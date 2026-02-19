Toto Wolff heeft keihard uitgehaald nadat hij en Mercedes beschuldigt worden van een illegale auto. De teambaas en CEO van het Duitse merk stierde zojuist vol ongeloof door de paddock tijdens de wintertest in Bahrein. Daar liet hij weinig heel van de suggesties dat de motor en benzine van de W17 niet aan de regels zouden voldoen.

Het is misschien wel de meest voorkomende term de afgelopen weken in de Formule 1-paddock: De compressietruc van Mercedes. Volgens het reglement is een compressieverhouding van 16:1 toegestaan, maar volgens de geluiden vanuit de paddock beschikken George Russell en Andrea Kimi Antonelli over een 18:1 beschikken. Met name bij hoge temperaturen zou dit voorkomen. Inmiddels hebben er meerdere vergaderingen plaatsgevonden - ook met andere fabrikanten - en bracht de FIA eerder deze week een statement uit.

Wolff woedend op rest van de paddock

De aantijgingen van onder andere Red Bull Racing, Ferrari en Audi zouden bij Wolff in het verkeerde keelgat zijn geschoten. "Verhalen dat wij een illegale motor zouden hebben zijn bullshit. Net als dat onze brandstof niet zou voldoen", zo citeerde Erik van Haren, F1-journalist van de Telegraaf.

Maar Wolff ging zelfs nog verder in zijn tirade. Volgens de Oostenrijker zijn hij en Mercedes continu het mikpunt in de paddock. "Misschien komt er morgen weer iets anders, wellicht dat ik in de Epstein-files sta… Al heb ik nu al spijt van die opmerking", voegde hij daar furieus aan toe.

Toto Wolff: — Erik van Haren (@ErikvHaren) February 19, 2026

Russell gaat als een raket

De FIA maakte in het statement niet geheel duidelijk of er sancties zullen volgen voor het team van Mercedes. Wel is duidelijk dat het bestuurlijk orgaan van de koningsklasse in de autosport een verzoek heeft ingediend om de regels aan te passen. Of dat in het voor- of nadeel zal spelen voor Wolff zijn team, zal nog moeten blijken.

Voor Mercedes zal het desastreus zijn als zij afscheid nemen van de 18:1 verhouding. Het is allemaal nog speculatief, maar Russell ging tot dusver als een raket tijdens de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein. Menig expert vanuit de paddock schoof de Engelsman dan ook naar voren als voornaamste kandidaat om wereldkampioen te worden.