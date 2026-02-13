Max Verstappen heeft zijn testdagen in Bahrein achter de rug, maar is allesbehalve enthousiast over de nieuwe Formule 1-reglementen. De Nederlander weigert zelfs uitgebreid in de simulator te rijden en hint dat deze regels zijn toekomst in de sport niet aantrekkelijker maken.

Tijdens een verplicht mediamoment spaarde hij de kritiek niet en noemde hij de nieuwe auto’s zelfs "Formule E op steroïden". Hoewel hij nog geen race heeft gereden onder het nieuwe reglement, klinkt Verstappen nu al bijzonder somber.

Verstappen wil niet in de simulator rijden

Tijdens de Nederlandse mediasessie legt Verstappen uit dat hij al snel doorhad geen fan te zijn van de nieuwe reglementen. "Het gevoel is een beetje hetzelfde als in de simulator. Soms voelt iets in de simulator wat beter of slechter aan, maar ditmaal was het eigenlijk hetzelfde. Ik moet zeggen: bij Red Bull hadden ze dat wel heel snel goed voor elkaar met die simulator. Dus ik wist al heel snel dat ik daar eigenlijk niet heel veel in moest zitten!", vertelt Verstappen lachend.

Toch is hij wel serieus over het feit dat hij niet zo veel in de simulator wilde zitten: "Vorig jaar heb ik op een gegeven moment bewust gezegd dat ik het niet langer wilde rijden in de simulator. Het voelde zo slecht aan in verhouding met vorig jaar, dus ik dacht: 'weet je wat, ik ga me nog lekker op vorig jaar concentreren, met die auto in de sim, en dan zien we het dit jaar wel'."

Verstappen won vorig jaar bijna het wereldkampioenschap na een grote inhaalrace, maar hij werd uiteindelijk tweede in het wereldkampioenschap met maar twee punten minder dan wereldkampioen Lando Norris. Dit seizoen is dus verre van zijn lievelingsjaar: "Het is gewoon niet goed."

'Vorige auto's waren beter'

Verstappen is van mening dat de vorige Formule 1-bolides veel sterker en beter waren dan de nieuwe. Ondanks dat hij de groundeffect-bolides met regelmaat vervloekte, is Verstappen absoluut geen voorstander van de nieuwe wagens. "Dat was nog wel tien keer beter dan dit."

"Om te beginnen dat je heel inefficiënt bent op de rechte stukken qua energie. Op dit circuit valt het nog redelijk mee, maar we gaan ook naar circuits waar het echt drama wordt. En dan ook gewoon het hele gevoel in de auto qua grip en hoe je moet rijden, dat is gewoon niet leuk."

Verstappen blijft niet langer door deze reglementen

De Nederlander legt uit dat deze reglementen niet meehelpen aan een langer verblijf in de Formule 1. Zo zouden de auto's niet constant voluit op het rechte stuk kunnen gaan: "Ja, ongeveer wel. En dat slaat toch nergens op? In bepaalde bochten en op bepaalde circuits kun je er beter iets langzamer doorheen gaan om dan meer energie terug te winnen voor het rechte stuk. Ja, sorry hoor, maar dat hoort thuis in de Formule E."

Verstappen vertelde al eerder niet tot zijn veertigste door te gaan in de Formule 1, maar deze reglementen helpen daar allerminst bij: "Kijk, we racen nog altijd in de Formule 1 en dat is natuurlijk heel mooi. Maar als je alles al hebt gewonnen en bereikt, dan hoeft het eigenlijk niet meer. Er zijn nog heel veel andere leuke dingen die je kunt doen. En dat ga ik ook zeker doen, misschien dit jaar al en ook de komende jaren. Dus dit helpt zeker niet mee om nog heel lang door te gaan."

Niet getreurd voor de Verstappen-fans: "Dan race ik wel toch ergens anders! Dan kunnen we daar een leuke barbecue houden en misschien een feesttent naast de baan opzetten! Vooral als de auto niet leuk is om te besturen, dan ben ik met andere dingen bezig. Druk om de GT3-auto goed voor elkaar te krijgen, ik ben daar vanmorgen ook nog mee bezig geweest."