De zaak omtrent de vermeende motortruc van Mercedes houdt de Formule 1 al het gehele voorseizoen in zijn greep. De andere fabrikanten zijn boos, maar bij Mercedes zijn ze zich van geen kwaad bewust. Het lijkt er nu op dat de FIA een oplossing heeft gevonden, en dat er licht aan het einde van de tunnel is.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt ervoor dat alle teams en fabrikanten op zoek gaan naar trucjes om tot de beste prestaties te komen. Dat geldt ook voor Mercedes, waar ze een slimme truc hebben ontwikkeld bij de krachtbron. Het gaat hier om een trucje met de compressieverhoudingen, waardoor ze meer performance uit de krachtbron kunnen persen.

De truc van Mercedes voldoet aan de regels, en volgens de Duitse fabrikant is de FIA al vroeg op de hoogte gesteld van de plannen. Er leek dan ook geen probleem te zijn, totdat naar buitenkwam dat Ferrari, Honda en Audi hier niet blij mee waren. Ze stuurden een boze brief naar de FIA, en eind vorige week werd bekend dat ook Red Bull zich bij hen had aangesloten. Hierdoor veranderde de situatie, want er was een meerderheid ontstaan voor een eventuele regelwijziging.

Het zorgde voor een nieuwe geruchtenstroom, en er werd zelfs gesteld dat Mercedes naar de rechter kon stappen. Dat laatste werd door Toto Wolff ontkend tijdens de eerste testdag in Bahrein, maar het was wel duidelijk dat er iets aan de hand was.

Wat gaat er gebeuren?

Volgens het Italiaanse medium AutoRacer is een oplossing van deze rel nu dichtbij. Ze stellen dat de fabrikanten op het punt staan om een nieuw, aangepast reglement te ondertekenen. Het zou gaan om een oplossing waarbij juridische procedures worden vermeden en waarbij alle partijen de impasse kunnen verbreken. De nieuwe regels zouden ervoor moeten zorgen dat de methoden en procedures omtrent dit probleem, worden verduidelijkt.

Een nadeel voor Mercedes?

AutoRacer stelt dat een stemming over deze zaak zal gaan plaatsvinden, ook om deze zaak af te sluiten voor de start van het nieuwe seizoen. De vraag is of Mercedes er blij mee zal zijn, want het is volgens het medium niet langer de vraag of er een aanpassing of een beperking volgt voor het merk, maar eerder wanneer dit gaat gebeuren. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.441

Dus eerst krijgt Mercedes toestemming van de FIA om door te gaan met deze motoren en nu wil de FIA, onder druk van de andere motor-bouwers, de boel gaan verbieden...das raar!

  • 6
  12 feb 2026 - 11:37
  F1jos

    Posts: 5.008

    Motor wissel voor Antonelli, het team is namelijk bezig met het wisselen van de motor achterin de W17, nadat er een probleem werd gevonden in de eerdere krachtbron.

    • + 1
    12 feb 2026 - 10:24
  Flexwing

    Posts: 270

    Lekker duidelijk.

    • + 2
    12 feb 2026 - 11:01
    snailer

      Posts: 31.776

      Het is overduidelijk een klikkerdeklik lure van dat Italiaanse medium.

      'Exclusive'. Er wordt aan alle kanten gesuggereerd dat ze informatie hebben ontvangen, maar ze suggereren dat de teams een doc gaan tekenen waar iedereen mee kan werken. Maar de bron is mij onduidelijk.

      Daarbij zeggen ze helemaal niets eigenlijk. Ze suggereren dat de regels in het nadeel van Mercedes worden aangepast.
      En zelfs dat zegt niets. De regels zullen ooit aangepast worden. Ze hebben niet eens ongelijk.
      De teams gaan vast nog dingen tekenen. En ooit zullen regels aangepast worden.

      In het huidige spanningsveld van de media is het zeer moeilijk bronnen te vinden die betrouwbaar zijn en vooral proberen de waarheid te achterhalen en te brengen.
      Maar zelfs die groep maakt wel eens fouten. Iemand die die ik zeer betrouwbaar vind, Joe Saward, zit er ook wel eens naast. Terwijl ik hem echt dingen heb horen roepen die volledig tegen de mainstream opinie van andere F1 media in ging. Hij had meestal gelijk. Echter niet altijd.
      Op het moment zegt hij bijvoorbeeld dat met de huidige motorformule Cadillac geen eigen motor gaat bouwen. De media beweert anders: in 2029 zouden ze samen met GM een nieuwe motor brengen. Ik ben benieuwd. Meestal was hij spot on. Niet altijd natuurlijk.

      Als disclaimer. Geen idee of AutoRacer bekend staat als een betrouwbare bron. Ben niet goed genoeg in Italiaans om ze uit te pluizen. Maar wat ik hier lees klinkt het allemaal als klikkerdeklik

      Logischerwijs verwacht ik dat de regels worden aangepast bij aanvang van 2027.

      Ik wacht zelf op de officiele mededeling van de FIA.

