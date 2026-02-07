user icon
icon

Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

De rel omtrent de vermeende motortruc van Mercedes houdt de Formule 1-wereld momenteel in zijn greep. Mercedes heeft een slimme maas in de wet gevonden, maar volgens de andere fabrikanten is dit illegaal. Red Bull werd in eerste instantie ook beschuldigd van dit trucje, maar nu lijkt het erop dat ze een heel andere rol hebben gespeeld in deze zaak.

Dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1. Het zorgt ervoor dat elk team praktisch op nul is begonnen, en dat de motorfabrikanten niet weten hoe goed ze echt zijn. Mercedes werd al vroeg gezien als de favoriet, en die rol maakten ze waar tijdens de testweek in Barcelona.

Meer over Mercedes Alarmbellen gaan af bij Mercedes: 'FIA past veelbesproken motorregel aan'

Alarmbellen gaan af bij Mercedes: 'FIA past veelbesproken motorregel aan'

6 feb
 'F1-teams zijn het zat en dienen zelf nieuwe regels in tegen motortruc Mercedes'

'F1-teams zijn het zat en dienen zelf nieuwe regels in tegen motortruc Mercedes'

6 feb

De zaak Mercedes

Op het Catalaanse circuit reden ze snelle tijden en wisten ze zeer veel rondjes te rijden. In de tussentijd speelde er op de achtergrond iets anders, want Mercedes werd beschuldigd van het toepassen van een trucje met de compressieverhoudingen van de motor. Dit zou ervoor zorgen dat ze meer pk hebben, en dus een voorsprong hebben op de concurrentie. Bij Mercedes weten ze zeker dat hun motor legaal is, en het lijkt erop dat ze nu nog door de keuring van de FIA zouden komen.

Wat is het standpunt van Red Bull?

De andere motorfabrikanten zouden des duivels zijn, omdat ze van mening zijn dat Mercedes de regels overtreedt. In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over deze zaak, ook omdat de andere fabrikanten voor een regelverandering pushen. Ook Red Bull zou zich inmiddels hebben aangesloten bij Audi, Ferrari en Honda, en dat is opvallend. Red Bull zou volgens de eerste verhalen immers óók gebruik willen maken van dit trucje. Ze zouden door een oud-werknemer van Mercedes op dit pad zijn gekomen, maar de truc nog niet onder de knie hebben.

Lekte Red Bull de informatie over Mercedes?

Volgens journaliste Julianne Cerasoli steekt de vork iets anders in de steel. In een bericht op X stelt ze dat Red Bull al sinds het begin aan de kant van de andere fabrikanten zou staan. Red Bull zou volgens haar het eerste team zijn geweest dat het trucje van Mercedes ontdekte, en ze probeerden het te kopiëren. Dit mislukte, en daarna zouden ze het hebben 'gelekt' naar de andere fabrikanten.

Of dit betekent dat Red Bull het balletje expres aan het rollen heeft gebracht, is niet duidelijk. De zaak lijkt echter nog lang niet over te zijn, terwijl Mercedes overtuigd is van hun gelijk. Het is de verwachting dat de zaak blijft doorgaan tot de start van het seizoen in Australië over een maand.

mario

Posts: 15.075

"Het zou ook killing voor de F1 zelf zijn en aangezien de teams sinds de komst van Max vertienvoudigd zijn in waarde gaat niemand iets doen dat de waarde onderuit haalt."

Hier moet ik toch ff op reageren... Jij wilt stellen dat Max verantwoordelijk is voor een vertienvoudiging van de waarde van... [Lees verder]

  • 13
  • 7 feb 2026 - 11:28
F1 Nieuws Mercedes Red Bull Racing

Reacties (53)

Login om te reageren
  • Babs

    Posts: 194

    Noum dan kun je er dus vanuit gaan dat Russell weliswaar wint in Australië, maar dat direct na het podium door alle andere motorfabrikanten en de bijbehorende teams protest wordt aangetekend. Ben dan ook héél benieuwd naar de tweede race van het jaar. Wat als alle niet-Mercedes teams die Grand Prix boycotten?

