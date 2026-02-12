Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft voor het eerst gereageerd op de nieuwe Nürburgring-plannen van Max Verstappen. De Nederlander is met zijn GT3-team overgestapt naar Mercedes-bolides, en de NLS-kalender is speciaal voor hem aangepast. Wolff bevestigt dat Mercedes hier een belangrijke rol bij heeft gespeeld.

Het is geen geheim dat Verstappen graag wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlandse Red Bull-coureur maakte vorig jaar zijn NLS-debuut op de Nürburgring Nordschleife, en heeft daarna grote stappen gezet met zijn GT3-team. Ze reden in de voorgaande jaren met Ferrari's en Aston Martins, maar hebben nu een deal gesloten met Mercedes-AMG.

Verstappen testte eind vorig jaar en begin dit jaar met de GT3-bolide van Mercedes op de circuits van Estoril en Portimão. Kort daarna kwam naar buiten dat de NLS hun kalender had aangepast, waardoor het voor Verstappen mogelijk is geworden om ter voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, deel te nemen aan voorbereidende races. Verstappens naam staat nog niet op de deelnemerslijst, maar de kans is groot dat hij volgende maand terugkeert op de Ring.

Was dit een plan van Mercedes?

Mercedes speelde naar verluidt een rol bij de aanpassing van de NLS-kalender, en Wolff geeft dit in Bahrein toe in gesprek met de internationale pers: "Het was Mercedes-AMG, samen met de organisatie van de NLS. Het is duidelijk een voordeel voor alle deelnemers en ook voor de serie. Ik ken de exacte cijfers niet meer, maar bij een normale NLS-race heb je bijvoorbeeld honderd keer minder kijkers op YouTube dan wanneer Max meedoet."

'Hier genieten wij natuurlijk van'

Wolff zag de cijfers door Verstappens eerdere deelname omhoog schieten: "Het ging van ongeveer 100.000 naar 750.000 of iets in die richting. Het was in ieder geval echt absurd. Je moet het maar even nakijken. Dus het is echt een no-brainer om de kalender nu aan te passen. Ik denk dat het geweldig is voor de 24 uur van de Nürburgring dat fans Max daar kunnen zien rijden, en natuurlijk genieten wij ervan om hem in een Mercedes te zien rijden."