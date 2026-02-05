De nieuwe Williams-bolide is officieel gepresenteerd, maar het Britse team begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen anders dan de concurrentie. Terwijl vrijwel alle teams afgelopen week in actie kwamen tijdens de shakedown in Barcelona, bleef Williams noodgedwongen aan de zijlijn staan. Een vertraging in het ontwikkelingsproces zorgde ervoor dat de auto niet op tijd klaar was voor circuitmeters.

Teambaas James Vowles had liever fysiek getest in Spanje, maar benadrukt dat Williams de verloren tijd grotendeels heeft opgevangen via een uitgebreid Virtual Test Tracking-programma. Volgens de Brit hoeft het gemiste testmoment geen onoverkomelijk nadeel te zijn richting Bahrein.

Vowles wilde liever in Barcelona zijn

Tijdens de presentatie van de gloednieuwe Williams-bolide liet Vowles weten niet tevreden te zijn met de voorbereiding van Williams tot nu toe: "Ik had veel liever in Barcelona geweest. Dat was het doel, dat was wat we van plan waren, en dat hebben we niet bereikt."

Toch is niet alles verkeerd gegaan, zo laat de Britse teambaas weten: "Maar wat we hebben gedaan in termen van een week VTT was succesvol, en wat we hebben gedaan met zowel Carlos als Alex op de driver-in-loop-simulator, terwijl iedereen in Barcelona was..." Het zit Vowles toch nog steeds een beetje dwars dat hij niet net als alle andere teams aanwezig kon zijn in Barcelona.

Mercedes heeft Williams geholpen

Aangezien Williams met een Mercedes-krachtbron rond rijdt heeft het team is het niet vreemd dat ze hulp krijgen van de zilverpijlen: "Bovendien hebben we het geluk dat Mercedes voldoende coureurs had, waardoor we behoorlijk wat informatie hebben gekregen over de versnellingsbak en de krachtbron, waardoor we een voorsprong hebben als we naar Bahrein gaan. Ik denk dus niet dat we met zes testdagen achterop zullen lopen."

De coureurs van Williams hebben nog geen kennis kunnen maken met de gloednieuwe bolide en dat is dan ook het gebied waar Williams nog veel op achterloopt: "Wat ontbreekt, is veel kennis voor de coureurs om inherent te perfectioneren wat er op het circuit gebeurt. Wat ontbreekt, is een correlatie voor waar onze aerodynamica werkelijk staat en een correlatie voor waar onze voertuigdynamica werkelijk staat – circuitgegevens zijn de enige manier om dat vast te stellen.

"Er is dus weliswaar een verlies, maar met zes testdagen en onze driver-in-loop-simulator – waarin we hebben geïnvesteerd, die state-of-the-art is en waarvan ik er zeker van ben dat deze de benchmark in de branche is – die eind vorig jaar in gebruik is genomen, kunnen we veel van die verliezen compenseren."