    • + 1
    • 7 feb 2026 - 09:52
    • Rimmer

      Posts: 13.134

      Kan niet. Ze hebben contractuele verplichtingen en moeten verschijnen. Daarnaast zitten er zoveel sponsorcontracten aan de teams en de F1 vast dat niet meedoen geen optie is. Het zou ook killing voor de F1 zelf zijn en aangezien de teams sinds de komst van Max vertienvoudigd zijn in waarde gaat niemand iets doen dat de waarde onderuit haalt.
      Het is nu allemaal een beetje gillen voor de bühne maar onderaan de streep hebben ze het maar te accepteren net zoals in 2014.
      Mercedes is gewoon de betere motorbouwer en de rest kan dat maar beter gewoon accepteren en zorgen dat ze over drie jaar ook op dat niveau zitten.
      Tot die tijd lekker Russell en Lando als heersers in de sport.

      • + 8
      • 7 feb 2026 - 10:45
    • mario

      Posts: 15.075

      "Het zou ook killing voor de F1 zelf zijn en aangezien de teams sinds de komst van Max vertienvoudigd zijn in waarde gaat niemand iets doen dat de waarde onderuit haalt."

      Hier moet ik toch ff op reageren... Jij wilt stellen dat Max verantwoordelijk is voor een vertienvoudiging van de waarde van de teams sinds zijn komst??? 🤣🤣🤣

      Max is wel verantwoordelijk voor een enorme stijging kijkers in Nederland (en waarschijnlijk ook wel België)... Maar hij is echt niet verantwoordelijk voor de waardestijging van de F1-teams...
      Geen woord over Max:

      Formula 1 teams are worth significantly more now—with average valuations soaring to over $3.4 billion in 2025, a 48% increase year-over-year
      —due to a combination of enforced financial discipline, unprecedented popularity growth, and extreme scarcity of ownership opportunities.
      Under Liberty Media’s ownership since 2017, the sport has transformed from a cash-burning hobby for manufacturers into a profitable, high-demand asset class comparable to the NFL.
      Here are the primary reasons for this explosion in valuation:
      1. The Cost Cap and Guaranteed Profitability
      The introduction of the budget cap in 2021 (set at $135 million for 2023–2025, with adjustments) is the most significant factor.

      From Loss to Profit: Previously, top teams spent over $400 million annually to compete. The cap has turned teams into structurally profitable entities, with 80% of teams profitable in 2023.
      Financial Stability: Even the bottom-tier teams now have a valuation floor of around $1 billion because they are no longer in danger of going bankrupt and receive a consistent, guaranteed share of F1's rising revenue.

      2. The "Netflix Effect" and U.S. Expansion
      The popularity of Drive to Survive on Netflix and the addition of three US races (Austin, Miami, Las Vegas) have fundamentally changed the demographics of F1.

      New Audience Demographic: The sport has seen a huge surge in viewership among younger people and female demographics, which has made sponsorship potential much higher.
      Media Rights & Sponsorships: Global brand partnerships (e.g., Rolex, Aramco) and rising TV deal values have driven total F1 revenue from $1.8 billion in 2018 to over $3.4 billion in 2024.

      3. Artificial Scarcity (The "11th Team" Effect)
      There are only 10 teams on the grid (11 planned for 2026 with Cadillac), and getting into F1 is now nearly impossible.

      High Barrier to Entry: New entrants must pay a $450 million to $700 million "anti-dilution" fee just to join, which directly boosts the perceived value of existing teams.
      Investor Demand: Private equity, sovereign wealth funds, and billionaire investors (like Arctos Partners) are fighting to buy minority stakes in teams, driving up prices.

      4. Expanded Calendar and Revenue Sharing
      Liberty Media has expanded the calendar to a record 24 races, maximizing revenue from hosting fees and merchandising.

      Revenue Sharing: The Concorde Agreement ensures 50% of F1's total profit is distributed among the teams, with prize money reaching $1.26 billion in 2024.

      5. Increased Brand Value and Marketing
      For manufacturers (Ferrari, Mercedes, Alpine) and sponsors, the marketing value of being in F1 has increased.

      Tech Transfer: Teams act as technology laboratories for road car development, justifying higher valuation as a "marketing lab" rather than just a race team.

      Note: The cost cap is set to increase to $215 million in 2026 to accommodate new technical regulations, but the structural profitability is expected to remain.

