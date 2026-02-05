user icon
icon

Vowles heeft vertrouwen in Williams: "Maar er is een verlies"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vowles heeft vertrouwen in Williams: "Maar er is een verlies"

De nieuwe Williams-bolide is officieel gepresenteerd, maar het Britse team begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen anders dan de concurrentie. Terwijl vrijwel alle teams afgelopen week in actie kwamen tijdens de shakedown in Barcelona, bleef Williams noodgedwongen aan de zijlijn staan. Een vertraging in het ontwikkelingsproces zorgde ervoor dat de auto niet op tijd klaar was voor circuitmeters.

Teambaas James Vowles had liever fysiek getest in Spanje, maar benadrukt dat Williams de verloren tijd grotendeels heeft opgevangen via een uitgebreid Virtual Test Tracking-programma. Volgens de Brit hoeft het gemiste testmoment geen onoverkomelijk nadeel te zijn richting Bahrein.

Meer over Williams Williams stuurt nieuwe bolide eindelijk de baan op voor shakedown

Williams stuurt nieuwe bolide eindelijk de baan op voor shakedown

4 feb
 <b> Officieel: </b> Williams lanceert langverwachte FW48

Officieel: Williams lanceert langverwachte FW48

3 feb

Vowles wilde liever in Barcelona zijn

Tijdens de presentatie van de gloednieuwe Williams-bolide liet Vowles weten niet tevreden te zijn met de voorbereiding van Williams tot nu toe: "Ik had veel liever in Barcelona geweest. Dat was het doel, dat was wat we van plan waren, en dat hebben we niet bereikt."

Toch is niet alles verkeerd gegaan, zo laat de Britse teambaas weten: "Maar wat we hebben gedaan in termen van een week VTT was succesvol, en wat we hebben gedaan met zowel Carlos als Alex op de driver-in-loop-simulator, terwijl iedereen in Barcelona was..." Het zit Vowles toch nog steeds een beetje dwars dat hij niet net als alle andere teams aanwezig kon zijn in Barcelona. 

Mercedes heeft Williams geholpen

Aangezien Williams met een Mercedes-krachtbron rond rijdt heeft het team is het niet vreemd dat ze hulp krijgen van de zilverpijlen: "Bovendien hebben we het geluk dat Mercedes voldoende coureurs had, waardoor we behoorlijk wat informatie hebben gekregen over de versnellingsbak en de krachtbron, waardoor we een voorsprong hebben als we naar Bahrein gaan. Ik denk dus niet dat we met zes testdagen achterop zullen lopen."

De coureurs van Williams hebben nog geen kennis kunnen maken met de gloednieuwe bolide en dat is dan ook het gebied waar Williams nog veel op achterloopt:  "Wat ontbreekt, is veel kennis voor de coureurs om inherent te perfectioneren wat er op het circuit gebeurt. Wat ontbreekt, is een correlatie voor waar onze aerodynamica werkelijk staat en een correlatie voor waar onze voertuigdynamica werkelijk staat – circuitgegevens zijn de enige manier om dat vast te stellen.

"Er is dus weliswaar een verlies, maar met zes testdagen en onze driver-in-loop-simulator – waarin we hebben geïnvesteerd, die state-of-the-art is en waarvan ik er zeker van ben dat deze de benchmark in de branche is – die eind vorig jaar in gebruik is genomen, kunnen we veel van die verliezen compenseren."

StevenQ

Posts: 10.168

Pas maar op James, straks krijg je ruzie met mensen die hier beweerden dat niet in Barcelona zijn een keuze was, wat zijn je bronnen?

  • 1
  • 5 feb 2026 - 18:47
F1 Nieuws James Vowles Williams

Reacties (3)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.168

    Pas maar op James, straks krijg je ruzie met mensen die hier beweerden dat niet in Barcelona zijn een keuze was, wat zijn je bronnen?

    • + 1
    • 5 feb 2026 - 18:47
  • Pietje Bell

    Posts: 33.015

    "Er is dus weliswaar een verlies, maar met zes testdagen en onze driver-in-loop-simulator
    – waarin we hebben geïnvesteerd, die state-of-the-art is en waarvan ik er zeker van ben
    dat deze de benchmark in de branche is – die eind vorig jaar in gebruik is genomen,
    kunnen we veel van die verliezen compenseren."


    Wat is het verschil met die van de andere teams? Of had Williams er nog geen?
    Dat lijkt me heel sterk.


    Door de jaren heen is het testen in de Formule 1 steeds verder aan banden gelegd,
    waardoor de rol van de simulator veel belangrijker is geworden. De ‘Driver-in-Loop’
    simulatoren die door F1-teams worden gebruikt, zijn hypermoderne en geavanceerde
    systemen die bijzonder dicht bij de werkelijkheid liggen. De auto’s en circuits zijn zo
    nauwkeurig mogelijk ingescand en gemodelleerd, zodat de coureurs de engineers van
    waardevolle feedback kunnen voorzien. Het doel is om de auto en nieuwe onderdelen
    te begrijpen en zo veel mogelijk tijdwinst te boeken.

    • + 0
    • 5 feb 2026 - 19:04
  • HarryLam

    Posts: 5.215

    Altijd leuk een moderne simulator, simuleer maar eens dat je 20 kg lichter bent en kijk wat dat oplevert.

    • + 1
    • 5 feb 2026 - 20:19

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB James Vowles -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 20 jun 1979 (46)
  • Geb. plaats Felbridge, West Sussex, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar