De derde en laatste testdag van de testweek in Bahrein is een feit. Op het circuit van Sakhir werd de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli . Achter hem gingen de tweede en derde tijd naar George Russell en Lewis Hamilton.

Voor Max Verstappen zat de testweek er na de ochtendsessie op. De viervoudig wereldkampioen wist in de ochtend 61 rondjes te rijden, en hij stapte aan het begin van de middag al in zijn vliegtuig om terug te reizen naar zijn woonplaats Monaco. Bij Red Bull nam Isack Hadjar plaats in de nieuwe RB22, en hij kon direct aan de bak.

Red Bull deed namelijk niet rustig aan, en Hadjar wist veel rondjes te rijden in de middagsessie. Hij kende geen problemen, maar maakte in het laatste halfuurtje wel een opmerkelijke blunder toen hij weer de pitlane in kwam rijden. Hij stopte doodleuk bij de pitbox van Mercedes, waar men zich afvroeg wat de vrolijke Fransman kwam doen.

Wat was er aan de hand bij Mercedes?

Bij Mercedes leek alles weer wat minder te gaan, want het duurde ruim een uur voordat Andrea Kimi Antonelli de baan op kwam. Het was pijnlijk voor de Italiaan, die door problemen al weinig rondjes had kunnen rijden in de eerste twee dagen. Nog pijnlijker was dat zijn teamgenoot George Russell in de ochtend wél productief kon zijn. De Brit had de snelste tijd van de dag genoteerd, maar daar dook Antonelli in de middagsessie onderdoor.

De jonge Italiaan reed een aantal snelle tijden, en deelde daarmee een waarschuwing uit aan de concurrentie. Bij Red Bull zien ze Mercedes als de favoriet, terwijl ze bij Mercedes naar Red Bull wijzen. Wie de echte favoriet is, moet nog blijken. Naast Red Bull en Mercedes maken ook bijvoorbeeld Ferrari en McLaren veel indruk tijdens deze testdagen. Ze reden ook vandaag veel rondjes, en de rondetijden zagen er ook competitief uit.

Problemen voor Hamilton

Voor Ferrari ging echter niet alles naar de wens in deze testsessie, want in de laatste tien minuten kwam Lewis Hamilton stil te staan. De Brit parkeerde zijn wagen naast de baan, en werd een ridder te voet. Zijn competitieve dag kwam hiermee op een teleurstellende wijze ten einde. Wat er precies aan de hand was, was niet helemaal duidelijk. De kans is groot dat Ferrari hem uit voorzorg heeft laten stoppen, de bolide werd in ieder geval zonder veel moeite aan de kant geparkeerd.

Het einde van de week

Hamiltons probleem zorgde ervoor dat de sessie met een anticlimax ten einde kwam. Ze moesten immers even wachten voordat ze weer konden rijden, en de runplans van de teams werden op deze manier ernstig verstoord. Het was een smetje op de dag, die verder eigenlijk probleemloos verliep. Het testen is nu nog niet voorbij, want de teams en coureurs melden zich volgende week weer in Bahrein voor de derde en laatste testweek van het jaar.