      • + 13
      • 7 feb 2026 - 11:28
    • RonHymer

      Posts: 115

      Eens Rimmer. Behalve de 2 heersers. Ik zet mijn geld (als ik ergens nog wat kan vinden) in op Piastri en Antonelli.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 11:28
    • HarryLam

      Posts: 5.231

      Met de juiste spullen kan iedereen dat truukje doen, zelfs voor straatauto's toepasbaar.
      Je hebt wel andere cylkoppen nodig, daarom is merc ook zo boos want 60 cyl koppen maak je niet ff snel.
      Truuk is m.i. volledig legaal.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 11:32
    • snailer

      Posts: 31.663

      Maak je niet zo druk, mario.
      En er zit een kern van waarheid in. Geen enkele andere rijder had in 2021 het gevecht naar Mercedes en specifiek naar Hamilton knnen brengen. De Mercedes was gemiddeld een tandje sneller.
      En na de Silverstone was de Mercedes mega dominant. Noemand had kunnen standhouden Zelfs zonder de puntenverliezen in Baku, Silverstone en Hongarije was Hamilton vrij eenvoudig kampioen geworden in 2021.

      Aan de andere kant. Als Hamilton er niet was geweest, dan was het ook vrij saai geweest.

      Ze hebben samen vooral de populariteit een enorme kickstart gegeven. De Amerikaanse markt heeft de rest gedaan.

      Maar de kans is groot dat juist zonder Verstappen, de grote slechteril, dit proces minstens veeeeeeel langer had geduurd.

      Verstappen is voor mij de belangrijkste factor. Goede tweede Hamilton. Amerikaanse markt de derde factor.

      • + 6
      • 7 feb 2026 - 12:50
    • shakedown

      Posts: 1.614

      De graphics: het is niet eens aangetoond.

      Red Bull heeft oud medewerkers van Mercedes overgenomen, vet voordat er überhaupt maar een race motor blok gebouwd is.

      Hooguit was er een digitaal ontwerp in de tijd dat de medewerkers overgenomen zijn. Met andere woorden: die medewerkers geven alleen aan dat dit soort opties tijdens sessies zijn langsgekomen. En dat dit soort dingen als: interessante richting en mogelijk, in theorie , levensvatbaar, we gaan er verder onderzoek naar doen.

      Wat er daarna gebeurt in bij Mercedes weer alleen Mercedes. Geen enkele Red Bull medewerker weet of het daadwerkelijk gelukt is of niet. Red Bull zelf is uiteraard ook gaan onderzoeken of het idee zou kunnen. Wat hun conclusie is weten we ook niet. Maar waarschijnlijk iets in de richting van niet levensvatbaar vanwege huidige technologie of materiaal wetenschap.

      Mercedes heeft met dezelfde natuurkundige wetten te maken. Met dezelfde materiaal kennis en fabricage beperkingen.

      Mercedes vind alle ophef prima. Wordt alle aandacht afgeleid van andere zaken. En aandacht in het Nieuws is reclame. TOP!!

      Het zal me niets verbazen als het allemaal gebaseerd is op ideeën. Die gespuwd zijn en onderzocht zijn. Maar aangezien bij alle motor bouwers allemaal extreem getalenteerde mensen rondlopen die allemaal met dezelfde natuurkundige wetten werken met allemaal dezelfde beperking, kan het niet zo zijn dat Mercedes iets heeft ontdekt wat de anderen niet bedenken en ook nog eens betrouwbaar in kan zetten, binnen de huidige kennis en kunde van materiaal en techniek.

      Daarmee doe je de techneuten van Red Bull, Honda, Ferrari en Audi te kort.

      • + 2
      • 7 feb 2026 - 12:52
    • mario

      Posts: 15.075

      @snailer: Dat jij vanachter je schermpje kunt beoordelen of ik mij druk maak... Knap hoor!!! 👏🏽👏🏽👏🏽 Heb nieuws voor jou... Ik maak me nergens druk om, ik ben de rust zelve...
      Ook hier haal je er weer zaken bij met je reactie op mij, waar het helemaal niet om gaat in bericht...
      Mijn bericht is een reactie op Rimmer die beweert dat dankzij Max de waarde van de F1-teams vertienvoudigd zou zijn.... Max begon in 2015 (toch?), en jij praat over 2021... Waarom???
      Rimmer heeft het over de waarde van F1-teams... Ik reageer met waarom de waarde van de F1-teams zo enorm gestegen zijn en daar heeft Max helemaal (misschien een kleine fractie) geen invloed op gehad... En dat toon ik aan... Jij daarentegen hebt het over de populariteit van de F1 sinds 2021 en ja, die is wel gestegen dankzij Lewis en Max dat jaar... De hogere kijkcijfers zorgen wel voor meer inkomsten, maar dat staat weer grotendeels los van de waarde van de F1-teams... D'r zijn heel veel andere zaken die een veel grotere impact hebben gehad op de waarde van de F1-teams dan de bijdrage van Lewis en Max.... (die staan in het dikgedrukte gedeelte, voor het geval dat je dat gemist zou hebben)...

