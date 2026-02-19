user icon
Wolff woedend na Mercedes-controverse: "Wellicht dat ik morgen in de Epstein-files sta"

Wolff woedend na Mercedes-controverse: "Wellicht dat ik morgen in de Epstein-files sta"

Toto Wolff heeft keihard uitgehaald nadat hij en Mercedes beschuldigt worden van een illegale auto. De teambaas en CEO van het Duitse merk stierde zojuist vol ongeloof door de paddock tijdens de wintertest in Bahrein. Daar liet hij weinig heel van de suggesties dat de motor en benzine van de W17 niet aan de regels zouden voldoen.

Het is misschien wel de meest voorkomende term de afgelopen weken in de Formule 1-paddock: De compressietruc van Mercedes. Volgens het reglement is een compressieverhouding van 16:1 toegestaan, maar volgens de geluiden vanuit de paddock beschikken George Russell en Andrea Kimi Antonelli over een 18:1 beschikken. Met name bij hoge temperaturen zou dit voorkomen. Inmiddels hebben er meerdere vergaderingen plaatsgevonden - ook met andere fabrikanten - en bracht de FIA eerder deze week een statement uit. 

Wolff woedend op rest van de paddock 

De aantijgingen van onder andere Red Bull Racing, Ferrari en Audi zouden bij Wolff in het verkeerde keelgat zijn geschoten. "Verhalen dat wij een illegale motor zouden hebben zijn bullshit. Net als dat onze brandstof niet zou voldoen", zo citeerde Erik van Haren, F1-journalist van de Telegraaf. 

Maar Wolff ging zelfs nog verder in zijn tirade. Volgens de Oostenrijker zijn hij en Mercedes continu het mikpunt in de paddock. "Misschien komt er morgen weer iets anders, wellicht dat ik in de Epstein-files sta… Al heb ik nu al spijt van die opmerking", voegde hij daar furieus aan toe. 

 

Russell gaat als een raket 

De FIA maakte in het statement niet geheel duidelijk of er sancties zullen volgen voor het team van Mercedes. Wel is duidelijk dat het bestuurlijk orgaan van de koningsklasse in de autosport een verzoek heeft ingediend om de regels aan te passen. Of dat in het voor- of nadeel zal spelen voor Wolff zijn team, zal nog moeten blijken. 

Voor Mercedes zal het desastreus zijn als zij afscheid nemen van de 18:1 verhouding. Het is allemaal nog speculatief, maar Russell ging tot dusver als een raket tijdens de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein. Menig expert vanuit de paddock schoof de Engelsman dan ook naar voren als voornaamste kandidaat om wereldkampioen te worden.

KiekisNL

Posts: 2.216

Ik last elders (weet niet meer waar rm of het ook waar is) dat ze vanaf augustus de compressie meting ook willen gaan uitvoeren bij 130 gr celsius.

Ben benieuwd waar deze saga gaat eindigen.
Maar het feit dat toto woest is duidelijk wel dat ze iets gedaan hebben wat wellicht in het grijs gebied...

  • 12
  • 19 feb 2026 - 13:29
Reacties (23)

Login om te reageren
  • KiekisNL

    Posts: 2.216

    Ik last elders (weet niet meer waar rm of het ook waar is) dat ze vanaf augustus de compressie meting ook willen gaan uitvoeren bij 130 gr celsius.

    Ben benieuwd waar deze saga gaat eindigen.
    Maar het feit dat toto woest is duidelijk wel dat ze iets gedaan hebben wat wellicht in het grijs gebied ligt maar niet in de geest van de regels is....

    • + 12
    • 19 feb 2026 - 13:29
    • Maximo

      Posts: 9.804

      Ja dat klopt en er zijn ook al oud F1 techneuten dat dit een halve maatregel kan zijn omdat 130 graden niet zo heeft is en de Mercedes motor daar nu al aan voldoet.
      Het maakt het dan voor de andere fabrikanten alleen maar lastiger om hetzelfde na te bouwen.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 13:58
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.868

      Wat is de werktemperatuur van een F1-wagen eigenlijk? De test waarbij niets afwijkends is gemeten was bij 110 graden overigens.

      En Wolff moet niet zo miepen natuurlijk. Als er niets illegaals op de wagen zit, dan maakt de wijze van meten nooit uit.

