Verstappen verlaat Bahrein: Direct na laatste testmeters naar huis gevlogen

Voor Max Verstappen zit de testweek in Bahrein erop. Hij draaide vanochtend nog zijn rondjes, maar is nu alweer vertrokken. Zijn privéjet steeg zojuist op vanaf het vliegveld van Manama, en vliegt met een tussenstop in Florence door naar huis.

Verstappen zorgde ook deze week in Bahrein weer voor de nodige opschudding. Op woensdag reed hij de hele dag, en wist hij veel rondjes te noteren. Voor Red Bull waren dit heel belangrijke rondjes, want in deze fase van het seizoen komt alle data van pas. Nu is het al helemaal belangrijk, aangezien Red Bull dit jaar voor het eerst met een eigen krachtbron rijdt. 

Flinke frustratie

Verstappen liet gisteren de paddock op zijn grondvesten schudden met een aantal opvallende uitlatingen over de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Hij stelde dat er niets aan was, en omschreef de wagens als Formule E-bolides op steroïden. Dit lokte dan weer een reactie uit van de CEO van de Formule E. Verstappen stelde zelfs dat deze nieuwe auto's ervoor kunnen zorgen dat hij de Formule 1 sneller dan verwacht gaat verlaten.

Gefrustreerd of niet, Verstappen kwam vanochtend 'gewoon' weer in actie met de nieuwe RB22 van Red Bull. Hij was als één van de eerste coureurs op de baan te vinden, en draaide 61 rondjes, ruim een raceafstand. Aan het einde van de ochtendsessie bleef Verstappen binnen staan, en aan het begin van de middag verscheen zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar op het asfalt.

Verstappen is vertrokken

Verstappen heeft het circuit van Sakhir alweer verlaten, want zijn vliegtuig steeg zojuist op. Terwijl Verstappen in de lucht zit, rijden zijn collega's nog rondjes. Voor Verstappen zit de testweek erop, en hij zet koers naar huis. Hij landt later vandaag op het vliegveld van Nice, vlakbij zijn woonplaats Monaco.

Wat gaat Verstappen doen in Italië?

De privéjet van Verstappen zal wel een tussenstop maken op het vliegveld van Florence in Italië. Hij zal hier amper een uur verblijven, en vliegt daarna door naar huis. De kans is groot dat hij hier iemand moet afzetten of ophalen.

Drukke dagen voor Verstappen

Verstappen zal volgende week weer aanwezig zijn in Bahrein, als de derde en laatste testweek van het jaar op het programma staat. De vraag is of Verstappen dan iets positiever is over de nieuwe auto's. Wanneer Verstappen weer afreist naar het circuit in het Midden-Oosten, is nog niet duidelijk. Hij stelde eerder dat hij het liefst zoveel tijd als mogelijk is doorbrengt met zijn gezin. Verstappen heeft tijdens de testweek overigens ook aandacht voor andere zaken, eerder deze week was hij te zien op de Twitch-livestream van Team Redline.

