Charles Leclerc denkt dat de grote reglementswijziging voor 2026 momenteel vooral één effect heeft: mist creëren. Volgens de Ferrari-coureur gebruiken teams de compleet nieuwe power units als ideaal rookgordijn om hun echte snelheid te verbergen in aanloop naar de seizoensopener in Australië.

Hoewel de nieuwe wagens voor 2026 visueel al voor spektakel zorgen, draait het echte spel zich volgens Leclerc af onder de motorkap. Discussies over compressieverhoudingen en starttoerentallen zorgen voor achterdocht in de paddock, maar harde conclusies trekken? Dat is volgens hem voorlopig onmogelijk.

‘Iedereen probeert de druk door te schuiven’

Leclerc ziet hoe teams elkaar aanwijzen als favoriet. “Op dit moment probeert iedereen de bal in het kamp van de concurrent te leggen. Dat is elk jaar zo tijdens de tests, maar nu nog meer. Het is gewoon extreem moeilijk om te weten wie écht sterk staat.”

De Monegask wijst vooral naar de nieuwe hybridecomponenten. “Met deze generatie motoren, en zeker met de sterkere elektrische kant, kan je op zoveel manieren spelen met energie-inzet en motormodi. Je kan het ware potentieel van je wagen op talloze manieren maskeren. Daardoor is het voor ons bijna onmogelijk om exact te weten waar we staan.”

Leclerc ziet Red Bull voorlopig voorop

Toch waagt Leclerc zich aan een eerste inschatting. “Wat ik tot nu toe heb gezien, is dat Red Bull indrukwekkend oogt, zeker hier in Bahrein. Mercedes laat ook sterke dingen zien, maar ik heb het gevoel dat zij nog meer achter de hand houden. Dat verwacht ik ook van hen. McLaren is wat moeilijker te lezen.”

Volgens Leclerc lijkt Ferrari voorlopig net achter de twee grootmachten te zitten. “Als ik nu moet rangschikken, dan zet ik Red Bull en Mercedes vooraan en wij daar net achter. Maar het verschil oogt niet enorm groot. Het belangrijkste is dat wij ons programma hebben afgewerkt zonder betrouwbaarheidsproblemen. Dat is een solide basis om verder op te bouwen.”