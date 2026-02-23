user icon
Russell wijst wederom naar Verstappen: "Red Bull is de verrassing"

Russell wijst wederom naar Verstappen: "Red Bull is de verrassing"

George Russell tempert de verwachtingen rond Mercedes, ondanks een sterke indruk tijdens de wintertests in Bahrein. Volgens de Brit zijn het niet de Zilverpijlen of Scuderia Ferrari die momenteel de toon zetten, maar vooral Red Bull Racing. De sleutel tot succes in 2026 ligt volgens hem bij één cruciale factor: energiebeheer.

Hoewel Russell zelf al voorzichtig wordt genoemd als titeluitdager, wil de 28-jarige daar nog niet aan. Hij ziet vooral dat Red Bull op technisch vlak indruk maakt, ondanks het feit dat de Oostenrijkse renstal dit seizoen voor het eerst met een eigen krachtbron rijdt via Red Bull Powertrains.

Energiebeheer mogelijk doorslaggevend in 2026

Door de nieuwe reglementen speelt elektrische energie een veel grotere rol in de Formule 1. Waar het hybride systeem voorheen ongeveer dertig procent van het vermogen leverde, is dat nu bijna de helft. Daardoor wordt efficiënt omgaan met batterijvermogen een van de belangrijkste wapens in de titelstrijd.

Omdat de batterijen tijdens een race niet extern kunnen worden opgeladen, moeten teams het maximale halen uit het terugwinnen en inzetten van energie. Dat kan zelfs betekenen dat coureurs op rechte stukken anders gaan rijden om extra energie te genereren. Max Verstappen omschreef de nieuwe situatie eerder als “Formule E op steroïden”, terwijl ook Mercedes-teambaas Toto Wolff lovend was over de nieuwe motor van Red Bull.

Russell ziet Red Bull nog altijd als referentie

Ook Russell zelf is onder de indruk van wat hij zag in Bahrein. Volgens hem ligt Red Bull nog steeds een stap voor op de concurrentie, zeker als het gaat om het inzetten van energie tijdens runs.

“De manier waarop zij hun energie managen, lijkt momenteel het beste van het hele veld”, aldus George Russell. “Dat is knap en eerlijk gezegd ook een verrassing voor veel mensen.”

Toch ziet de Mercedes-coureur ook progressie bij zijn eigen team. “We hebben sinds de eerste testdag echt stappen gezet en het verschil is een stuk kleiner geworden. Maar Bahrein is niet Melbourne. Daar hebben we maar drie uur training, en dat is precies waar de onzekerheid zit.”

 

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.551

De één wijst naar de ander en de ander wijst weer naar 'n andere ander en die wijst weer naar 'n andere ander en het gaat zo maar door.

We gaan het meemaken.

Viaplay is netjes betaald, m'n vriendin gaat naar 'n andere vriendin, ik heb chips en bier in huis..... gordijnen dicht, hand in m'n br... [Lees verder]

  • 1
  • 23 feb 2026 - 18:17
Reacties (7)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.551

    De één wijst naar de ander en de ander wijst weer naar 'n andere ander en die wijst weer naar 'n andere ander en het gaat zo maar door.

    We gaan het meemaken.

    Viaplay is netjes betaald, m'n vriendin gaat naar 'n andere vriendin, ik heb chips en bier in huis..... gordijnen dicht, hand in m'n broek....laat het seizoen maar beginnen hoor....ik ben er helemaal klaar voor.

    • + 1
    • 23 feb 2026 - 18:17
    • F1 bekijker

      Posts: 11

      Dat zegt ze maar ze komt gewoon bij mij F1 kijken.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 18:44
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.551

      Dan moet je haar ook houden....wel zo eerlijk....

      Let wel, ze zegt alleen maar nee, nee en nog eens nee.

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 19:29
  • Wingleader

    Posts: 3.368

    De sleutel lijkt te liggen bij het opladen van de accu. Heeft weinig met racen te maken, moet ik Verstappen gelijk in geven. Ik voorzie een prachtig jaar voor Leclerc.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 18:25
    • hupholland

      Posts: 9.665

      er valt geen peil op te trekken wie van de 4 topteams zometeen spekkoper is. Op basis van het voorseizoen zou je misschien verwachten dat het tussen Ferrari en Mercedes gaat, maar McLaren en Red Bull lijken hun basis ook vrij aardig op orde te hebben nadat ze vorig jaar tot op het einde om de titel hebben gestreden en samen de prijzen verdeelden. Ik moet het echt nog zien in Melbourne, en dan vooral ook op de zondag. Ik vraag me ook af hoeveel trackpositie waard gaat zijn als coureurs steeds flink moeten harvesten.. In feite zet je dan elke bocht de deur wagenwijd open voor de ander. We gaan het zien, ik denk dat niemand zich echt al rijk zal rekenen.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 18:52
    • elflitso

      Posts: 1.788

      @Wing Dat opladen-gat is over een paar maanden ook wel gedicht. Die sleutel had normaal bij Ford moeten liggen. Maar die hadden hun cijfers blijkbaar ook iets mooier gemaakt dan het in werkelijkheid is.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 20:19
  • snailer

    Posts: 31.934

    Moet zeggen dat 'verrassing' wel klopt. Maar niet omdat ze favoriet zijn.

    Maar zeg nu zelf dat de RBPT motor gewoon betrouwbaar zou zijn en redelijk meedoet vooraan?

    Niemand toch? Ja. Joe Saward vertelde het al afgelopen zo.er. echter doelde hij vooral op de ice

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 20:38