      • + 2
      • 19 feb 2026 - 14:24
    • DRS-zone

      Posts: 422

      Precies. Als Toto op zijn staart wordt gezeten doet hij altijd vervelend en wordt hij boos

      • + 5
      • 19 feb 2026 - 14:26
  • Regenrace

    Posts: 2.311

    Niet zo dramatisch doen. 12 miljoen mensen staan in die Epstein files.

    • + 1
    • 19 feb 2026 - 13:35
    • misstappen

      Posts: 3.475

      nee, het is heel normaal dat je er in staat...... tjonge

      • + 4
      • 19 feb 2026 - 13:57
    • Maximo

      Posts: 9.804

      Ik voel mij zelfs een beetje buitengelsoten doordat ik er niet in sta

      • + 4
      • 19 feb 2026 - 13:59
    • The Wolf

      Posts: 106

      @Maximo
      Als binnenkort de @Ouw-sjagrijn files openbaar worden gemaakt dan zijn er hier een hoop de sjaak

      • + 8
      • 19 feb 2026 - 14:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.515

      De files die ik in het bezit heb gaan pas over dertig jaar openbaar worden door 'n tijdslot wat ik heb ingebouwd Wolf.

      Tegen die tijd is iedereen al over de 65/70.

      En alles is met in en toestemming gebeurt....en anders sloeg ik die toestemming er wel in haha.

      Alle gezichten zijn geblurd, behalve die van Natte Nel senior en junior.

      • + 2
      • 19 feb 2026 - 14:19
    • SennaS

      Posts: 11.513

      als je er niet in staat hoor je er niet bij, lijkt het.

      • + 2
      • 19 feb 2026 - 14:21
  • Williams_F1

    Posts: 1.346

    Epstein racing team?

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 13:41
    • SennaS

      Posts: 11.513

      Maar dan wel met een leeftijdsgrens he.

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 14:21
  • Joeppp

    Posts: 8.298

    De verhouding 1 op 16 heeft in de Epstein files een hele andere betekenis.

    • + 6
    • 19 feb 2026 - 13:45
    • skibeest

      Posts: 2.018

      maar als 1 op 16 kan wat is dan het probleem met 18? Gang bang blijft gang bang

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 13:54
    • Joeppp

      Posts: 8.298

      Ik zat meer aan de leeftijd te denken...

      • + 1
      • 19 feb 2026 - 15:22
  • SennaS

    Posts: 11.513

    Als Russell als een raket gaat hoe snel gaat Max dan wel niet? Rocketship?

    • + 2
    • 19 feb 2026 - 14:20
  • Babs

    Posts: 216

    Prima Toto, arresteren ze jou toch ook gewoon.

    • + 1
    • 19 feb 2026 - 14:49
  • 919

    Posts: 3.990

    "Misschien komt er morgen weer iets anders, wellicht dat ik in de Epstein-files sta… Al heb ik nu al spijt van die opmerking"

    Maak dan GVD zo een opermerking dan ook niet!!!!

    • + 2
    • 19 feb 2026 - 15:08
  • jd2000

    Posts: 7.595

    Wat een calimero gedrag. Ze zijn het mikpunt in de paddock. Een controversieel ontwerp roept nou eenmaal vragen op. Epstein er bij halen... rare opmerking van deze best wel intelligente man.

    • + 4
    • 19 feb 2026 - 15:32
  • Need5Speed

    Posts: 3.533

    Hij is zo boos dat hij moet oppassen dat hij straks niet in de Roodkapje-files staat!

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 15:39
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.515

    Deze motor is met toestemming van de FIA gebouwd terwijl ze bij de FIA wisten over de verhoudingen en hun goedkeuring kregen.
    Dan moeten ze bij de FIA hun rug recht houden en zeggen tegen de andere motoren bouwers dat ze hun shit op orde moeten brengen en niet moeten zeuren.

    • + 3
    • 19 feb 2026 - 16:07
    • HarryLam

      Posts: 5.281

      Zo is dat Ouw, en dat Russel als een raket gaat ligt toch echt aan Russel, want er zijn nog 7 anderen met een Merc blokje.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 16:40
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.515

      Kan zomaar zijn dat Williams of Alpine de betere auto hebben gebouwd Harry.

      Maar idd, ik beschouw vriend wel de betere rijder tegenover alle rijders die met 'n Mercedes motor rondrijdt.

      • + 0
      • 19 feb 2026 - 17:00

show sidebar