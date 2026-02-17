user icon
Max Verstappen kan ook rekenen op lof van een van zijn grootste critici. Damon Hill, voormalig wereldkampioen en vaak scherp in zijn analyses, sprak verrassend positief over de Red Bull-coureur en legde uit waarin de Nederlander volgens hem het verschil maakt.

De Brit benadrukt dat Verstappen vooral uitblinkt in het benutten van de regels. Volgens Hill zoekt de regerend wereldkampioen de limiet op, maar gaat hij zelden echt over de schreef.

Hill ziet Verstappen als meester in het spelen met de regels

In de podcast van The Race analyseerde Hill hoe coureurs omgaan met de dunne grens tussen het opzoeken van de limiet en valsspelen. “Neem bijvoorbeeld die bekende regenrace van Max in Brazilië in 2024. Hij was fenomenaal in de regen en kwam vanuit het achterveld naar voren. Meerdere keren ging hij buitenom voorbij aan zijn rivalen, zonder dat hij ook maar één keer van de baan werd geduwd.”

Volgens Hill is dat precies waar het verschil zit. “Andere coureurs krijgen dat niet voor elkaar. Maar waarom eigenlijk? Waarom lukt het hen niet om op dezelfde manier te racen?”

Kennis van het reglement als sleutel

Hill denkt het antwoord zelf te kennen. “Er is iets dat hen tegenhoudt. Max kent de regels door en door en weet exact wat er mag. Als het reglement zegt dat je er bij de apex voor moet zitten, dan zorgt hij daarvoor. In dat geval is het gewoon volgens de regels.”

Verstappen staat al jaren bekend om zijn agressieve aanpak. Zelf gaf hij meermaals aan dat hij zich nooit zomaar buitenom laat passeren. Dat bleek ook eind 2024 nog in een duel met Lando Norris in de Verenigde Staten. Verstappen remde extreem laat, zat er bij de apex voor, maar schoot wel rechtdoor en dwong Norris buiten de baan. Uiteindelijk kreeg niet Verstappen, maar Norris een straf omdat hij buiten de baan inhaalde.

Joeppp

Posts: 8.292

Eerste resultaat in een zoekmachine als je hill verstappen intikt: Na de Mexicaanse GP van 2024, waarin Verstappen het aan de stok kreeg met Lando Norris, haalde Hill al fel uit naar de Red Bull-coureur. “Het is mogelijk om eerlijk te racen, maar dat lijkt niet in zijn filosofie te passen”, r... [Lees verder]

  • 6
  • 17 feb 2026 - 09:14
Reacties (9)

  • HermanInDeZon

    Posts: 635

    Enige bron dat HiIl een Verstappen criticus is?
    Wanneer was hij kritischer over Verstappen dan pakweg eender welke andere niet-Nederlandstalige analist?
    Jammer die bias in de Nederlandse pers altijd.

    • + 0
    • 17 feb 2026 - 08:51
    • Joeppp

      Posts: 8.292

      Eerste resultaat in een zoekmachine als je hill verstappen intikt: Na de Mexicaanse GP van 2024, waarin Verstappen het aan de stok kreeg met Lando Norris, haalde Hill al fel uit naar de Red Bull-coureur. “Het is mogelijk om eerlijk te racen, maar dat lijkt niet in zijn filosofie te passen”, reageerde de Brit destijds. “Zijn instelling is simpel – niemand mag hem passeren. Sport zou karakter moeten tonen, maar Max grijpt telkens naar preventieve methoden in plaats van sportiviteit.” Hill ging zelfs zo ver om Verstappen te vergelijken met Dick Dastardly, de sluwe schurk uit de tekenfilmserie Wacky Races.

      • + 6
      • 17 feb 2026 - 09:14
    • The Wolf

      Posts: 93

      Hill is een vooringenomen eilandbewoner. Wat dat aangaat kan hij een voorbeeld nemen aan analisten als Doornbos/Coronel/vd Garde, altijd netjes en respectvol naar anderen, altijd objectief... Maar die Hill... bah

      • + 1
      • 17 feb 2026 - 09:19
    • HermanInDeZon

      Posts: 635

      En die kritiek was onterecht?

