Verstappen fileert nieuwe auto: "De vorige was veel leuker"

Max Verstappen heeft zijn testdagen in Bahrein achter de rug, maar is allesbehalve enthousiast over de nieuwe Formule 1-reglementen. De Nederlander weigert zelfs uitgebreid in de simulator te rijden en hint dat deze regels zijn toekomst in de sport niet aantrekkelijker maken.

Tijdens een verplicht mediamoment spaarde hij de kritiek niet en noemde hij de nieuwe auto’s zelfs "Formule E op steroïden". Hoewel hij nog geen race heeft gereden onder het nieuwe reglement, klinkt Verstappen nu al bijzonder somber.

Meer over Max Verstappen

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 'Slecht nieuws voor Verstappen: Red Bull Ford-motor loopt tegen serieuze problemen aan'

'Slecht nieuws voor Verstappen: Red Bull Ford-motor loopt tegen serieuze problemen aan'

4 feb

Verstappen wil niet in de simulator rijden

Tijdens de Nederlandse mediasessie legt Verstappen uit dat hij al snel doorhad geen fan te zijn van de nieuwe reglementen. "Het gevoel is een beetje hetzelfde als in de simulator. Soms voelt iets in de simulator wat beter of slechter aan, maar ditmaal was het eigenlijk hetzelfde. Ik moet zeggen: bij Red Bull hadden ze dat wel heel snel goed voor elkaar met die simulator. Dus ik wist al heel snel dat ik daar eigenlijk niet heel veel in moest zitten!", vertelt Verstappen lachend. 

Toch is hij wel serieus over het feit dat hij niet zo veel in de simulator wilde zitten: "Vorig jaar heb ik op een gegeven moment bewust gezegd dat ik het niet langer wilde rijden in de simulator. Het voelde zo slecht aan in verhouding met vorig jaar, dus ik dacht: 'weet je wat, ik ga me nog lekker op vorig jaar concentreren, met die auto in de sim, en dan zien we het dit jaar wel'."

Verstappen won vorig jaar bijna het wereldkampioenschap na een grote inhaalrace, maar hij werd uiteindelijk tweede in het wereldkampioenschap met maar twee punten minder dan wereldkampioen Lando Norris. Dit seizoen is dus verre van zijn lievelingsjaar: "Het is gewoon niet goed."

'Vorige auto's waren beter'

Verstappen is van mening dat de vorige Formule 1-bolides veel sterker en beter waren dan de nieuwe. Ondanks dat hij de groundeffect-bolides met regelmaat vervloekte, is Verstappen absoluut geen voorstander van de nieuwe wagens. "Dat was nog wel tien keer beter dan dit."

"Om te beginnen dat je heel inefficiënt bent op de rechte stukken qua energie. Op dit circuit valt het nog redelijk mee, maar we gaan ook naar circuits waar het echt drama wordt. En dan ook gewoon het hele gevoel in de auto qua grip en hoe je moet rijden, dat is gewoon niet leuk."

Verstappen blijft niet langer door deze reglementen

De Nederlander legt uit dat deze reglementen niet meehelpen aan een langer verblijf in de Formule 1. Zo zouden de auto's niet constant voluit op het rechte stuk kunnen gaan: "Ja, ongeveer wel. En dat slaat toch nergens op? In bepaalde bochten en op bepaalde circuits kun je er beter iets langzamer doorheen gaan om dan meer energie terug te winnen voor het rechte stuk. Ja, sorry hoor, maar dat hoort thuis in de Formule E."

Verstappen vertelde al eerder niet tot zijn veertigste door te gaan in de Formule 1, maar deze reglementen helpen daar allerminst bij: "Kijk, we racen nog altijd in de Formule 1 en dat is natuurlijk heel mooi. Maar als je alles al hebt gewonnen en bereikt, dan hoeft het eigenlijk niet meer. Er zijn nog heel veel andere leuke dingen die je kunt doen. En dat ga ik ook zeker doen, misschien dit jaar al en ook de komende jaren. Dus dit helpt zeker niet mee om nog heel lang door te gaan."

Niet getreurd voor de Verstappen-fans: "Dan race ik wel toch ergens anders! Dan kunnen we daar een leuke barbecue houden en misschien een feesttent naast de baan opzetten! Vooral als de auto niet leuk is om te besturen, dan ben ik met andere dingen bezig. Druk om de GT3-auto goed voor elkaar te krijgen, ik ben daar vanmorgen ook nog mee bezig geweest."

Larry Perkins

Posts: 62.953

Waarschijnlijk vindt @VER het weer typisch diva-gedrag van Verstappen dat de seit heeft besloten om het stuk van gisteren - in iets andere bewoordingen - te herhalen...

  • 3
  • 13 feb 2026 - 18:21
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.516

    Voor Max is het clipping en klaar dat deze auto's een stuk minder zijn dan vorig jaar ;-)

    • + 2
    • 13 feb 2026 - 17:29
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.455

    Max: "Niet getreurd voor de horde: "Dan race ik wel toch ergens anders! Dan kunnen we daar een leuke barbecue houden en misschien een feesttent naast de baan opzetten!"

