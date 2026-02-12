Max Verstappen heeft korte metten gemaakt met de nieuwe lichting Formule 1-auto's. Volgens de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing hebben de nieuwe bolides niks met racen te maken en lijkt het meer op een andere raceklasse. Kortom: Verstappen hield zich niet in tijdens een persmoment in Bahrein.

De eerste wintertest in Bahrein verloopt voor Verstappen en Red Bull, voorlopig, uitstekend. Op de eerste dag klokte hij maar liefst 136 ronden en kwam nauwelijks stil te staan. Op de tweede dag kwam hij niet in actie, maar kende zijn team wel hydraulische problemen. Die zijn inmiddels opgelost en zodoende slaagde Isack Hadjar er ook in om een behoorlijk aantal laps neer te zetten. Voorlopig lijkt Verstappen er dus goed voor te staan.

Verstappen niet te spreken

Maar toch sprak de Nederlander zijn onvrede uit over de auto's, die gebouwd zijn op basis van de splinternieuwe reglementen. "Om eerlijk te zijn: het is niet leuk om op deze manier te rijden", zo klonk het.

"Het is alleen maar managen. Ik weet dat er achter de schermen heel hard gewerkt wordt door heel veel mensen, dus is het niet makkelijk om hierover te praten. Maar ik moet ook realistisch zijn, dit is geen F1. Het lijkt meer Formule E op steroïden", voegde hij daar genadeloos aan toe.

Verstappen een pure coureur

Voor Verstappen is het dus voorlopig maar accepteren en gas geven. "De regels zijn voor iedereen hetzelfde, dus je moet ermee om zien te gaan. Daar heb ik ook geen problemen mee, ik ben voor gelijke kansen, maar als pure rijder wil ik ook voluit rijden. En dat kan nu niet."

"Er speelt momenteel zóveel mee: elke input die je als rijder geeft, heeft meteen een grote impact op je energieniveau. Voor mijn gevoel is dat niet waar Formule 1 om moet draaien. Als het puur om energiemanagement gaat, dan kom je al snel uit bij Formule E – dát is hun speelveld".

Gaat Verstappen wel door met F1?

Verstappen ging zelfs nog even verder in zijn tirade. Voor de Nederlander is het op deze manier weinig aan om langer door te gaan in de koningsklasse van de autosport. "Het helpt niet mee om op deze manier langer in de Formule 1 te blijven", zo sloot hij uiteindelijk af.

Verstappen komt morgen wederom in actie in Bahrein voor de derde testdag. Net als voorgaande testdagen, zal die om 08:00 uur Nederlandse tijd beginnen.