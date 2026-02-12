user icon
Wolff bevestigt grote rol van Mercedes bij Nürburgring-plannen Verstappen

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft voor het eerst gereageerd op de nieuwe Nürburgring-plannen van Max Verstappen. De Nederlander is met zijn GT3-team overgestapt naar Mercedes-bolides, en de NLS-kalender is speciaal voor hem aangepast. Wolff bevestigt dat Mercedes hier een belangrijke rol bij heeft gespeeld.

Het is geen geheim dat Verstappen graag wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlandse Red Bull-coureur maakte vorig jaar zijn NLS-debuut op de Nürburgring Nordschleife, en heeft daarna grote stappen gezet met zijn GT3-team. Ze reden in de voorgaande jaren met Ferrari's en Aston Martins, maar hebben nu een deal gesloten met Mercedes-AMG.

Verstappen testte eind vorig jaar en begin dit jaar met de GT3-bolide van Mercedes op de circuits van Estoril en Portimão. Kort daarna kwam naar buiten dat de NLS hun kalender had aangepast, waardoor het voor Verstappen mogelijk is geworden om ter voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, deel te nemen aan voorbereidende races. Verstappens naam staat nog niet op de deelnemerslijst, maar de kans is groot dat hij volgende maand terugkeert op de Ring.

Was dit een plan van Mercedes?

Mercedes speelde naar verluidt een rol bij de aanpassing van de NLS-kalender, en Wolff geeft dit in Bahrein toe in gesprek met de internationale pers: "Het was Mercedes-AMG, samen met de organisatie van de NLS. Het is duidelijk een voordeel voor alle deelnemers en ook voor de serie. Ik ken de exacte cijfers niet meer, maar bij een normale NLS-race heb je bijvoorbeeld honderd keer minder kijkers op YouTube dan wanneer Max meedoet."

'Hier genieten wij natuurlijk van'

Wolff zag de cijfers door Verstappens eerdere deelname omhoog schieten: "Het ging van ongeveer 100.000 naar 750.000 of iets in die richting. Het was in ieder geval echt absurd. Je moet het maar even nakijken. Dus het is echt een no-brainer om de kalender nu aan te passen. Ik denk dat het geweldig is voor de 24 uur van de Nürburgring dat fans Max daar kunnen zien rijden, en natuurlijk genieten wij ervan om hem in een Mercedes te zien rijden."

F1jos

Posts: 5.008

Wolff geeft aan dat hij ervan geniet Verstappen in een Mercedes te zien rijden. De wens is de vader van de gedachte.

  • 3
  • 12 feb 2026 - 09:35
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (10)

  • F1jos

    Posts: 5.008

    Wolff geeft aan dat hij ervan geniet Verstappen in een Mercedes te zien rijden. De wens is de vader van de gedachte.

    • + 3
    • 12 feb 2026 - 09:35
    • Underkutter

      Posts: 606

      Vorig jaar lag de jacht van Verstappen toch vlak in de buurt bij die van Toto en toen ontstond het gerucht dat hij zou overstappen naar Mercedes. Zou dat hiermee te maken hebben gehad?

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 12:03
  • mario

    Posts: 15.140

    Toto moet nog wel ff opnieuw naar de basisschool om te leren rekenen....
    "bij een normale NLS-race heb je bijvoorbeeld honderd keer minder kijkers op YouTube dan wanneer Max meedoet."
    "Het ging van ongeveer 100.000 naar 750.000 of iets in die richting."

    Dat is eem factor 7,5 en geen 100 beste Toto...
    Maar het blijven natuurlijk wel goede zaken voor de NLS en Mercedes AMG als ze Max kunnen inzetten...

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 09:54
    • The Wolf

      Posts: 65

      Toto heeft het IQ van een visstick, hoe heeft hij het toch zo ver kunnen schoppen ;)

      • + 2
      • 12 feb 2026 - 10:21
    • snailer

      Posts: 31.776

      Heb ergens gelezen dat het miljoenen meer is. Er zijn meer kanalen geweest waar men de race kon volgen. Maar inderdaad hadden al die kanalen ook al kijkers. Dus de verhouding klopt niet.

      100 keer is overigens gewoon spreektaal overigens. Het wordt hyperbool genoemd. Stijlfiguur. Zeer lastig om goed toe te passen.
      Wolff doet het hier op de juiste manier. Hij wil onderbouwen dat zijn keuze om Verstappen te ondersteunen een terechte is.

      Wolff is een slimme man. Hij kweekt met zijn support ook een opening om met Verstappen regelmatig te spreken. De weg om Verstappen bij Mercedes in te lijven blijft bestaan.

      Wolff is wat mij betreft de team baas die tactisch het sterkst is en dat is hij ook politiek gezien.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 12:06
  • dumdumdum

    Posts: 2.780

    Financieel gezien is het een no brainer. Met het aanpassen van de kalender waardoor Max mee kan doen met de NLS krijgen ze veel meer bezoekers op het circuit en op hun Youtube kanaal. Daardoor krijgen ze uiteindelijk ook meer inkomsten op het circuit en vanuit sponsoren. De gehele NLS profiteert hiervan. De andere teams zullen nu makkelijker aan internationale sponsoren komen. Kan niet wachten tot Max gaat beginnen met dammen. Die sport kan ook wel een boost gebruiken.

    • + 1
    • 12 feb 2026 - 11:00
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.441

      Wat dacht van 100 meter duf kijken met hindernissen?
      Ook die sport kan wel wat re*lame gebruiken.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 11:42
    • Axel

      Posts: 2.342

      100 meter horden is spannender dan een doorsnee F1 race.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 12:00
    • snailer

      Posts: 31.776

      In een F1 weekend is er dan weer wel gemiddeld een stuk meer spanning dan die elk seconde in de finale. Veel mannen houden het in bed zelfs langer uit.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 12:09
  • Knalpijp

    Posts: 2.390

    De deal is al lang gesloten!

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 12:31

show sidebar