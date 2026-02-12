user icon
Ontevreden Verstappen haalt keihard uit: "Deze auto's zijn anti-racing"

Ontevreden Verstappen haalt keihard uit: "Deze auto's zijn anti-racing"

Max Verstappen heeft korte metten gemaakt met de nieuwe lichting Formule 1-auto's. Volgens de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing hebben de nieuwe bolides niks met racen te maken en lijkt het meer op een andere raceklasse. Kortom: Verstappen hield zich niet in tijdens een persmoment in Bahrein. 

De eerste wintertest in Bahrein verloopt voor Verstappen en Red Bull, voorlopig, uitstekend. Op de eerste dag klokte hij maar liefst 136 ronden en kwam nauwelijks stil te staan. Op de tweede dag kwam hij niet in actie, maar kende zijn team wel hydraulische problemen. Die zijn inmiddels opgelost en zodoende slaagde Isack Hadjar er ook in om een behoorlijk aantal laps neer te zetten. Voorlopig lijkt Verstappen er dus goed voor te staan. 

Verstappen niet te spreken

Maar toch sprak de Nederlander zijn onvrede uit over de auto's, die gebouwd zijn op basis van de splinternieuwe reglementen. "Om eerlijk te zijn: het is niet leuk om op deze manier te rijden", zo klonk het.

"Het is alleen maar managen. Ik weet dat er achter de schermen heel hard gewerkt wordt door heel veel mensen, dus is het niet makkelijk om hierover te praten. Maar ik moet ook realistisch zijn, dit is geen F1. Het lijkt meer Formule E op steroïden", voegde hij daar genadeloos aan toe. 

Verstappen een pure coureur

Voor Verstappen is het dus voorlopig maar accepteren en gas geven. "De regels zijn voor iedereen hetzelfde, dus je moet ermee om zien te gaan. Daar heb ik ook geen problemen mee, ik ben voor gelijke kansen, maar als pure rijder wil ik ook voluit rijden. En dat kan nu niet." 

"Er speelt momenteel zóveel mee: elke input die je als rijder geeft, heeft meteen een grote impact op je energieniveau. Voor mijn gevoel is dat niet waar Formule 1 om moet draaien. Als het puur om energiemanagement gaat, dan kom je al snel uit bij Formule E – dát is hun speelveld".

Gaat Verstappen wel door met F1?

Verstappen ging zelfs nog even verder in zijn tirade. Voor de Nederlander is het op deze manier weinig aan om langer door te gaan in de koningsklasse van de autosport. "Het helpt niet mee om op deze manier langer in de Formule 1 te blijven", zo sloot hij uiteindelijk af.

Verstappen komt morgen wederom in actie in Bahrein voor de derde testdag. Net als voorgaande testdagen, zal die om 08:00 uur Nederlandse tijd beginnen.

 

Erwinnaar

Posts: 5.462

En zo is het, een racer pur sang die Verstappen. Diverse aan boord bilden was voor mij een gruwel, het niet doortrekken in toeren op rechte stuk duidelijk hoorbaar.
Dat is geen racen of sport inderdaad.
Ook ben ik niet te spreken over drs op zowel voor en achtervleugel. Dacht er vanaf te zijn m... [Lees verder]

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  HarryLam

    Posts: 5.264

    Ja..de klimaat wappies zijn erin geslaagd om de F1 de nek om te draaien met een zinloos en ongevraagd regelement.

  Erwinnaar

    Posts: 5.462

    En zo is het, een racer pur sang die Verstappen. Diverse aan boord bilden was voor mij een gruwel, het niet doortrekken in toeren op rechte stuk duidelijk hoorbaar.
    Dat is geen racen of sport inderdaad.
    Ook ben ik niet te spreken over drs op zowel voor en achtervleugel. Dacht er vanaf te zijn maar het is nog erger geworden zelfs.

    Geloof dat ik naast de f1 met nog meer interesse f2 en IndyCar ga volgen (achtergronden bij de sport) en de f1 maar blijf volgen omdat het een gewoonte is geworden van 35 jaar....niet omdat het zo bijzonder meer is.

  Snorremans

    Posts: 216

    Als ik de frustratie zo lees dan dient hij, als we mazzel hebben, zijn contract uit en gaat hij zich focussen op een andere raceklasse.

    Misschien erg voorbarig van mij maar Verstappen heeft zich altijd heel duidelijk uitgesproken over de F1 het het nut ervan voor hem. Zodra hij de zin verliest zou hij stoppen. Nou het antwoord van Verstappen in dit artikel spreekt boekdelen.