    Wat Max verzaakt om te zeggen is dat deelname aan die bbq wel wat moet kosten natuurlijk.
    Zal zo, Max kennende, tussen de 600€ en 700€ gaan kosten.....en dat voor twee pilsjes en 'n verbrand stuk vlees plus de keuze tussen 'n cap of 'n t-shirtje.

    • + 1
    • 13 feb 2026 - 17:38
  • Larry Perkins

    Posts: 62.953

    Waarschijnlijk vindt @VER het weer typisch diva-gedrag van Verstappen dat de seit heeft besloten om het stuk van gisteren - in iets andere bewoordingen - te herhalen...

    • + 2
    • 13 feb 2026 - 18:21
    • delange

      Posts: 2.600

      Dacht net hetzelfde. Tja...het is anders lezen.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 18:26
    • NicoS

      Posts: 20.111

      Max geeft aan hoe hij het voelt, en dat uit hij als er naar gevraagd wordt. Als Max het goed vindt zal hij dat zeggen, als hij het niets vindt zal hij dat ook zeggen.
      Geen idee wat dat met diva gedrag te maken heeft, maar kennelijk hebben bepaalde mensen daar een ander idee over.
      Max was in 2024 al niet zo te spreken over welke kant de F1 op wilde gaan.
      Hij had dus al een voorgevoel, en die blijkt ook helaas de waarheid te zijn.
      Al vroeg in z’n carrière heeft hij aangegeven dat hij in de F1 blijft zolang hij er plezier in heeft, en als dat plezier verdwijnt hij wat anders zal gaan doen. Benieuwd of hij na dit seizoen al z’n biezen pakt, of dat hij z’n contract uitdient.
      Veel zal afhangen of de auto competitief is, en dat hij in ieder geval mee kan doen voor het podium.
      En wat anderen ervan vinden zal hem werkelijk worst wezen, hij rijdt voor zichzelf en het team.
      Zolang hij rijdt zal hij alles geven, hij zal het team willen helpen om vooruit te gaan, dat zal niet veranderen.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 18:44
    • Larry Perkins

      Posts: 62.953

      Precies, diva-gedrag slaat nergens op. En terecht voeg je toe dat Max dat uit als hij er naar gevraagd wordt! Hij geeft gewoon eerlijk, duidelijk en recht voor zijn raap antwoord en zo is hij altijd al geweest, van jongst af aan...

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 18:51
    • Pietje Bell

      Posts: 33.140

      Ohw, niet te geloven ..... in mijn korte YT link staat de naam van een schrijver van hier, dus komt het in het filter.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 19:27
  • SEN1

    Posts: 2.718

    Ik moet eerlijk bekennen dat ik t echt wel jammer zou vinden als hij daadwerkelijk vroeg stopt. De meesten dromen van zijn bevoorrechte positie. Beetje verwend gedrag... Diva gedrag!

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 18:29
    • NicoS

      Posts: 20.111

      Onzin, hij zit voor z’n plezier in de F1, hij ziet het niet als werk. Dat heeft hij altijd al gezegd.
      Hij heeft buiten de F1 voldoende alternatieven om het wel naar z’n zin te hebben, ook dat heeft altijd al gezegd.
      Hij heeft de F1 niet nodig, en rijdt zolang hij er nog plezier in heeft.
      Daar doet hij niet geheimzinnig over, en stapt met alle plezier in z’n eigen GT3 auto als hij klaar is met F1.
      Dat anderen dromen van zijn positie daar heeft hij niets mee te maken, en hoeft hij zich niet voor te verantwoorden.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 18:52
  • Pipje

    Posts: 669

    Heeft ie een blauw oog?

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 19:14
    • Erwinnaar

      Posts: 5.470

      Creditcard van Kelly heeft die geblokkeerd.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 19:25
  • Larry Perkins

    Posts: 62.953

    Hoe verliep de vrijdagtest voor Max?

    "We reden een goed aantal ronden op de eerste dag, dus daar ben ik blij mee. We hebben toen veel dingen kunnen afronden wat betreft dingen die we wilden testen met de power unit en de auto zelf", vertelde Verstappen in een video op de sociale media van Red Bull. Nadat dit deel van het programma succesvol was afgerond, kon de Nederlander op vrijdag al iets meer aan de set-up werken.

    "Vandaag zijn we daar verder mee gegaan, maar ook hebben we geprobeerd om qua afstelling iets meer in de auto te vinden. Zo willen we te weten komen wat we met de auto moeten doen, want die is natuurlijk ook nieuw. De banden zijn ook nieuw, dus er zijn nog veel dingen die we beter willen doen."

    Al met al keek Verstappen met een grotendeels tevreden gevoel terug op de eerste testweek van de Formule 1 in Bahrein. "Ik denk dat we vanochtend veel hebben geleerd over wat werkt en wat juist niet werkt. Dat geeft je ook iets meer ideeën voor wat je in de middag met Isack, maar ook volgende week kunt proberen."

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 19:26

