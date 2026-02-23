George Russell tempert de verwachtingen rond Mercedes, ondanks een sterke indruk tijdens de wintertests in Bahrein. Volgens de Brit zijn het niet de Zilverpijlen of Scuderia Ferrari die momenteel de toon zetten, maar vooral Red Bull Racing. De sleutel tot succes in 2026 ligt volgens hem bij één cruciale factor: energiebeheer.

Hoewel Russell zelf al voorzichtig wordt genoemd als titeluitdager, wil de 28-jarige daar nog niet aan. Hij ziet vooral dat Red Bull op technisch vlak indruk maakt, ondanks het feit dat de Oostenrijkse renstal dit seizoen voor het eerst met een eigen krachtbron rijdt via Red Bull Powertrains.

Energiebeheer mogelijk doorslaggevend in 2026

Door de nieuwe reglementen speelt elektrische energie een veel grotere rol in de Formule 1. Waar het hybride systeem voorheen ongeveer dertig procent van het vermogen leverde, is dat nu bijna de helft. Daardoor wordt efficiënt omgaan met batterijvermogen een van de belangrijkste wapens in de titelstrijd.

Omdat de batterijen tijdens een race niet extern kunnen worden opgeladen, moeten teams het maximale halen uit het terugwinnen en inzetten van energie. Dat kan zelfs betekenen dat coureurs op rechte stukken anders gaan rijden om extra energie te genereren. Max Verstappen omschreef de nieuwe situatie eerder als “Formule E op steroïden”, terwijl ook Mercedes-teambaas Toto Wolff lovend was over de nieuwe motor van Red Bull.

Russell ziet Red Bull nog altijd als referentie

Ook Russell zelf is onder de indruk van wat hij zag in Bahrein. Volgens hem ligt Red Bull nog steeds een stap voor op de concurrentie, zeker als het gaat om het inzetten van energie tijdens runs.

“De manier waarop zij hun energie managen, lijkt momenteel het beste van het hele veld”, aldus George Russell. “Dat is knap en eerlijk gezegd ook een verrassing voor veel mensen.”

Toch ziet de Mercedes-coureur ook progressie bij zijn eigen team. “We hebben sinds de eerste testdag echt stappen gezet en het verschil is een stuk kleiner geworden. Maar Bahrein is niet Melbourne. Daar hebben we maar drie uur training, en dat is precies waar de onzekerheid zit.”