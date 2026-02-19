Max Verstappen maakt zich allerminst zorgen over de nieuwe startprocedure in de Formule 1. Waar McLaren-teambaas Andrea Stella sprak van een mogelijk veiligheidsprobleem, ziet de Nederlander vooral een kwestie van gewenning. Volgens de viervoudig wereldkampioen is er geen reden tot paniek richting het seizoen 2026.

De discussie ontstond na proefstarts tijdens de eerste testweek in Bahrein. Verschillende wagens bleven bij het doven van de lichten even staan en één auto schoot zelfs in anti-stall. Door het verdwijnen van de MGU-H moeten coureurs nu zelf de turbo op toeren houden met de V6-motor, wat de startprocedure langer en technischer maakt.

Verstappen ziet geen veiligheidsprobleem

Tijdens de persconferentie kreeg Verstappen de vraag of de langere procedure volgens hem gevaarlijker is. Zijn antwoord was duidelijk en nuchter. De Red Bull Racing-coureur ziet geen verhoogd risico en beschouwt het vooral als een aanpassing waar iedereen mee moet leren omgaan.

Op zijn kenmerkend droge manier pareerde hij de bezorgdheid. “Als iemand zich onveilig voelt, kan hij altijd vanuit de pitstraat starten”, klonk het op de persconferentie in Bahrein. Daarmee maakte Verstappen duidelijk dat hij het probleem niet groter maakt dan het is. Hij kreeg bijval van Lewis Hamilton, die heel hard moest lachen.

‘Gewoon aanpassen aan de nieuwe realiteit’

Volgens Verstappen horen technische veranderingen nu eenmaal bij een nieuwe generatie auto’s. De starts zullen anders zijn dan voorheen, maar dat betekent volgens hem niet dat de situatie gevaarlijk is. Teams en coureurs moeten zich simpelweg aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Met zijn reactie schuift Verstappen de oproep tot ingrijpen van tafel. Voor de Nederlander is het geen veiligheidskwestie, maar een technisch detail dat vanzelf wordt opgelost naarmate de teams meer ervaring opdoen met de nieuwe power units.

Verstappen is in vorm als het gaat om publiekelijk de lachers weer op zijn hand te krijgen. De viervoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport haalde vorige week al de meeste voorpagina's, door te zeggen dat de nieuwe F1-auto's meer lijken op 'Formule E op steroïden'.