      Ook hier vraag ik mij dan weer af, waarom reageer je eigenlijk als je compleet langs het onderwerp heen l*lt... Maar ook hier weer.... Laat maar joh.... Je krijgt wel een knuffel van mij omdat je zo je best doet 🤗😉

      • + 4
      • 7 feb 2026 - 14:04
    • snailer

      Posts: 31.663

      Die laatste reactie geeft aan dat jij je absoluut druk maakt.

      • + 2
      • 7 feb 2026 - 14:35
    • mario

      Posts: 15.075

      Dat zie je toch echt helemaal verkeerd joh... Me druk maken om zaken die ik toch niet kan beïnvloeden heb ik al jaren geleden opgegeven... Maar in het laatste stuk vraag ik mij gewoon iets af.... Maar als iemand zich dus iets afvraagt, dan maakt die persoon zich druk??? 🤔 Vreemde redenatie... Helemaal nieuw voor mij...

      • + 4
      • 7 feb 2026 - 14:46
    • Need5Speed

      Posts: 3.509

      @Rimmer zegt "en aangezien de teams sinds de komst van Max vertienvoudigd zijn in waarde ..."
      @mario zegt " Rimmer die beweert dat dankzij Max de waarde van de F1-teams vertienvoudigd zou zijn...."
      Maar Rimmer zegt helemaal niet dat dat dankzij Max zo is.
      Het is een feit dat de Formule 1 de afgelopen 10 jaar enorm n waarde is gestegen, vooral omdat de teams door de budgetcap gedwongen worden minder uit te geven terwijl de inkomsten niet teruglopen. Mercedes werd vroeger kampioen terwijl zelfs zij dan steeds verlies leden, dat is verleden tijd.
      Drive 2 Survive heeft een grote rol gespeeld. En ja, ook Max heeft een forse bijdrage geleverd, vooral met het spannende gevecht om de titel in 2021.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 16:44
  • mario

    Posts: 15.075

    Ik zei gisteren nog dat ik nog steeds niet over "spygate" heen ben.... Dat was natuurlijk een grapje! Maar als dit waar is, wat er in het artikel wordt beschreven, dan lijkt het wel heel veel op "spygate" (niet 1 op 1 hetzelfde, maar komt in de buurt)...
    Het lijkt me ook dat bij die oud-medewerker van Mercedes zeker een concurrentiebeding in z'n contract zou zijn opgenomen... Dan had hij het nooit mogen delen met RBR, dat is dan strafbaar... En RBR mag die geheime informatie dan ook niet verder delen, dat is mijn inziens ook strafbaar....
    Nogmaals: Als het klopt wat er in het artikel staat, dan stinkt het zaakje enorm en zijn we nog lang niet af van vele geruchten, uitspraken, onderzoeken en meningen af...

    • + 6
    • 7 feb 2026 - 10:04
    • RonHymer

      Posts: 115

      Het kan ook.een bewust dwaalspoor zijn van Mercedes. Aangezien Wolff mij iemand lijkt die goed kan schaken.

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 11:29
    • WickieDeViking

      Posts: 279

      Ik vind je analyse eigenlijk best goed, mario, maar ik zou een paar dingen iets willen nuanceren.

      De vergelijking met Spygate klopt wel qua idee, maar juridisch en qua impact is het echter toch anders, dus het is vooral een historische analogie. Wat betreft de oud medewerker van Mercedes zit je ook goed denk ik. Hij had waarschijnlijk een geheimhoudingsplicht of concurrentiebeding, dus het delen van die info kan zeker een contractueel probleem zijn. “Strafbaar” in de zin van strafrecht is echter niet automatisch van toepassing. Meestal gaat het om een civiele zaak.

      Bij Red Bull ligt het wat complexer. Ze mogen natuurlijk geen bedrijfsgeheimen van Mercedes gebruiken of verder verspreiden, maar als ze de info toevallig ontvingen en er geen voordeel uit haalden, is strafrechtelijk vervolgen vaak lastig. Civielrechtelijk is er wel risico, dus je punt over mogelijke gevolgen klopt zeker.

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 11:34
    • mario

      Posts: 15.075

      @RonHymer: Daarom zeg ik "als het klopt wat er in het artikel staat"... Vooralsnog is het onduidelijk en zal onderzoek misschien en hopelijk meer duidelijkheid geven... Dat er veel "geschaakt" wordt in de F1 (zeker ook door Toto) is wel een feit...

