Verstappen en Red Bull ontmoedigen concurrenten: "Zijn een halve seconde sneller!"

James Vowles steekt zijn bewondering voor Red Bull Racing niet onder stoelen of banken. De teambaas van Williams zag in Bahrein hoe de RB22 meteen indruk maakte en wijst één specifiek punt aan waar het verschil pijnlijk duidelijk wordt: Bocht 1. Daar pakt Red Bull volgens hem alleen al zes tienden van een seconde.

Tijdens de testdagen in Bahrein worden de eerste zaadjes voor het nieuwe seizoen voorzichtig geplant, al zegt een rondetijd in februari lang niet alles. Teams werken hun programma’s af, spelen met brandstofniveaus en motorstanden en houden hun kaarten zo lang mogelijk tegen de borst. In de paddock klinkt Mercedes als favoriet, maar Toto Wolff wijst op zijn beurt nadrukkelijk naar Red Bull.

Vowles ziet groot verschil in Bocht 1

Ook Vowles schuift de Oostenrijkers naar voren. De Britse teambaas van Williams keek met open mond naar de eerste meters van Max Verstappen in de RB22. “Wij zien structureel een verschil van zes tienden. In Bocht 1 komen wij daar simpelweg niet aan. Hun snelheid in die eerste bocht is echt indrukwekkend”, klinkt het bij Sky Sports F1.

Dat Red Bull dit jaar met een volledig eigen krachtbron aantreedt, maakt het volgens Vowles alleen maar straffer. “Die wagen is vanaf nul opgebouwd, binnen een compleet nieuw motorproject. En toch leveren ze meteen prestaties én betrouwbaarheid. Dat is knap werk”, aldus de Williams-teambaas.

Hydraulisch probleem houdt Red Bull even binnen

Toch verliep niet alles vlekkeloos in Bahrein. Op donderdagochtend stond Isack Hadjar gepland om de 2026-bolide aan de tand te voelen, nadat Verstappen woensdag de spits had afgebeten.

De Fransman bleef echter grotendeels aan de kant. Red Bull kampte met een hydraulisch probleem aan de RB22 en werkte achter gesloten garagedeuren aan een oplossing. Later kwam Hadjar alsnog in actie en slaagde erin om een gigantisch aantal ronden neer te zetten. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.442

Eens met James Vowles.
Erg knap wat ze bij Redbull hebben gedaan met die motor.

Maar niet te vroeg juichen....er kan nog zat gebeuren of niet gebeuren.
Maar dat geldt natuurlijk voor alle teams.

  • 2
  • 12 feb 2026 - 16:55
Reacties (5)

  • Dale U

    Posts: 1.814

    Monteurs hadden nog een bonnetje openstaan voor Hadjar, die mocht even wat langer koffie drinken vanochtend, vanwege dat geintje in Barcelona.

    • + 1
    • 12 feb 2026 - 16:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.442

    Eens met James Vowles.
    Erg knap wat ze bij Redbull hebben gedaan met die motor.

    Maar niet te vroeg juichen....er kan nog zat gebeuren of niet gebeuren.
    Maar dat geldt natuurlijk voor alle teams.

    • + 2
    • 12 feb 2026 - 16:55
  • Jermaine

    Posts: 7.147

    Ik teken voor een 2023 xD maar ik zie het niet gebeuren.

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 17:02
    • iOosterbaan

      Posts: 2.103

      2022 of 2024 is ook goed, 2021 is niet goed voor mn hart

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 17:04
  • snailer

    Posts: 31.785

    Dominantie nu ten opzichte van de rest door Leclerc is groter dan ginsteren. Toen was er geen dominantie.


    En Hadjar zit er flink achter. Ook Haas is gewoon sneller dan Hadjar in de RBR.

    Als ik een shout out doe. Dan voor Leclerc en voor de Haas die ogenschijnlijk in de buurt van de top teams zit.


    Uiteraard. op basis van de tests tot nu toe.

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 17:09

