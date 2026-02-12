De ochtendsessie van de tweede testdag in Bahrein zit erop. Op het circuit van Sakhir werd in deze sessie de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. Daarachter gingen de tweede en derde tijd naar Lando Norris en Pierre Gasly.

De testdag in Bahrein ging vanochtend in alle rust van start. In tegenstelling tot gisteren vonden niet alle teams het nodig om direct meters te gaan draaien. Na elf minuten konden de coureurs die wél op de baan waren verschenen alweer naar binnen, want de eerste rode vlag van de dag was een feit. Sergio Pérez was stilgevallen in zijn Cadillac, en de Mexicaan moest te voet terugkeren naar de paddock.

Formule 1-debutant Cadillac kent een voorseizoen met de nodige hobbels, maar de problemen van vanochtend waren niet heel groot. Na wat korte reparatiewerkzaamheden kon Pérez weer plaatsnemen in de cockpit, en wist hij de nodige rondjes af te werken. Hij was ook zeker niet dé pechvogel van de ochtend, bij andere teams waren de problemen veel groter.

Problemen bij Red Bull & Mercedes

Waar Red Bull op woensdag nog wist te domineren met Max Verstappen, ging het vandaag heel anders. Verstappen heeft het stuur overgegeven aan Isack Hadjar, maar de jonge Fransman kon amper rijden. Red Bull ontdekte op woensdagavond een hydraulisch probleem, en het kostte veel tijd om dat op te lossen. Hadjar was in de ochtend niet op de baan te vinden, en moet hopen dat hij in de middagsessie wél kan gaan rijden. Eén geluk voor hem: de grootste concurrent had ook problemen.

Bij Mercedes moest Andrea Kimi Antonelli al na drie rondjes terugkeren in de pits. De schermen werden voor de pitbox geplaatst, en Mercedes moest de motor wisselen. Het was een pijnlijk moment voor Mercedes, dat gistermiddag ook veel tijd verloor door problemen.

Welke teams maakten er indruk?

Op het circuit van Bahrein was het niet alleen maar kommer en kwel, en wisten veel andere teams wel veel meters af te leggen. Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine) en Alexander Albon (Williams) wisten al vroeg op de dag een volledige raceafstand af te leggen. Met de betrouwbaarheid leek het wel goed te zitten bij deze teams.

Wie zagen er snel uit?

Leclerc en Norris noteerden daarnaast ook snelle tijden, al zegt dit vanzelfsprekend heel erg weinig tijdens een testdag. Het liet wel zien dat de snelheid er in ieder geval in zit bij deze teams, die met een goed gevoel de lunchpauze ingaan. Hadjar keerde in de laatste minuut van de sessie terug op de baan.