      @WickieDeViking: Thanks! Wat betreft de vergelijking met "Spygate" schreef ik ook bewust dat het niet 1 op 1 hetzelfde is 😉
      Of iets juridisch strafrechtelijk of juist civielrechtelijk... Daar heb ik iets te weinig kaas van gegeten 🤪

      De FIA heeft zelf toch ook een soort van rechtelijk orgaan??? En ik weet het niet zeker, maar volgens mij was Spygate toch ook achter de groene tafel van de FIA uitgesproken... Met $100.000.000 boete voor McLaren en uitsluiting van het WCC als gevolg...

      • + 2
      • 7 feb 2026 - 11:47
    • WickieDeViking

      Posts: 279

      "Of iets juridisch strafrechtelijk of juist civielrechtelijk... Daar heb ik iets te weinig kaas van gegeten"

      Misschien de volgende keer je dan niet meer wagen aan zo'n uitspraak ;)

      • + 2
      • 7 feb 2026 - 12:09
    • hupholland

      Posts: 9.611

      dan kunnen we die titel van McLaren van vorig jaar, met een aantal voormalig Red Bull kopstukken, ook nog wel eens opnieuw gaan bekijken. Wat een selectieve verontwaardiging weer Mario, je bent geen haar beter dan die extreme Max fans, alleen dan precies omgekeerd.

      • + 6
      • 7 feb 2026 - 12:11
    • WickieDeViking

      Posts: 279

      Dat van Spygate klopt trouwens. Is inderdaad op die manier afgehandeld.

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 12:12
    • mario

      Posts: 15.075

      @WickieDeViking: Er kunnen wel straffen uitgedeeld worden 😉 Maar eerst maar eens ff afwachten wat er allemaal klopt, wat het werkelijke verhaal is....

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 12:32
    • mario

      Posts: 15.075

      @hupholland: Lees jij wel goed??? Ik zeg ten eerste "als het waar is/klopt" en daarbij reageer ik op het artikel en in het artikel staat dat letterlijk dat het van een oud-werknemer van Mercedes zou kunnen komen en dat RBR het gelekt zou kunnen hebben naar andere teams... Daarom zeg ik ook "als het waar is..."
      Ik ben niet aan het bashen richting RBR ofzo... Ik reageer op wat ik in het artikel lees en ik vergelijk het met Spygate, want daar lijkt het dan op, zoals het in het artikel beschreven wordt... Het is ook zeker geen selectieve verontwaardiging, want ik ben niet verontwaardigd... Kan ook niet, want we weten nog niet of het verhaal klopt...
      En wat betreft onderzoek doen naar McLaren van afgelopen jaar.... Heb jij afgelopen jaar berichten gelezen over oud-werknemers van RBR die info hebben doorgespeeld naar McLaren??? En dat McLaren diezelfde info door heeft gespeeld naar andere teams??? Ik heb dat soort berichten vorig jaar niet gelezen... Nu lees ik wel zo'n bericht en aangezien het een forum is, mag ik er gewoon op reageren en mijn visie op geven....
      Jou reactie lijkt meer op selectieve verontwaardiging hupholland... Maar dat vergeef ik je wel 🤗

      • + 2
      • 7 feb 2026 - 12:40
    • snailer

      Posts: 31.663

      Wat jij vergeet, mario is dat de grote man bij RBPT bij Mercedes vandaan kwam. Denk jij dat ze bij de 2014 motor geen hogere compressie hadden gedurende bedrijfstemperatuur? Dan heb je niet goed nagedacht.

      Er is geen sprake van spygate. De kennis was al lang aan boord.

      Wat ik vooral lees is dat RBR het niet al te goed voor elkaar kreeg in de tijd om van niets iets te bouwen.
      Het lijkt er op dat RBR bewust heeft gelekt. Dit is onderbouwde speculatie van me.

      nNeuwe spygate is onterechte complottheorie.

      • + 3
      • 7 feb 2026 - 12:53
    • gridiron

      Posts: 3.165

      @Wickie

      Het feit is wel dat Red Bull naar verluid zou hebben geprobeerd om te kopiëren

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 13:40
    • mario

      Posts: 15.075

      @snailer: Ik vergeet helemaal niets.... Het staat letterlijk in mijn start van dit draadje dat het een oud-medewerker is van Mercedes... En ik heb het nergens over die compressieverhouding... Dus ik snap niet waarom jij daarover begint, heeft namelijk niets met de start van dit draadje te maken...
      Ik reageer op het artikel en wat er in het artikel staat over hel al dan niet doorspelen van "geheime" informatie...
      Ik zeg ook nergens dat het een Spygate is, ik zeg alleen dat er overeenkomsten zijn....
      Ik snap eigenlijk jou hele reactie niet, want jij praat over andere zaken dan waar ik dit draadje mee gestart ben...
      Maar goed, laat maar joh....

