James Vowles steekt zijn bewondering voor Red Bull Racing niet onder stoelen of banken. De teambaas van Williams zag in Bahrein hoe de RB22 meteen indruk maakte en wijst één specifiek punt aan waar het verschil pijnlijk duidelijk wordt: Bocht 1. Daar pakt Red Bull volgens hem alleen al zes tienden van een seconde.

Tijdens de testdagen in Bahrein worden de eerste zaadjes voor het nieuwe seizoen voorzichtig geplant, al zegt een rondetijd in februari lang niet alles. Teams werken hun programma’s af, spelen met brandstofniveaus en motorstanden en houden hun kaarten zo lang mogelijk tegen de borst. In de paddock klinkt Mercedes als favoriet, maar Toto Wolff wijst op zijn beurt nadrukkelijk naar Red Bull.

Vowles ziet groot verschil in Bocht 1

Ook Vowles schuift de Oostenrijkers naar voren. De Britse teambaas van Williams keek met open mond naar de eerste meters van Max Verstappen in de RB22. “Wij zien structureel een verschil van zes tienden. In Bocht 1 komen wij daar simpelweg niet aan. Hun snelheid in die eerste bocht is echt indrukwekkend”, klinkt het bij Sky Sports F1.

Dat Red Bull dit jaar met een volledig eigen krachtbron aantreedt, maakt het volgens Vowles alleen maar straffer. “Die wagen is vanaf nul opgebouwd, binnen een compleet nieuw motorproject. En toch leveren ze meteen prestaties én betrouwbaarheid. Dat is knap werk”, aldus de Williams-teambaas.

Hydraulisch probleem houdt Red Bull even binnen

Toch verliep niet alles vlekkeloos in Bahrein. Op donderdagochtend stond Isack Hadjar gepland om de 2026-bolide aan de tand te voelen, nadat Verstappen woensdag de spits had afgebeten.

De Fransman bleef echter grotendeels aan de kant. Red Bull kampte met een hydraulisch probleem aan de RB22 en werkte achter gesloten garagedeuren aan een oplossing. Later kwam Hadjar alsnog in actie en slaagde erin om een gigantisch aantal ronden neer te zetten.