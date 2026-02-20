user icon
Leclerc vreest Verstappen en Mercedes: "Ferrari staat daar net achter"

Leclerc vreest Verstappen en Mercedes: "Ferrari staat daar net achter"

Charles Leclerc denkt dat de grote reglementswijziging voor 2026 momenteel vooral één effect heeft: mist creëren. Volgens de Ferrari-coureur gebruiken teams de compleet nieuwe power units als ideaal rookgordijn om hun echte snelheid te verbergen in aanloop naar de seizoensopener in Australië.

Hoewel de nieuwe wagens voor 2026 visueel al voor spektakel zorgen, draait het echte spel zich volgens Leclerc af onder de motorkap. Discussies over compressieverhoudingen en starttoerentallen zorgen voor achterdocht in de paddock, maar harde conclusies trekken? Dat is volgens hem voorlopig onmogelijk.

‘Iedereen probeert de druk door te schuiven’

Leclerc ziet hoe teams elkaar aanwijzen als favoriet. “Op dit moment probeert iedereen de bal in het kamp van de concurrent te leggen. Dat is elk jaar zo tijdens de tests, maar nu nog meer. Het is gewoon extreem moeilijk om te weten wie écht sterk staat.”

De Monegask wijst vooral naar de nieuwe hybridecomponenten. “Met deze generatie motoren, en zeker met de sterkere elektrische kant, kan je op zoveel manieren spelen met energie-inzet en motormodi. Je kan het ware potentieel van je wagen op talloze manieren maskeren. Daardoor is het voor ons bijna onmogelijk om exact te weten waar we staan.”

Leclerc ziet Red Bull voorlopig voorop

Toch waagt Leclerc zich aan een eerste inschatting. “Wat ik tot nu toe heb gezien, is dat Red Bull indrukwekkend oogt, zeker hier in Bahrein. Mercedes laat ook sterke dingen zien, maar ik heb het gevoel dat zij nog meer achter de hand houden. Dat verwacht ik ook van hen. McLaren is wat moeilijker te lezen.”

Volgens Leclerc lijkt Ferrari voorlopig net achter de twee grootmachten te zitten. “Als ik nu moet rangschikken, dan zet ik Red Bull en Mercedes vooraan en wij daar net achter. Maar het verschil oogt niet enorm groot. Het belangrijkste is dat wij ons programma hebben afgewerkt zonder betrouwbaarheidsproblemen. Dat is een solide basis om verder op te bouwen.”

Larry Perkins

Posts: 63.070

Dat wordt een ongekend heftige strijd in Q1 in Melbourne om op p22 te eindigen.
Of iedereen start zelfs vanuit de pitstraat...

  • 1
  • 20 feb 2026 - 13:09
  • Williams_F1

    Posts: 1.349

    ik gok op williams als 6e team..:)

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 12:53
    • Damon Hill

      Posts: 19.690

      Maar wie zet je dan op 5? Want de top 4 zal ongetwijfeld bestaan uit Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari (niet per se in die volgorde) en daarachter een gat, maar zeker niet Aston Martin op 5.... die staan meer stil dan ze rijden en lijken niet per se snel. Dus ik ben benieuwd wie je dan op 5 zet ;).

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 13:18
    • Williams_F1

      Posts: 1.349

      Racing bulls of Haas..
      en jij?

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 14:07
    • Damon Hill

      Posts: 19.690

      @Williams,
      Ik kijk niet eens heel gek op als Alpine, dankzij hun Mercedes motor, best snel zijn en qua pace eigenijk het 5e team zijn, althans... aan het begin van het seizoen dan. Aan de andere kant is hun rijdersduo wel zwakker dan die van Williams.

      Haas zit er denk ik ook niet slecht bij, maar ik heb het idee... en dit is puur een voorgevoel dat ik niet kan onderbouwen, dat de teams met een Mercedes motor dat ding straks het verst open kunnen schroeven.

      Ik zou nu iets zeggen als dit (voor de start van het seizoen):
      1. Mercedes
      2/3/4. Ferrari/McLaren/Red Bull
      5/6/7. Alpine/Williams/Haas
      8. Racing Bulls
      9. Aston Martin
      10. Audi
      11. Cadillac

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 14:18
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.992

      Damon Hill
      Lijkt me een keurige voorspelling inderdaad.
      Misschien 2. Ferrari/McLaren/Red Bull in plaats van 2/3/4. Ferrari/McLaren/Red Bull of zelfs 1. Ferrari/McLaren/Red Bull/Mercedes (niet per se in deze volgorde)

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 15:06
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 855

    Hahaha...

    McLaren zegt dat zij achter ligt op de rest...
    Ferrari vreest Red Bull...
    Mekis weet zeker dat zij vooralsnog het vierde team zijn...
    Mercedes ziet inmiddels dat zij vooraan goed meedoen...

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 13:00
    • BelF1Fanatic

      Posts: 312

      Tot de lichtjes uitgaan!
      Dan wordt bla bla, da da 👋🏼

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 15:01
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.992

      Niemand wil favorietenrol zo te zien. Beter jezelf alvast coveren in geval als. Zijn de aandeelhouders ook niet zo boos enz. :-)

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 15:02
    • Remco_F1

      Posts: 3.286

      P22? De verwachtingen zijn dat AM niet kan starten in de eerste race 😜

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 13:28
  • Wingleader

    Posts: 3.367

    Zandzakken in de aanbieding in Baghrein blijkbaar. Ik voorspel een heel sterk Ferrari.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 14:59

