De zaak omtrent de vermeende motortruc van Mercedes houdt de Formule 1 al het gehele voorseizoen in zijn greep. De andere fabrikanten zijn boos, maar bij Mercedes zijn ze zich van geen kwaad bewust. Het lijkt er nu op dat de FIA een oplossing heeft gevonden, en dat er licht aan het einde van de tunnel is.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt ervoor dat alle teams en fabrikanten op zoek gaan naar trucjes om tot de beste prestaties te komen. Dat geldt ook voor Mercedes, waar ze een slimme truc hebben ontwikkeld bij de krachtbron. Het gaat hier om een trucje met de compressieverhoudingen, waardoor ze meer performance uit de krachtbron kunnen persen.

De truc van Mercedes voldoet aan de regels, en volgens de Duitse fabrikant is de FIA al vroeg op de hoogte gesteld van de plannen. Er leek dan ook geen probleem te zijn, totdat naar buitenkwam dat Ferrari, Honda en Audi hier niet blij mee waren. Ze stuurden een boze brief naar de FIA, en eind vorige week werd bekend dat ook Red Bull zich bij hen had aangesloten. Hierdoor veranderde de situatie, want er was een meerderheid ontstaan voor een eventuele regelwijziging.

Het zorgde voor een nieuwe geruchtenstroom, en er werd zelfs gesteld dat Mercedes naar de rechter kon stappen. Dat laatste werd door Toto Wolff ontkend tijdens de eerste testdag in Bahrein, maar het was wel duidelijk dat er iets aan de hand was.

Wat gaat er gebeuren?

Volgens het Italiaanse medium AutoRacer is een oplossing van deze rel nu dichtbij. Ze stellen dat de fabrikanten op het punt staan om een nieuw, aangepast reglement te ondertekenen. Het zou gaan om een oplossing waarbij juridische procedures worden vermeden en waarbij alle partijen de impasse kunnen verbreken. De nieuwe regels zouden ervoor moeten zorgen dat de methoden en procedures omtrent dit probleem, worden verduidelijkt.

Een nadeel voor Mercedes?

AutoRacer stelt dat een stemming over deze zaak zal gaan plaatsvinden, ook om deze zaak af te sluiten voor de start van het nieuwe seizoen. De vraag is of Mercedes er blij mee zal zijn, want het is volgens het medium niet langer de vraag of er een aanpassing of een beperking volgt voor het merk, maar eerder wanneer dit gaat gebeuren.