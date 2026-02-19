user icon
Verstappen schiet uit de startblokken in Bahrein

Verstappen schiet uit de startblokken in Bahrein

Max Verstappen heeft een goede start van de dag achter de rug in Bahrein. Verstappen krijgt vandaag de hele dag de tijd van Red Bull om zoveel mogelijk meters te maken met zijn nieuwe RB22. Vooralsnog loopt alles op rolletjes, en kan hij Lando Norris bijhouden.

Verstappen moest gisteren toekijken hoe zijn teamgenoot Isack Hadjar een lastige ochtendsessie beleefde. De Fransman kwam vroeg de baan op, maar stond daarna lange tijd binnen vanwege een probleem. Hadjar kwam in de ochtend niet verder dan dertien rondjes, en had het geluk dat hij ook in de middag moest rijden. Hij verloor veel kostbare tijd, en wist uiteindelijk net iets meer dan een volledige raceafstand te rijden.

Verstappen nam vandaag het stuurtje van Hadjar over, en kende direct een goede start van de dag. De viervoudig wereldkampioen noteerde een aantal snelle rondjes, en kwam net te kort om de snelste tijd af te pakken van regerend wereldkampioen Lando Norris. Bij Red Bull hebben ze wat terrein goed te maken na gisteren, en dat lijkt te werken.

Productief eerste uur

Na ruim een uur had Verstappen twintig rondjes gereden, en daarmee was hij één van de meest productieve coureurs van de dag. Naast Verstappen wisten ook Norris en Mercedes-coureur George Russell de grens van twintig rondjes te overschrijden. Verder was het na het eerste uurtje rustig, en waren de meeste teams en coureurs de baan in Sakhir al opgekomen.

Wie kende een slechte ochtend?

Het team dat geen goede ochtend kende, was wederom Cadillac. Net als gisteren stond de nieuwe Amerikaanse renstal vooral in de pits, en Valtteri Bottas heeft tot nu toe nog geen meter gereden op deze tweede testdag. Bij Red Bull zullen ze zich er niet druk om maken, want Cadillac geldt niet als een directe concurrent. Ze zullen nu tevreden zijn, want de ochtend is goed verlopen en ze horen vooralsnog bij één van de beste teams van de ochtend.

f(1)orum

Posts: 9.531

RBR vooralsnog het beste in sector 3. Bovendien Max op C3 en Norris op C4, dus idd een goede start voor RBR.

  • 1
  • 19 feb 2026 - 09:31
Max Verstappen Red Bull Racing F1 Test Bahrein 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.531

    RBR vooralsnog het beste in sector 3. Bovendien Max op C3 en Norris op C4, dus idd een goede start voor RBR.

    • + 1
    19 feb 2026 - 09:31
  • Williams_F1

    Posts: 1.345

    lekker hoor, kilometers maken!

    • + 0
    19 feb 2026 - 10:17
  • Dale U

    Posts: 1.822

    Heb altijd het gevoel dat de RB crew net iets beter en nog net iets gemotiveerder zijn en mogelijk iets meer druk voelen, als het de dag van Verstappen is. Dat dwingt Max af, zal wel zijn status zijn.

    • + 1
    19 feb 2026 - 11:05

