde Hill hoe coureurs omgaan met de dunne grens tussen het opzoeken van de limiet en valsspelen. “Neem bijvoorbeeld die bekende regenrace van Max in Brazilië in 2024. Hij was fenomenaal in de regen en kwam vanuit het achterveld naar voren. Meerdere keren ging hij buitenom voorbij aan zijn rivalen, zonder dat hij ook maar één keer van de baan werd geduwd.”

Volgens Hill is dat precies waar het verschil zit. “Andere coureurs krijgen dat niet voor elkaar. Maar waarom eigenlijk? Waarom lukt het hen niet om op dezelfde manier te racen?”

Kennis van het reglement als sleutel

Hill denkt het antwoord zelf te kennen. “Er is iets dat hen tegenhoudt. Max kent de regels door en door en weet exact wat er mag. Als het reglement zegt dat je er bij de apex voor moet zitten, dan zorgt hij daarvoor. In dat geval is het gewoon volgens de regels.”

Verstappen staat al jaren bekend om zijn agressieve aanpak. Zelf gaf hij meermaals aan dat hij zich nooit zomaar buitenom laat passeren. Dat bleek ook eind 2024 nog in een duel met Lando Norris in de Verenigde Staten. Verstappen remde extreem laat, zat er bij de apex voor, maar schoot wel rechtdoor en dwong Norris buiten de baan. Uiteindelijk kreeg niet Verstappen, maar Norris een straf omdat hij buiten de baan inhaalde.