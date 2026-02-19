user icon
Verstappen maakt korte metten met startprocedure: "Dan kom je vanuit de pitlane"

Max Verstappen maakt zich allerminst zorgen over de nieuwe startprocedure in de Formule 1. Waar McLaren-teambaas Andrea Stella sprak van een mogelijk veiligheidsprobleem, ziet de Nederlander vooral een kwestie van gewenning. Volgens de viervoudig wereldkampioen is er geen reden tot paniek richting het seizoen 2026.

De discussie ontstond na proefstarts tijdens de eerste testweek in Bahrein. Verschillende wagens bleven bij het doven van de lichten even staan en één auto schoot zelfs in anti-stall. Door het verdwijnen van de MGU-H moeten coureurs nu zelf de turbo op toeren houden met de V6-motor, wat de startprocedure langer en technischer maakt.

Verstappen ziet geen veiligheidsprobleem

Tijdens de persconferentie kreeg Verstappen de vraag of de langere procedure volgens hem gevaarlijker is. Zijn antwoord was duidelijk en nuchter. De Red Bull Racing-coureur ziet geen verhoogd risico en beschouwt het vooral als een aanpassing waar iedereen mee moet leren omgaan.

Op zijn kenmerkend droge manier pareerde hij de bezorgdheid. “Als iemand zich onveilig voelt, kan hij altijd vanuit de pitstraat starten”, klonk het op de persconferentie in Bahrein. Daarmee maakte Verstappen duidelijk dat hij het probleem niet groter maakt dan het is. Hij kreeg bijval van Lewis Hamilton, die heel hard moest lachen.

‘Gewoon aanpassen aan de nieuwe realiteit’

Volgens Verstappen horen technische veranderingen nu eenmaal bij een nieuwe generatie auto’s. De starts zullen anders zijn dan voorheen, maar dat betekent volgens hem niet dat de situatie gevaarlijk is. Teams en coureurs moeten zich simpelweg aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Met zijn reactie schuift Verstappen de oproep tot ingrijpen van tafel. Voor de Nederlander is het geen veiligheidskwestie, maar een technisch detail dat vanzelf wordt opgelost naarmate de teams meer ervaring opdoen met de nieuwe power units. 

Verstappen is in vorm als het gaat om publiekelijk de lachers weer op zijn hand te krijgen. De viervoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport haalde vorige week al de meeste voorpagina's, door te zeggen dat de nieuwe F1-auto's meer lijken op 'Formule E op steroïden'.

Maximo

Posts: 9.802

Het is natuurlijk een grappig bedoelde opmerking van Max in reactie op Lando en Russell die er zo dramatisch over doen waarbij Russel over de klachten van Max over het anti-racen lift & coast dat Max dan maar naar de Nurburgring moet gaan met de GT3.

Ik vind het wel komisch dat je een grote(re) ... [Lees verder]

  • 7
  • 19 feb 2026 - 09:49
  • Politik

    Posts: 9.736

    Nou, diversen auto's vanuit de pit.
    Verstappen zelf op de Nordschleife.
    Het wordt dunnetjes op de startgrid

    • + 2
    • 19 feb 2026 - 07:43
    • Maximo

      Posts: 9.802

      Het is natuurlijk een grappig bedoelde opmerking van Max in reactie op Lando en Russell die er zo dramatisch over doen waarbij Russel over de klachten van Max over het anti-racen lift & coast dat Max dan maar naar de Nurburgring moet gaan met de GT3.

      Ik vind het wel komisch dat je een grote(re) groep aan ervaren racers hebt zoals Lewis, Max, Alonso, Botas, Perez en nog meer die de nieuwe regels anti-race vinden en dan Lando en Russel die het anti-racen voor lief nemen en lopen te klagen over de start procedure.

      De echte racers contra de huilebalken. 

      • + 7
      • 19 feb 2026 - 09:49
    • Politik

      Posts: 9.736

      Die opmerking is zeker grappig van Max, vandaar dat ik er op inspring.

      Je hebt het over dat ze klagen over de startprocedure, dat is in mijn ogen wel heel ongenuanceerd.
      Ze maken zich zorgen over de veiligheid en zijn bang voor ongelukken t.g.v. stilstaande auto's bij de start.
      Das wel.heel iets anders dan klagen hè.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 10:30
  • Larry Perkins

    Posts: 63.041

    Voilà...

    Max Verstappen SAVAGE Response to “Unsafe” 2026 F1 Race Starts
    (2,07 minuten)

    https://youtu.be/CaWPxfZWU2I

    Avec plaisir!

    • + 3
    • 19 feb 2026 - 08:13
    • Larry Perkins

      Posts: 63.041

      F1 Drivers Interviews Bahrain Testing Week 2 | DAY 1 | F1 2026
      (11,07 minuten)
      https://youtu.be/Lgm357T3g9k

      Team Principals Interviews Bahrain Testing Week 2 | DAY 1 | F1 2026
      (9,10 minuten)
      https://youtu.be/ZHZqtbJWwAE

      Max Verstappen yapping & chilling together with more F1 Drivers during photoshoot | Testing BTS
      (5,37 minuten)
      https://youtu.be/ZwSQALKLpeU

      • + 4
      • 19 feb 2026 - 08:44
    • Maximo

      Posts: 9.802

      Larry, eerder was het nog wel grappig, maar ga je nu werkelijk 9 van de 10 posts besteden aan joetoep linkjes?

      De rest hier is ook allemaal bekend met joetoep hoor.

      • + 2
      • 19 feb 2026 - 09:51
    • Billgates307

      Posts: 9.468

      @Maximo, Larry mag toch zeker zelf bepalen wat hij hier post? Of ben jij van de GPvandaagPolitie?

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 10:45
  • Schumi86

    Posts: 591

    Gewoon rollende start achter safety car.

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 08:20
    • da_bartman

      Posts: 6.422

      Je maakt een grapje,...... hoop ik

      • + 2
      • 19 feb 2026 - 09:04
  • NicoS

    Posts: 20.142

    Teams zijn innovatief genoeg dat dit probleem wel wordt opgelost.
    Kan mij herinneren dat de F2 ook problemen had met de start toen er nieuwe motoren werden geïntroduceerd.
    Als ze capabel genoeg zijn om foefjes te bedenken voor van alles en nog wat, moet dit geen problemen zijn.
    Schijnt ook dat niet elk team er problemen mee heeft.

    • + 1
    • 19 feb 2026 - 09:15
    • Pietje2013

      Posts: 9.163

      Iedere rijder kan het overkomen. Als je nu de start verprutst door te weinig toeren, dan ligt je niet alleen laatste, maar gewoon 3 bochten achter. Zo langzaam kom je weg. Er is geen MGU-H meer om de turbo op te spoelen en de accu kun je pas vanaf 50km/h gebruiken. Er is dus een redelijk gevaar op een startcrash. Mits zonder gewonden is het natuurlijk wel mooi voor ons kijkers.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 09:42
  • Wingleader

    Posts: 3.364

    Terechte sneer van Verstappen richting McLaren na het kinderlijke commentaar van Norris.

    • + 3
    • 19 feb 2026 - 09:53
    • Aajd Flupke

      Posts: 82

      Vergeet ugly George vooral niet 😉

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 12:56
  • schwantz34

    Posts: 41.802

    Tijdens de testdagen kan iedereen zoveel proefstarts maken als die maar wil, dus niet zeuren maar gewoon finetunen en perfectioneren die handel.

    • + 4
    • 19 feb 2026 - 10:16

show sidebar