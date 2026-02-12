user icon
Grote problemen voor Red Bull en Mercedes, Ferrari maakt sterke indruk

Grote problemen voor Red Bull en Mercedes, Ferrari maakt sterke indruk

De ochtendsessie van de tweede testdag in Bahrein zit erop. Op het circuit van Sakhir werd in deze sessie de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. Daarachter gingen de tweede en derde tijd naar Lando Norris en Pierre Gasly.

De testdag in Bahrein ging vanochtend in alle rust van start. In tegenstelling tot gisteren vonden niet alle teams het nodig om direct meters te gaan draaien. Na elf minuten konden de coureurs die wél op de baan waren verschenen alweer naar binnen, want de eerste rode vlag van de dag was een feit. Sergio Pérez was stilgevallen in zijn Cadillac, en de Mexicaan moest te voet terugkeren naar de paddock.

Formule 1-debutant Cadillac kent een voorseizoen met de nodige hobbels, maar de problemen van vanochtend waren niet heel groot. Na wat korte reparatiewerkzaamheden kon Pérez weer plaatsnemen in de cockpit, en wist hij de nodige rondjes af te werken. Hij was ook zeker niet dé pechvogel van de ochtend, bij andere teams waren de problemen veel groter.

Problemen bij Red Bull & Mercedes

Waar Red Bull op woensdag nog wist te domineren met Max Verstappen, ging het vandaag heel anders. Verstappen heeft het stuur overgegeven aan Isack Hadjar, maar de jonge Fransman kon amper rijden. Red Bull ontdekte op woensdagavond een hydraulisch probleem, en het kostte veel tijd om dat op te lossen. Hadjar was in de ochtend niet op de baan te vinden, en moet hopen dat hij in de middagsessie wél kan gaan rijden. Eén geluk voor hem: de grootste concurrent had ook problemen.

Bij Mercedes moest Andrea Kimi Antonelli al na drie rondjes terugkeren in de pits. De schermen werden voor de pitbox geplaatst, en Mercedes moest de motor wisselen. Het was een pijnlijk moment voor Mercedes, dat gistermiddag ook veel tijd verloor door problemen.

Welke teams maakten er indruk?

Op het circuit van Bahrein was het niet alleen maar kommer en kwel, en wisten veel andere teams wel veel meters af te leggen. Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine) en Alexander Albon (Williams) wisten al vroeg op de dag een volledige raceafstand af te leggen. Met de betrouwbaarheid leek het wel goed te zitten bij deze teams.

Wie zagen er snel uit?

Leclerc en Norris noteerden daarnaast ook snelle tijden, al zegt dit vanzelfsprekend heel erg weinig tijdens een testdag. Het liet wel zien dat de snelheid er in ieder geval in zit bij deze teams, die met een goed gevoel de lunchpauze ingaan. Hadjar keerde in de laatste minuut van de sessie terug op de baan.

BH Bahrain International Circuit - 12 februari 2026

mario

Posts: 15.140

Eigenlijk met je natuurlijk aantal ronden per team gaan kijken om een (redelijk) goed beeld te krijgen... Dan zien we dat Williams in dat opzicht goede zaken heeft gedaan evenals RBR, Ferrari en (verrassend misschien) ook Audi...
Verder zegt het ook allemaal weer niet zo heel veel, ondanks dat s... [Lees verder]

  • 2
  • 12 feb 2026 - 12:09
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing F1 Test Bahrein 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 15.140

    Eigenlijk met je natuurlijk aantal ronden per team gaan kijken om een (redelijk) goed beeld te krijgen... Dan zien we dat Williams in dat opzicht goede zaken heeft gedaan evenals RBR, Ferrari en (verrassend misschien) ook Audi...
    Verder zegt het ook allemaal weer niet zo heel veel, ondanks dat sommigen hier gisteren al flink aan het stuiteren waren... 🤪 We weten immers niet wat er precies bij de verschillende teams op het testprogramma stond...

    Aantal ronden per team gisteren:

    Williams : 68 + 77 = 145
    RBR : 136 + 0 = 136
    Ferrari : 80 + 52 = 132
    Audi : 76 + 49 = 125
    Haas : 115 + 0 = 115
    McLaren : 58 + 54 = 112
    Cadillac : 58 + 49 = 107
    Mercedes : 56 + 30 = 86
    Alpine : 49 + 28 = 77
    Racing Bulls : 75 + 0 = 75
    Aston Martin : 36 + 0 = 36

    • + 2
    • 12 feb 2026 - 12:09
    • snailer

      Posts: 31.776

      Even voor mijn perceptie. Die achter de plus zijn de rondes vanmorgen?

      Dat suggereert dat RB, RBR en AM vanmorgen geen rondes reden?

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 12:25
  • HermanInDeZon

    Posts: 613

    Oftewel testen zeggen niks.
    In Bahrein was Mercedes oppermachtig en Ferrari kleurloos
    Gisteren Red Bull
    Vandaag Ferrari

    Enige constante lijkt te zijn dat Aston behoorlijk in de problemen zit

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 12:10
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.986

      Ook de verschillen tussen 1 en 3 zijn te groot. Volgende week zien we pas welke auto de snelste lijkt(dus niet 'is').

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 12:20
    • snailer

      Posts: 31.776

      In Spanje leek gewoon RBR ook mee te doen vooraan. Ferrari ook.

      Favorieten zijn vooraf altijd gehyped. Soms blijkt het terecht. Soms niet.

      Wat mij vooral op viel gistern, toen had ik even beschikking over een F1 tv password (van mijn kameraad), was dat Ocon het bijvoorbeeld niet slecht deed. Hij haalde met 1 ronde ook de absoluut hoogste snelheid over het rechte stuk na de start. En zijn tijden waren lager dan de top teams maar toch ook behoorlijk vlak. Dat gold ook voor de Williams rijders. Vrij consistente rondetijden.

      Er is nog veel te winnen en verbeteren. Dat geldt voor alle teams.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 12:33
  • SennaS

    Posts: 11.404

    Blijft gissen, volgende week meer duidelijkheid.
    De teams zijn vooral bezig met de mercedes motoren en hoe ze de regels kunnen laten aanpassen

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 12:28
  • Larry Perkins

    Posts: 62.935

    Als RBR zo blijft aanmodderen, verschijnt Red Bull Powertrains straks met een eigen team op de grid...

    • + 1
    • 12 feb 2026 - 12:31
    • snailer

      Posts: 31.776

      Ze moeten die Verstappen er direct uit gooien. Hij heeft gisteren de RBR HE_LE_MAAL aan gort gereden.

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 12:34
  • The Wolf

    Posts: 65

    duidelijk verhaal: Charles kampioen 2026!

    en dan hoor ik sommigen denken, ja maar het zijn maar tests, tijden zeggen nog niks...
    Onzin, kwats, geleuter zeg ik dan....

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 12:42
  • Pietje Bell

    Posts: 33.120

    Uit het live verslag van hier:

    1:15:46

    Ondertussen breekt de hel los in de paddock: zojuist is bekend geworden dat
    Mercedes van de FIA wat in de motor aan moet passen.
    Geen lekker nieuws voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli

    ==========================================================================

    @SoyMotor
    ) #F1 #F1Testing
    🚨 In de paddock wordt al gesproken over een oplossing met de Mercedes-motor.

    ➡️ Het zou een oplossing zijn die de truc niet volledig onmogelijk zou maken, maar die hen ook geen totale vrijheid zou geven.

    ➡️ Ze zoeken naar een kortetermijnoplossing en willen de zaak in 2027 definitief beslechten.

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 12:48