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 13:51
    • WickieDeViking

      Posts: 279

      gridiron, jouw reactie is gewoon een herhaling van een gerucht uit het artikel en draagt niets bij aan de discussie over de juridische of ethische kant van Red Bulls rol. Laten we dus maar gewoon bij de kern blijven.

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 14:16
    • snailer

      Posts: 31.663

      Alles gaat om de compressieverhouding en hoe dat nu een ding is geworden. Ik beweer nergens dat jij er mee kwam.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 14:37
    • hupholland

      Posts: 9.611

      ik probeer ook maar het beste te maken van jouw gebral Mario. Dit is toch de F1 ten voeten uit? En natuurlijk worden er op deze manier geheimen meegenomen van het ene team naar het andere. Hoe wil je dat in hemelsnaam allemaal vangen onder concurrentiebeding?

      • + 3
      • 7 feb 2026 - 15:13
    • hupholland

      Posts: 9.611

      overigens gaan er nu ook verhalen dat Mercedes een kleine ruimte van 1cc in de cilinderkop heeft die bij normale temperatuur (en dus bij de meting) gewoon open is, maar bij hogere temperaturen sluit waardoor de compressieverhouding uiteindelijk zo hoog kan worden. Dan ga je al meer richting de omleidingen van Ferrari een paar jaar geleden of de extra brandstoftank van BAR. Ook schijnt het zo te zijn dat die extra aanvulling in de regel over de manier van meten er pas in November is ingezet. Dat is ook hoogst merkwaardig (als je t over stinkende zaakjes hebt) en als dat kan, dan zouden andere aanvullingen of verduidelijkingen net zo makkelijk moeten zijn. Hoe het af gaat lopen, geen idee, dat hangt ook een beetje af van wie en wat welke goedkeuringen hebben gegeven. Als Mercedes alles ter goeder trouw heeft gedaan en het is volgens de regels, dan vind ik niet dat ze daar per direct voor afgestraft moeten worden, maar als ze de FIA om de tuin hebben geleid of stiekem voor hun karretje hebben gespannen dan laat ze maar lekker opnieuw beginnen en zelf hun zaakjes op orde maken.

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 15:21
    • WickieDeViking

      Posts: 279

      hupholland, kun jij wat bronnen geven van die verhalen? Ik ben die verhalen nog niet tegengekomen. Interessant wel.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 15:41
    • hupholland

      Posts: 9.611

      gelezen op het F1technical forum

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 16:07
    • WickieDeViking

      Posts: 279

      Ah, daar lees ik ook regelmatig, maar de afgelopen dagen even niet aan toe gekomen. Dank je!

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 16:21
    • Pietje Bell

      Posts: 33.036

      Ik had het gelezen, maar het is gepost door een nieuw lid (jan) die het als een gerucht brengt en de 2e persoon die het uitlegt is de clown van het forum. Dat wil niet zeggen dat de uitleg niet goed is trouwens.

      gearboxtrouble

      Joined: 17 Jan 2026, 18:17

      Re: 2026 Drama: Alleged engine loophole

      Post 06 Feb 2026, 22:24
      I think there are two things at play here. One is using thermal expansion to maximize the CR at operating temp. Pretty sure everyone is doing this to some extent and RBPT even said straight up they designed the engine to be at 16 when cold and higher when hot. This is normal rule optimization and seems like it would survive a challenge.
      Two is this recently rumored 1cc chamber that's thermally isolated from the cylinder at operating temp. This seems to have crossed the line into gaming the rules to go against what they intended and should be banned to avoid an arms race in the area. It's analogous to what Ferrari was allegedly doing to cheat the fuel flow limits in 2019. It's this recently revealed thing that the other manufacturers seem to be trying to ban and with RBPT seemingly now on board, they have the votes to force a change for this season. It's too late to change the internals at this point so Motorsport Italia is now saying that Mercedes apparently offered to race with a fuel energy flow penalty to offset the gain from the compression cheat.
      -------
      PlatinumZealot

