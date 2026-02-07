De rel omtrent de vermeende motortruc van Mercedes houdt de Formule 1-wereld momenteel in zijn greep. Mercedes heeft een slimme maas in de wet gevonden, maar volgens de andere fabrikanten is dit illegaal. Red Bull werd in eerste instantie ook beschuldigd van dit trucje, maar nu lijkt het erop dat ze een heel andere rol hebben gespeeld in deze zaak.

Dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1. Het zorgt ervoor dat elk team praktisch op nul is begonnen, en dat de motorfabrikanten niet weten hoe goed ze echt zijn. Mercedes werd al vroeg gezien als de favoriet, en die rol maakten ze waar tijdens de testweek in Barcelona.

De zaak Mercedes

Op het Catalaanse circuit reden ze snelle tijden en wisten ze zeer veel rondjes te rijden. In de tussentijd speelde er op de achtergrond iets anders, want Mercedes werd beschuldigd van het toepassen van een trucje met de compressieverhoudingen van de motor. Dit zou ervoor zorgen dat ze meer pk hebben, en dus een voorsprong hebben op de concurrentie. Bij Mercedes weten ze zeker dat hun motor legaal is, en het lijkt erop dat ze nu nog door de keuring van de FIA zouden komen.

Wat is het standpunt van Red Bull?

De andere motorfabrikanten zouden des duivels zijn, omdat ze van mening zijn dat Mercedes de regels overtreedt. In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over deze zaak, ook omdat de andere fabrikanten voor een regelverandering pushen. Ook Red Bull zou zich inmiddels hebben aangesloten bij Audi, Ferrari en Honda, en dat is opvallend. Red Bull zou volgens de eerste verhalen immers óók gebruik willen maken van dit trucje. Ze zouden door een oud-werknemer van Mercedes op dit pad zijn gekomen, maar de truc nog niet onder de knie hebben.

Lekte Red Bull de informatie over Mercedes?

Volgens journaliste Julianne Cerasoli steekt de vork iets anders in de steel. In een bericht op X stelt ze dat Red Bull al sinds het begin aan de kant van de andere fabrikanten zou staan. Red Bull zou volgens haar het eerste team zijn geweest dat het trucje van Mercedes ontdekte, en ze probeerden het te kopiëren. Dit mislukte, en daarna zouden ze het hebben 'gelekt' naar de andere fabrikanten.

Of dit betekent dat Red Bull het balletje expres aan het rollen heeft gebracht, is niet duidelijk. De zaak lijkt echter nog lang niet over te zijn, terwijl Mercedes overtuigd is van hun gelijk. Het is de verwachting dat de zaak blijft doorgaan tot de start van het seizoen in Australië over een maand.