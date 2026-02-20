Toto Wolff heeft zich wederom uitgesproken over het omstreden voorstel van de FIA om halverwege het seizoen de regels rond de nieuwe krachtbronnen aan te passen. De Mercedes-baas geeft toe dat hij er “filosofisch” niet achter staat, maar benadrukt dat zijn team bereid is zich neer te leggen bij de beslissing.

De discussie draait om de compressieverhouding van de nieuwe motoren voor 2026. Rivale fabrikanten vrezen dat Mercedes een voordeel kan halen uit een mogelijke maas in de wet. De FIA wil daarom tijdens de zomerstop een aanpassing doorvoeren, al moeten ook onder meer Ferrari, Red Bull, Honda en Audi daarmee instemmen.

Wolff nuanceert eerdere harde standpunt

Waar Wolff eerder fel reageerde op het plan, klinkt hij nu opvallend gematigder. “We hebben altijd gezegd dat dit eigenlijk een storm in een glas water is. Er kwamen cijfers naar voren en als die echt zouden kloppen, dan begrijp ik waarom teams zich zorgen maken. Maar uiteindelijk is het de strijd niet waard”, stelt hij tegenover Sky Sports.

Volgens de Oostenrijker verandert de aanpassing weinig voor Mercedes. “Of de regels zo blijven of worden aangepast, het heeft voor ons nauwelijks impact. We willen ook gewoon een goede partner zijn binnen de sport. Daarom zijn we van mening veranderd en staan we open voor een compromis.”

‘Het moet een eerlijk speelveld blijven’

Toch houdt Wolff zijn twijfels bij het proces. “Filosofisch gezien ben ik geen fan van regels die tijdens een seizoen worden aangepast. Normaal gezien stel je duidelijke kaders op en respecteer je die. Maar als vier motorfabrikanten samen druk zetten, wat is dan het alternatief? Willen we echt protesteren in Melbourne? Dat is niet wat wij voor ogen hebben.”

De Mercedes-baas benadrukt dat de voorgestelde wijziging volgens hem vooral voor duidelijkheid zal zorgen. “Als de motor zowel koud als warm aan dezelfde limieten moet voldoen, dan heeft niemand nog een voordeel. De andere teams wilden net het tegenovergestelde, waardoor er in bepaalde situaties ruimte zou ontstaan. Op deze manier wordt het gewoon een eerlijk spel voor iedereen.”