      Hij heeft daar 2 x 10 seconden straf gekregen dus toch terecht dat hij daar enige kritiek krijgt ...

      Je kan hem een vooringenomen eilandbewoner noemen, bedoel, prima, da's jullie goed recht maar als je wat verder kijkt dan je neus lang is (lees: eens de moeite doet om volledige podcasts, artikels te lezen en niet enkel de quotes die de Nederlandse media halen) zal je merken dat Hill net enorm veel respect heeft voor Verstappen.

      Vaak vergelijkt hij Verstappen met Schumacher (waar iets voor te zeggen is, en denk ik vanuit de ogen van Hill een mooi compliment naar Verstappen is).

      Hij wijst hoogstens als het "niet goed" is (zoals Mexico 2024) er op dat ook Verstappen niet perfect is en daar in de fout is gegaan. Als je dat vertaalt naar "vooringenomen eilandbewoner", prima, blijf dan vooral gelukkig in je cocon van Nederlandstalige media zitten

      • + 2
      • 17 feb 2026 - 09:43
    • The Wolf

      Posts: 93

      Graag zelfs! Ik haal mijn wijsheden wel van serieuze gasten Plooij en Coronel, in plaats van Max-bashers als Herbert en Hill die totaal geen benul hebben waar ze het over hebben

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 09:48
    • Joeppp

      Posts: 8.292

      Herman, als je nu eens niet een tegndraadse mening wil verkondigen en je echt zou verdiepen zou je weten dat Hill en Herbert heeeeel erg lang enkel kritiek op Verstappen hebben gehad en elk foutje enorm hebben uitvergroot. Dat is onstaan in de strijd destijds met Hamilton. Het was extreem moeilijk voor ze om Verstappen een compliment te geven. Pas het laatste jaar is Hill bijgedraaid en komen er complimenten uit zijn mond over Verstappen. Het was op het zelfde lage niveau zoals Mol over Franse coureurs praat. Hill was nooit objectief, wat ik overigens niet erg vind want als gezicht van een zender van een land mag je best chauvinistisch zijn. Maar als je nu weer begint dat iedereen er naast zit en dat het niet zo is lijk je erg in de ontkenningsfase te zitten.

      • + 4
      • 17 feb 2026 - 10:18
    • HermanInDeZon

      Posts: 635

      Ik zeg niet dat "iedereen er naast zit".

      Alleen is de kop hier gigantische stemmingsmakerij. In deze context is het gebruik van het woord "criticus" onnodig en onterecht. Totaal niet relevant voor het verhaal, totaal niet relevant in de context van de podcast waar uit gequote is.

      In mijn ogen (maar dat is subjectief) hebben ze echt niet al zijn fouten uitvergroot. Ze zijn kritisch geweest en ja - Max is een controversiële figuur. Hij komt met een zekere arrogantie tot op het randje van niet in staat zijn ongelijk te beseffen of toe te geven.

      Dat is trouwens prima - dat hadden de andere groten (Senna, Schumacher, zelfs een Vettel die 'multi21' of die beuk aan (was het?) Hamilton onder de safety car geoorloofd vond) net zo goed. En die hebben er toen ook gewoon kritiek op gekregen. Dus in mijn ogen is het nu niet zo dat een Hill Verstappen viseert of ooit geviseerd heeft.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 10:46
    • Freek-Willem

      Posts: 6.619

      @herman, Hill is kritisch op de racer Verstappen omdat Max net als Schummi echt een bepaalde mentaliteit hebben als ze in de auto zitten en dan echt de randen op zoeken en ook waar ze de randen kunnen rekken. Hill zelf was juist een hele nette racer en van daaruit is Hill een criticus. Dat wil niet zeggen dat Hill de kunde en motivatie van Max niet kan waarderen. Vaak is Hill zeker een van de kritische analisten maar ook zeker (net als nu) heeft Hill ook gewoon juist een veer in Max zijn achterwerk.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 11:00
    • HermanInDeZon

      Posts: 635

      @freek meer zelfs ... Hill heeft al verschillende keren toegegeven dat het feit dat hij zo'n nette racer was één van de redenen was waarom hij niet het niveau van een Schumacher haalde.

      Dat dat hele "tot op en over het randje durven gaan" iets was wat hij niet kon

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 11:06

