Hadjar opvallend positief over nieuwe Red Bull-bolide

Hadjar opvallend positief over nieuwe Red Bull-bolide

Isack Hadjar is bezig met zijn eerste weken als coureur van Red Bull Racing. De jonge Fransman kijkt vandaag toe, maar mocht gisteren de hele dag in actie komen voor Red Bull. Hadjar stelt dat hij zich goed voelt, en dat het gevoel al beter is dan een week geleden.

Hadjar werd eind vorig jaar aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Hij is de vervanger van Yuki Tsunoda, die is teruggezet naar de reservebank. Het zitje naast Verstappen geldt als één van de moeilijkste posities in de sport. Veel coureurs sneuvelden, en aan Hadjar is het nu de taak om te laten zien dat hij Verstappen wél kan bijhouden en helpen.

Hadjar crashte eind vorige maand tijdens de besloten testweek in Barcelona, maar kon daarna weer op snelheid komen. Vorige week kon hij veel meters maken tijdens de eerste testweek in Bahrein, en deze week krijgt hij ook weer de kans om veel te rijden. Gisteren stond hij echter vrijwel de hele ochtend binnen vanwege grote problemen, in de middag wist hij de verloren tijd enigszins goed te maken.

Hoe is het gevoel?

Hadjar heeft het in ieder geval naar zijn zin bij Red Bull. De jonge Fransman jubelde van vreugde toen hij terugkeek op de eerste dag van deze testweek: "Net als vorige week hadden we een ietwat trage start van de dag, maar we hebben het maximale uit de middag weten te halen. Ik voel me nu al beter in de auto dan vorige week!"

Wat is er beter volgens Hadjar?

Hadjar stelt dat voor zijn gevoel de balans van de nieuwe Red Bull-bolide is verbeterd. Hij gaat verder met zijn opvallende lofzang: "Ik heb nu een beter beeld weten te krijgen van de balans, en dat stemt me enorm tevreden. Er is echter nog genoeg dat we kunnen verbeteren, maar dit is in ieder geval wel een goede stap."

Hadjar zal morgen weer plaatsnemen in de RB22, vandaag krijgt Max Verstappen de hele dag de kans om te rijden.

Isack Hadjar Red Bull Racing F1 Test Bahrein 2026