      Joined: 12 Jun 2008, 03:45

      Re: 2026 Drama: Alleged engine loophole

      Post 07 Feb 2026, 00:24
      This is how the "1.0 cc" works. And it is very sneamy. You guys let me know if you see anything illegal:

      A cylindrical chamber in the cylinder head open to the combustion chamber has a conical plug inserted though it's central axis. This conical plug is essentially a heat activated valve that leaves a very narrow annulus between the chamber walls and the valve seat. The plug is made of a higher thermal expansion material than the head. It doesn't have to be any fancy alloy. The cylinder head could be steel and the plug aluminum for example. At room temperature the annulus is open. Only a tiny gap in the annulus is needed for air to pass through during the compression test. This gap could be a "leak" of microns wide. The supposed cylinder volume is in it's highest form here.

      Then, as the engine heats up, the annular conical plug expands, creating perfect metal to metal seal, and the annulus no longer exists. That "1 cc" is now sealed off from the cylinder volume and higher compression ratio is achieved.

      That said, this trick is easy to pull off and will be easily copied by manufacturers if the FIA passes it as legal.
      🖐️✌️☝️👀👌✍️🐎🏆🙏
      -------------------

      Er wordt gezegd dat RBPT/Ford het geprobeerd heeft, maar er geen resultaten mee geboekt heeft en deze clown beweert dus dat dit makkelijk te kopiëren is.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 16:34
  • tour71

    Posts: 1.608

    Bijzonder eigenlijk toch, dacht dat f1 juist innovatie bevorderde om zo uiteindelijk ook de reguliere automobielbranche vooruit te helpen. Dat is ook een van de redenen waarom bedrijven zoals mercedes, audi meedoen of deden toch? Door dit in de kiem te smoren beperk je jezelf en getuigd van korte termijn visie. Iets wat mercedes duidelijk niet heeft.

    • + 5
    • 7 feb 2026 - 10:11
    • Lulham

      Posts: 663

      Ze doen alleen maar mee omdat de F1 de grootste reclame is voor je merk. Ze verkopen er simpelweg meer auto's door.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 10:57
    • iOosterbaan

      Posts: 2.098

      Niet alles wat in competitie werkt, of juist er alleen maar is om om regels heen te werken. Heeft ook waarde voor straat auto's. Zeg niet dat dit hier zo is...maar het is zeker geen zekerheid

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 11:10
  • Williams_F1

    Posts: 1.327

    As the world turns is er niets bij.
    Tijd om te gaan racen!

    • + 0
    • 7 feb 2026 - 10:14
  • Flexwing

    Posts: 267

    Denk mercedes wel een probleem heeft als dit waar is maar ook andere teams met mercedes motor dit kan nog leuk worden.

    • + 0
    • 7 feb 2026 - 10:41
    • Pietje Bell

      Posts: 33.036

      De FIA zal nooit toegeven dat ze fout zijn geweest toen ze de manier van meten in één zin genoemd hebben met die compressieverhoudingen van de motor.
      Hadden ze dat in 2 verschillende berichten gedaan hadden ze het nog kunnen wijzigen (de manier van meten). Nu niet meer. Alles zal dus voorlopig zo blijven zoals het is.

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 11:18
    • WickieDeViking

      Posts: 279

      Dat klopt niet helemaal, Pietje. De FIA kan regels en meetmethodes altijd aanpassen, ook na een eerdere mededeling. In F1 gebeurt dat regelmatig via technische richtlijnen wanneer iets niet helemaal duidelijk of oneerlijk wordt geïnterpreteerd.

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 11:36
    • Pietje Bell

      Posts: 33.036

      Dat klopt @Vicking. In dit geval liggen de zaken iets anders. Alle motorbouwers hebben de regel gehanteerd dat de compressieverhouding
      in 2026 op 16:1 moet liggen. Daar heeft men zich op een na aan gehouden. Vervolgens zet de FIA in diezelfde regel hoe dat gemeten wordt. Slim van Mercedes om daar uits op te vinden, op die meting.
      had de FIA enkel in de regel gezet dat de compressieverhouding in
      2026 op 16:1 moet liggen punt, dan kunnen ze dat niet meer veranderen als alle motorbouwers dat meegenomen hebben in hun ontwerp.
      Ze kunnen dan hooguit die 2e aparte regel wijzigen hoe die 16.1 gemeten wordt en een TD rondsturen en dan komt de FIA ermee weg. Ze kunnen niet nu nog die hele regel met beiden gecombineerd in één regel om gaan gooien terwijl het testen al begonnen is.
      Mocht ik het verkeerd zien ben ik benieuwd naar jouw zienswijze. Ik volg de FIA vaak niet met hun handelswijzen.