      • + 0
      12 feb 2026 - 11:30
    hupholland

      Posts: 9.629

      nou, de laatste zin is denk ik wel vrij duidelijk. Als je dat ook koppelt aan uitspraken van Wolff gisteren en van Tombazis eerder deze week, dan gaat Mercedes gewoon teruggefloten worden. T is alleen nog de vraag op welke termijn dat kan en of er evt tussenmaatregelen moeten komen denk ik. Ik kan me overigens niet voorstellen dat de truc niet op redelijk korte termijn kan worden aangepast, anders heeft Mercedes wel een enorme gok genomen. Als je de regel + hun mogelijke interpretatie ziet dan kun je zeggen, ja, je kunt het proberen.. maar de kans dat je ermee weg gaat komen.. die is wel heel klein. Dus ze zullen echt wel een alternatief hebben.

      • + 0
      12 feb 2026 - 11:30
    Pietje Bell

      Posts: 33.120

      Bij de live timing van deze site staat het volgende:


      11:15:46

      Ondertussen breekt de hel los in de paddock: zojuist is bekend geworden dat Mercedes van de FIA wat in de motor aan moet passen.
      Geen lekker nieuws voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli

      • + 2
      12 feb 2026 - 11:33
    Pietje Bell

      Posts: 33.120

      @Snailer, AutoRacer is zeer betrouwbaar.

      • + 0
      12 feb 2026 - 11:34
    Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.441

      Dus eerst krijgt Mercedes toestemming van de FIA om door te gaan met deze motoren en nu wil de FIA, onder druk van de andere motor-bouwers, de boel gaan verbieden...das raar!

      • + 6
      12 feb 2026 - 11:37
    snailer

      Posts: 31.776

      Dank je, Pietje.

      Helaas is mijn Italiaans niet goed genoeg om dat te kunnen bepalen. Ik geloof het direct.

      Als inderdaad klopt wat je zegt over de losgebarsten reuring, dan had ik het mis. Ik had verwacht dat men de torn van veel teams zou mitigeren.
      Als Mercedes de boel moet aanpassen dan is dit een knetterharde beslissing. Vraag me af wie die hele berg motoren gaat betalen die Mercedes al voor zoveel teams heeft gebouwd.

      • + 0
      12 feb 2026 - 11:46
    snailer

      Posts: 31.776

      Ik ben het zowaar eens met Ouw, trouwens. Dat gebeurt alleen als het om muziek gaat normaalgesproken.

      • + 2
      12 feb 2026 - 11:47
    Pietje Bell

      Posts: 33.120

      Toto heeft gezegd dat ze toestemming hadden van de FIA voor deze PU,
      maarrrrrrr hij heeft er niet bij gezegd dat dat over de 18:1 compressie ging.
      Het schijnt dat hij gedeeltelijke tekeningen van de PU heeft laten zien waar helemaal de compressie niet uit te concluderen viel.
      Die tekeningen zijn goedgekeurd. Hij heeft niet gezegd dat de FIA akkoord ging met die 18:1! Ook vreemd dat eind november de regel van de manier van keuren aan de regel van de 16:1 is toegevoegd. Waarom? Na het gesprek met Toto/iemand van Mercedes?

      • + 0
      12 feb 2026 - 12:03
    Snelrondje

      Posts: 8.925

      @Ouw, we kunnen wel een mening hebben maar missen de feiten. We weten niet wat er precies tussen Mercedes en FIA gecommuniceerd is. En wie daarbij betrokken waren.
      Was er open communicatie of was er sprake van enige misleiding?
      Jouw vriend Jos zei ooit al dat de F1 een slangenkuil is.

      • + 0
      12 feb 2026 - 12:17
    gridiron

      Posts: 3.179

      De team's (en waarschijnlijk ook de motorfabrikanten) moeten de CAD bestanden overdragen aan de FIA ter goedkeuring wat betekend dat de ze ook kunnen zien/berekenen wat de motor in theorie zou kunnen. Ik denk niet dat ze bij Mercedes speciaal een aangepaste CAD bestand hebben gemaakt.

      • + 0
      12 feb 2026 - 12:19
    SennaS

      Posts: 11.404

      Dan had fia het concreter moeten opstellen zoals ten alle tijde (tijdens de race) mag de compressieverhouding niet meer dan 1:16 zijn.
Of ze meten de compressieverhouding ook tijdens de race
      Of ze meten de compressieverhouding ook tijdens de race

      • + 0
      12 feb 2026 - 12:22
    Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.441

      Toch heb ik deze winter gelezen dat de FIA wist van de compressie verhoudingen die Mercedes aan hun hebben voorgelegd en de daarbij behorende toestemming.

      En nu speciaal voor snailer en andere liefhebbers van de hardere Metal muziek....de nieuwe Megadeth cd is weer 'n ouderwetse knaller.

      • + 0
      12 feb 2026 - 12:32
  HarryLam

    Posts: 5.262

    Totaal overboding en nietszeggend.

    • + 0
    12 feb 2026 - 11:18
  Adenauer Forst

    Posts: 1.196

    Ze gaan gewoon overal de conventionele drijfstangen in schroeven. Deze liggen al lang op de plank voor het geval dit scenario zou uitkomen.

    • + 1
    12 feb 2026 - 12:24
  SennaS

    Posts: 11.404

    Dit zou de zoveelste keer zijn dat tijdens het seizoen de regels worden aangepast ten nadele van vooral mercedes omdat zij innovaties ontwikkelen en is ook ten faveure van de f1

    • + 0
    12 feb 2026 - 12:25

