Uitslag VT3 Nederland: Leclerc nipt sneller dan Verstappen en Russell

De laatste vrije training op het circuit van Zandvoort zit er ook weer op. In de Noord-Hollandse duinen kregen de coureurs nog eenmaal de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de kwalificatie van later vandaag. De snelste tijd werd genoteerd door Charles Leclerc. Achter hem was de tweede tijd een prooi voor George Russell. Daarachter maakte Max Verstappen de top drie compleet.

De vele duizenden oranjefans op de tribunes in Zandvoort moesten lang wachten op de actie in de derde vrije training. Sergio Perez kwam als eerste op de baan maar de meeste van zijn collega's bleven achter in de pitlane. De Aston Martins van Sebastian Vettel en Lance Stroll volgden al snel maar waren beduidend minder actief dan Perez. Verder bleef het rustig en wachtte iedereen geduldig af.

Verstappen

Tien minuten in de sessie klonk er een luid gejuich op de tribunes. Thuisfavoriet Max Verstappen kwam de baan op en hetzelfde gold voor de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell en de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Verstappen was direct snel en noteerde een tijd die ruim een halve seconde sneller was dan de concurrentie. Verstappens teamgenoot Perez was duidelijk bezig met een ander schema en reed de meeste rondjes van iedereen.

Hinder

Verstappens snelle tijd bleef geruime tijd staan. Halverwege de sessie waren de teams overduidelijk bezig met andere dingen dan snelle tijden. George Russell kende nog een angstig moment toen hij bijna over een paar duiven heen reed. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton moest ook snel handelen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was bezig met een snelle ronde toen hij moest uitwijken voor Yuki Tsunoda. De Japanner reed midden op de apex in een blinde bocht.

Snelste tijd

Tsunoda was niet de enige coureur die zijn collega's in de weg reed. In de slotfase werd het bijvoorbeeld ook eventjes krap tussen Perez en Sainz. Verstappen was inmiddels zijn snelste tijd verloren aan Charles Leclerc. De Ferrari-coureur noteerde een 1:11:632 en was daarmee slechts 0,066 seconden sneller dan Russell. Verstappen bleef steken op de derde plek en was 0,161 seconden langzamer dan de snelste tijd van Leclerc. Opvallend genoeg bleef de gehele top elf binnen een seconde van de snelste tijd.

Formule 1 kijken

F1 live streams: Zoek je nog een goede Formule 1 stream? Dan vind je hier handige instructies voor betaalde en gratis streams die werken voor het F1 seizoen van 2022.