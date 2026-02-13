user icon
Snel Mercedes laat Red Bull schrikken, problemen voor Ferrari en Hamilton

De derde en laatste testdag van de testweek in Bahrein is een feit. Op het circuit van Sakhir werd de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli . Achter hem gingen de tweede en derde tijd naar George Russell en Lewis Hamilton.

Voor Max Verstappen zat de testweek er na de ochtendsessie op. De viervoudig wereldkampioen wist in de ochtend 61 rondjes te rijden, en hij stapte aan het begin van de middag al in zijn vliegtuig om terug te reizen naar zijn woonplaats Monaco. Bij Red Bull nam Isack Hadjar plaats in de nieuwe RB22, en hij kon direct aan de bak.

7 feb
12 feb

Red Bull deed namelijk niet rustig aan, en Hadjar wist veel rondjes te rijden in de middagsessie. Hij kende geen problemen, maar maakte in het laatste halfuurtje wel een opmerkelijke blunder toen hij weer de pitlane in kwam rijden. Hij stopte doodleuk bij de pitbox van Mercedes, waar men zich afvroeg wat de vrolijke Fransman kwam doen.

Wat was er aan de hand bij Mercedes?

Bij Mercedes leek alles weer wat minder te gaan, want het duurde ruim een uur voordat Andrea Kimi Antonelli de baan op kwam. Het was pijnlijk voor de Italiaan, die door problemen al weinig rondjes had kunnen rijden in de eerste twee dagen. Nog pijnlijker was dat zijn teamgenoot George Russell in de ochtend wél productief kon zijn. De Brit had de snelste tijd van de dag genoteerd, maar daar dook Antonelli in de middagsessie onderdoor.

De jonge Italiaan reed een aantal snelle tijden, en deelde daarmee een waarschuwing uit aan de concurrentie. Bij Red Bull zien ze Mercedes als de favoriet, terwijl ze bij Mercedes naar Red Bull wijzen. Wie de echte favoriet is, moet nog blijken. Naast Red Bull en Mercedes maken ook bijvoorbeeld Ferrari en McLaren veel indruk tijdens deze testdagen. Ze reden ook vandaag veel rondjes, en de rondetijden zagen er ook competitief uit.

Problemen voor Hamilton

Voor Ferrari ging echter niet alles naar de wens in deze testsessie, want in de laatste tien minuten kwam Lewis Hamilton stil te staan. De Brit parkeerde zijn wagen naast de baan, en werd een ridder te voet. Zijn competitieve dag kwam hiermee op een teleurstellende wijze ten einde. Wat er precies aan de hand was, was niet helemaal duidelijk. De kans is groot dat Ferrari hem uit voorzorg heeft laten stoppen, de bolide werd in ieder geval zonder veel moeite aan de kant geparkeerd.

Het einde van de week

Hamiltons probleem zorgde ervoor dat de sessie met een anticlimax ten einde kwam. Ze moesten immers even wachten voordat ze weer konden rijden, en de runplans van de teams werden op deze manier ernstig verstoord. Het was een smetje op de dag, die verder eigenlijk probleemloos verliep. Het testen is nu nog niet voorbij, want de teams en coureurs melden zich volgende week weer in Bahrein voor de derde en laatste testweek van het jaar.

BH Bahrain International Circuit - 13 februari 2026

SEN1

Posts: 2.718

Wat een titels allemaal... Mercedes laat RB schrikken. RB favoriet. Ferrari imponeert.

Ik weet t ook allemaal niet, maar we gaan het vast wel zien in maart!

  • 9
  13 feb 2026 - 17:12
Reacties (10)

  SEN1

    Posts: 2.718

    Wat een titels allemaal... Mercedes laat RB schrikken. RB favoriet. Ferrari imponeert.

    Ik weet t ook allemaal niet, maar we gaan het vast wel zien in maart!

    • + 9
    13 feb 2026 - 17:12
    Smock

      Posts: 305

      Dat dus, tot die tijd dit soort berichten even snel doorheen lezen en met een korreltje zout nemen. Wordt in ieder geval een interessant seizoen denk ik.

      • + 0
      13 feb 2026 - 19:03
  NyckVrieskast

    Posts: 1.112

    Ferrari was wel 28 seconden sneller in racetrim dan Mercedes. Dat zeiden de engelse commentatoren bij F1 tv

    • + 0
    13 feb 2026 - 17:18
    Snork

      Posts: 22.363

      Wow, en dat per rondje…

      • + 0
      13 feb 2026 - 19:29
  den-man21

    Posts: 56

    Deze site hangt aan elkaar van chatgpt.

    Wat een inzin wordt hier in de teksten verwerkt.

    • + 8
    13 feb 2026 - 17:23
    FelipeMassa#19

      Posts: 8.378

      Er wordt inderdaad veel 'inzin' geschreven hier.

      • + 1
      13 feb 2026 - 17:53
  harry stotter

    Posts: 1.073

    Max schrok zo hard, dat hij naar zijn jet is gerend en vol gas wegwezen van die opgevoerde scootmobielen.

    • + 0
    13 feb 2026 - 18:24
  Larry Perkins

    Posts: 62.953

    Ondanks het geringe aantal rondjes bevestigt Antonelli zijn status als nieuwe teamleider van Mercedes steeds vaker...

    • + 0
    13 feb 2026 - 18:33
    Snork

      Posts: 22.363

      Glibberige Sjors kwam kwijl tekort…

      • + 0
      13 feb 2026 - 19:30
  racepace1

    Posts: 624

    Ferrari 150 rondjes, nou dat is een enorm probleem! schrijvert weet toch niet waarom de auto werd neergezet? kan 1000 redenen hebben, wellicht wilden ze weten hoever ze met nog 3 liter en een volle accu kunnen rijden of wellicht zag Lewis een MD sign langs de baan... wij zullen het nooit weten.....

    • + 0
    13 feb 2026 - 19:16