      • + 2
      • 7 feb 2026 - 12:02
    • WickieDeViking

      Posts: 279

      Het idee dat testen de regel “bevroren” maakt, klopt niet. In de F1 kan de FIA via TD's altijd regels verduidelijken of aanpassen, zelfs tijdens testen. Dat is in het verleden ook al eens gebeurd.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 12:07
    • Pietje Bell

      Posts: 33.036

      Dus als ik jou goed begrijp kunnen ze die ene regel waarin beiden
      (16.0 en meetmethode) beschreven staat ineens wijzigen naar een volledige andere meetmethode?

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 12:25
    • bonensoep

      Posts: 739

      @pietje

      Waarom zou je de meetmethid niet mogen aanpassen? Er wordt immers alleen een andere methide gebruikt om op een reeds bestaande limiet te cobtroleren?

      Als je de boel op orde hebt zou dat nooit tot een probleem mogen leiden.

      • + 3
      • 7 feb 2026 - 12:43
    • WickieDeViking

      Posts: 279

      Pietje, ookal staan de compressieverhouding en meetmethode in dezelfde regel, de FIA kan via TD's altijd verduidelijken hoe de regel moet worden toegepast. Dat betekent niet dat ze de kernregel veranderen, alleen dat mazen worden gedicht.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 13:37
    • gridiron

      Posts: 3.165

      Ze kunnen de meetmethode misschien wel aanpassen wanneer ze willen maar ze gaan Mercedes echt niet verplichten om nu nog een nieuwe motor te ontwikkelen (als het zou waar zijn) en intussen alle (MB Pu) teams straffen zolang die nieuwe motor er nog niet is.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 13:43
  • Tony

    Posts: 1.563

    Nog gladder dan een paling. Gelukkig rijden eerlijke en betrouwbare coureurs zoals George niet voor dit team :-)

    • + 1
    • 7 feb 2026 - 11:27
  • monzaron

    Posts: 745

    Bij het zoeken naar de reglementen las ik elders deze 2 belangrijke reglementen, en let op bij bij de 2de wat daar ineens toegevoegd is: 😬

    Stand voor 16.10.25:

    C5.4.3 Geen enkele cilinder van de motor mag een geometrische compressieverhouding hebben die hoger is dan 16,0. De procedure

    Die zal worden gebruikt om deze waarde te bepalen, is te vinden in het document FIA-F1-DOC-C042.
    =====================•=•=•====
    Vanaf 16.10.25:
    C5.4.3 Geen enkele cilinder van de motor mag een geometrische compressieverhouding hebben die hoger is dan 16,0. De procedure

    Die zal worden gebruikt om deze waarde te bepalen, is te vinden in het document FIA-F1-DOC-C042 en
    Op die datum is dan toegevoegd : Uitgevoerd bij omgevingstemperatuur.

    Uitgevoerd bij omgevingstemperatuur en niet bij bedrijfstemperatuur 🥱 wie o wie heeft daar ingespeeld of de regels verspeeld ? Vragen vragen vragen 😬

    • + 2
    • 7 feb 2026 - 14:11
    • HarryLam

      Posts: 5.231

      Al meet je op 36 manieren bij 36 temperaturen en 36 toerentallen de compressie zal altijd 16:1 zijn.
      De truuk verhoogd de compressie namelijk niet echt, maar door de truuk " gedraagd" de motor zich alsof hij 18:1 compressis heeft.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 15:24
    • HarryLam

      Posts: 5.231

      Mede daarom zal de truuk altijd legaal zijn.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 15:26
    • HarryLam

      Posts: 5.231

      En het is slechts een kwestie van tijd totdat andere teams dit ook hebben en nog wat later vindt je het ook in je eigen auto, als er tenminste een benzinemotor inzin ipv die elektische meuk.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 15:28
    • HarryLam

      Posts: 5.231

      In zit

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 15:29
    • nr 76

      Posts: 7.292

      Harry, als het echt waar is dat Mercedes een "extra ruimte" gecreëerd heeft in de cilinderkop die alleen bij lage temperaturen geopend is, is de compressie bij hogere temperaturen dus wel altijd hoger...

      • + 1
      • 7 feb 2026 - 15:49
    • HarryLam

      Posts: 5.231

      De compressie ruimte varieert niet en zal dus altijd 16:1 meten

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 16:40

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar