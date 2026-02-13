Helmut Marko volgt de Formule 1 nog altijd, ondanks zijn vertrek bij Red Bull Racing. De Oostenrijker is geen fan van de nieuwe regels, maar volgt de testdagen toch op de voet. De oud-adviseur ziet een mogelijk voordeel voor Verstappen.

Helmut Marko maakte aan het einde van vorig seizoen bekend dat hij vanaf januari niet meer in dienst zal zijn van Red Bull Racing. Marko is ondertussen alweer 82 jaar oud en dat is een van de voornaamste redenen waarom hij gestopt is bij Red Bull Racing.

Marko weet nog steeds niet wat hij moet verwachten

Bij het Zwitserse Blick zei Helmut Marko: "We weten niet wat we moeten verwachten." De Oostenrijker volgt de testdagen op de voet en kan daardoor een steeds beter beeld schetsen van alle teams.

Marko laat weten totaal geen fan te zijn van de gloednieuwe reglementen. Een van de voornaamste dingen is de gloednieuwe technologie: "Computerspelletjes op het stuur zal misschien niet goed zijn voor het imago, maar laten we proberen positief te blijven. De software-specialisten zijn nu belangrijker dan de coureurs! Ze moeten voor bijna elke race een nieuw script schrijven. De coureur moet daardoor telkens weer de schoolboeken in."

De concurrenten van Red Bull zijn sterk

Verstappen zal het dit seizoen echt niet makkelijk krijgen, zo ziet Marko ook. De concurrentie van Verstappen en Red Bull lijkt erg sterk te zijn: "Mercedes lijkt een licht voordeel te hebben, maar gaan ze dat ook omzetten in succes? De brandstof kan ook een cruciale rol spelen."

Toch is er geen paniek voor Red Bull Racing: "Red Bull heeft het tot nu toe goed gedaan met zijn eigen motor, maar dat moet ook om Verstappen tevreden te houden", zo laat de oud-adviseur weten. Wie het best omgaat met de druk is nog niet duidelijk: "Dat is lastig te voorspellen, maar er zijn genoeg intelligente coureurs."