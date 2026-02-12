George Russell heeft zich laten verrassen tijdens een ogenschijnlijk onschuldig interview voor Mercedes. De Britse Formule 1-coureur ging in gesprek met jonge fans, maar kreeg daarbij een antwoord te horen dat ongetwijfeld nog even is blijven hangen.

In de moderne Formule 1 zijn coureurs allang niet meer alleen bezig met racen. De sport is populairder dan ooit en dat betekent dat rijders ook steeds vaker opduiken in video’s, campagnes en andere media-uitingen. Ook Russell ontkomt daar niet aan en moet steeds vaker aan de bak voor de zogenaamde mediaverplichtingen.

Coureurs steeds vaker in de spotlights

De groeiende belangstelling voor de Formule 1 brengt extra verplichtingen met zich mee. Sponsordagen en mediaverplichtingen volgen elkaar in rap tempo op, waardoor coureurs regelmatig een andere rol aannemen dan die van pure racer.

Die activiteiten lopen sterk uiteen. Dit keer schoof Russell samen met teamgenoot Kimi Antonelli aan voor een interview met kinderen, bedoeld voor een video van Mercedes. Een luchtig moment, zo leek het, totdat de Brit zelf het gesprek een onverwachte wending gaf.

Onschuldige vraag pakt verkeerd uit

Russell besloot de rollen even om te draaien en stelde de kinderen een vraag terug. Hij was benieuwd hoe oud zij dachten dat hij was. Een onschuldige vraag, maar wel eentje die verkeerd uitpakte voor de 27-jarige. Een jong meisje dacht namelijk dat de Engelsman maar liefst 46 jaar was.

De antwoorden van de jonge fans zorgden voor zichtbaar ongemak bij Russell, die zich waarschijnlijk iets jonger had voorgesteld. Het moment leverde vooral hilariteit op bij de aanwezigen, maar achteraf zal de Mercedes-coureur zich ongetwijfeld hebben afgevraagd of hij die vraag niet beter voor zich had kunnen houden.